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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Göynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar
Seyahat
DHA
19.08.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Göynük Kanyonu'nun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nun tanıtımı için başlatılan çalışmalar, sonucunu vermeye başladı. Yaz aylarında binlerce yabancı turiste ev sahipliği yapan Göynük Kanyonu, yerli turistlerin de ilgi odağı olmaya başladı.

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu her yıl binlerce yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Antalya Valiliği turizmin 12 aya yayılması, alternatif turizmin gelişmesi ve yerli tatilcilerin de ilgisini çekmek için sezon başında kanyonun tanıtılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun önderliğinde başlatılan çalışmalar, meyvesini vermeye başladı. Yaz aylarında binlerce yabancı turiste ev sahipliği yapan Göynük Kanyonu, yerli turistlerce de keşfedildi.

Dünyanın en önemli yürüyüş parkurları arasında gösterilen Göynük Milli Parkı içindeki kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor. Antalya kent merkezine 30 dakika uzaklıkta, yemyeşil ağaçların arasında akan derenin kenarında yürüyerek 750 metrelik kanyondan geçen, manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında değişen suda serinleme imkanı buluyor.

Göynük Kanyonunun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

Tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Balkan ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler de kanyona ilgi gösteriyor. Giriş ücreti 9.5 TL olan kanyondaki mağaralar da maceracıların dikkatini çekiyor. Tatilciler kanyonda ilerledikçe önlerine çıkan bu mağaraları incelemeden yola devam etmiyor. Yol üzerindeki dinlenme noktalarında kısa molalar veren yürüyüşçüler, buradaki doğal kaynaklardan su içiyor.

Göynük Kanyonunun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

Tatilciler, kanyondaki çeşitli noktalarda da rehberler eşliğinde dalış yaparak, keyifli anlar yaşıyor.

Göynük Kanyonunun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

Göynük Kanyonunun güzelliklerini keşfedip, suyunda serinliyorlar

 

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