Görenleri hayrete düşüren devasa ağaç!

Lowcountry bölgesine özgü bir ağaç olan Melek Meşe, yaşayan canlı bir meşe ağacı. Bu ağaç türü yükseklik olarak çok mesafe alamaz, fakat ağacın dalları inanılmaz boyutlara ulaşabilir.Güney Carolina’da oldukça değerli olan bu ağaçlar, 18. ve 19. yüzyıllarda gemilerin yapımında kullanılmaktaydı.

Bu ağaçların boyu yaklaşık 20 metreyi aşıyor ve gövdelerinin çapı ise2.47 metre genişliğinde. Ağacın en uzun dalı ise 27 metreyi bulmakta. Ağaç ve çevresindeki yeşil park ise 1991 yılından beri Charleston şehrine ait şekilde günümüze kadar uzanıyor.

Mississippi Nehri'nin doğu kısmında yaşayan ağaç, birçok yeni nesil meşe ağacının üremesine olanak sağlıyor. Genellikle meşe ağaçları yukarı doğru değil yanlara doğru büyürler fakat bu durum Melek Meşe ağacında çok farklı. Olağanüstü bu ağaç, her iki durumu birlikte yaşıyor.

Fazla ağırlığı taşıyamayan bazı dallar ise yere doğru eğilmekte. Bu dallar bazen yerin altına girip daha sonra tekrar yüzeye de çıkabilme özelliğine sahip.

Yıllar boyunca birçok doğal afetten ve insanların yıkımlarından zarar gören ağaç, kendini toplayarak eski sağlığına kavuşuyor.





Fotoğraflar: enteresan, pxhere, pinterest, tripadvisor, terraoko