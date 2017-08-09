« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatGörenleri hayrete düşüren devasa ağaç!
image
Seyahat

Görenleri hayrete düşüren devasa ağaç!

Melek Meşe ağacı Güney Carolina eyaletinin Charleston kentindeki Angel Oak parkında bulunuyor. Devasa görünüme sahip olan ağacın 1500 yaşından daha yaşlı olduğu düşünülüyor. İşte o olağanüstü ağacın görünümü….

Hürriyet Haber
X

Lowcountry bölgesine özgü bir ağaç olan Melek Meşe,  yaşayan canlı bir meşe ağacı. Bu ağaç türü yükseklik olarak çok mesafe alamaz,  fakat ağacın dalları inanılmaz boyutlara ulaşabilir.Güney Carolina’da oldukça değerli olan bu ağaçlar, 18. ve 19. yüzyıllarda gemilerin yapımında kullanılmaktaydı.

Görenleri hayrete düşüren devasa ağaç

Bu ağaçların boyu yaklaşık 20 metreyi aşıyor ve gövdelerinin çapı ise2.47 metre genişliğinde. Ağacın en uzun dalı ise 27 metreyi bulmakta. Ağaç ve çevresindeki yeşil park ise 1991 yılından beri Charleston şehrine ait şekilde günümüze kadar uzanıyor.

İsviçre Alpleri’ne dayanmış ilginç tiyatroİsviçre Alpleri’ne dayanmış ilginç tiyatro

Mississippi Nehri'nin doğu kısmında yaşayan ağaç, birçok yeni nesil meşe ağacının üremesine olanak sağlıyor. Genellikle meşe ağaçları yukarı doğru değil yanlara doğru büyürler fakat bu durum Melek Meşe ağacında çok farklı. Olağanüstü bu ağaç, her iki durumu birlikte yaşıyor.

Görenleri hayrete düşüren devasa ağaç

Fazla ağırlığı taşıyamayan bazı dallar ise yere doğru eğilmekte. Bu dallar bazen yerin altına girip daha sonra tekrar yüzeye de çıkabilme özelliğine sahip.

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser
Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

Yıllar boyunca birçok doğal afetten ve insanların yıkımlarından zarar gören ağaç, kendini toplayarak eski sağlığına kavuşuyor. 

Görenleri hayrete düşüren devasa ağaç

Fotoğraflar: enteresan, pxhere, pinterest, tripadvisor, terraoko

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiSeyahatGüney Carolinaağaçdoğa harikası
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Görenleri hayrete düşüren devasa ağaç!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
İsviçre Alpleri’ne dayanmış ilginç tiyatro
Kültür&SanatKültür&Sanat
Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Çok az kişinin ulaşabildiği Madagaskar mirası
YazYaz
Mavi cennet Kaş’a yolculuk
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyayı tek başına gezen akademisyen: 4 kıta 40 ülke

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER