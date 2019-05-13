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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor.

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Göynük Kanyonu, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Dünyanın en önemli yürüyüş parkurları arasında gösterilen kanyon, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkartıyor. Yemyeşil ağaçların arasında akan derenin kenarında yürüyerek 750 metrelik kanyondan geçen, manzarayı izleyen, doğayla iç içe olan turistler, yazın sıcaklığı 12 ve 18 derece arasında değişen suda serinleme imkânı buluyor.

Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Tarihi Likya Yolu

Tarihi Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği Göynük Kanyonu, macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden ziyaretçilerin yanı sıra Avrupa, Balkan ülkeleri ve Rusya'dan gelen turistler de kanyona ilgi gösteriyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kent protokolü de kanyona dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yapıp, yüzdü.

Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Kanyon'da 20 sanatçının katılımıyla yapılan ‘Likya Yolu'nda’ adlı yağlı boya resim sergisinin de açılışını yapan Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Likya Yolu'nun Göynük Kanyonu'ndan başladığını hatırlattı.

Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Göynük Kanyonu ve Likya Yolu'nun Antalya için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da turizmi Toroslar'a, Toroslar'ın arkasına, doğaya çıkarmamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Antalya'da değerimiz çok. Likya Yolu'nu Türkiye'nin teması haline getirmeyi hedefliyoruz. Bir yıla Likya Yolu yılı adı verilebilir. " dedi.

Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

Göynük Kanyonu işletmecisi Nevzat Ak ise kanyonu gezen ziyaretçilerin yüzde 90'ının yabancı olduğunu, bu yıl kanyonu 100 bin yabancı turistin ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

Göynük Kanyonu ziyaretçilerini büyülüyor

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