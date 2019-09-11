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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Göremedikleri Göbeklitepe'yi dinleyerek gezdiler
Seyahat
İHA
11.09.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Göremedikleri Göbeklitepe'yi dinleyerek gezdiler

Şanlıurfa'ya Konya'dan gelen görme engelliler, Göbeklitepe'yi rehberler eşliğinde 12 bin yıllık tarihini dinleyerek ve hayal ederek gezdi.

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2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından kente yerli ve yabancı binlerce turist akın etti. Bölgeye gelerek Göbeklitepe’yi bizzat yerinde gören turistler, tarihi ören yerine hayran kaldıklarını belirtti.

Göremedikleri Göbeklitepeyi dinleyerek gezdiler

Bu kapsamda Konya’dan Şanlıurfa'ya Göbeklitepe’yi gezmek için gelen 44 kişilik görme engelli kafile, göremedikleri tarihi ören yerini rehberlerden dinleyerek gezdi. Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık tarihini rehberlerden dinleyen görme engeli vatandaşlar, ören yerini çok beğendiklerini ve tarihi hayal ederek gezdiklerini ifade etti.

Göremedikleri Göbeklitepeyi dinleyerek gezdiler

Göbeklitepe’yi beraberindeki kafile ile gezen Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özalp, “Adıyaman ve Şanlıurfa’ya bir kültür gezisi düzenledik. Dün Nemrut Dağı’nın zirvesinden görme engelliler güneşin batışını hissetti. Bu gün sabah itibarıyla da Şanlıurfa’ya gelerek ilk ziyaret olan Göbeklitepe’yi ziyaret etmiş bulunmaktayız. Arkeolog tarafından anlatılanları dikkatlice dinledik.

Göremedikleri Göbeklitepeyi dinleyerek gezdiler

 İnsanlığın ilk alanlarından oluşu bizim son derece dikkatimizi çekti. Görme engellilerin bu tür müze tarzı yerlerde o alanın ne olduğunu anlayabilmesi için birtakım şekillerin maketi yapılırsa, biz dokunarak oranın ne olduğunu anlayabiliriz. Bu tür yerlerin bu konulara dikkat edileceğini umut ediyoruz. Şanlıurfa’ya geldiğimizden de son derece memnunuz. Önemli olan Göbeklitepe’nin tüm dünyaya ve Türkiye’ye tanıtılmasıdır” dedi.

Göremedikleri Göbeklitepeyi dinleyerek gezdiler


Görme engellilerle Göbeklitepe’yi gezen dernek yetkililerinden Aşır Özcan ise engellilerin Göbeklitepe’yi dokunarak hissetmek istediklerini söyledi. Özcan, “İlimiz geneli yaşayan tüm görme engelli vatandaşlarımızı, evinde kalmış bütün arkadaşlarımızı sokağa çekip sosyal yaşama katma bağlamında bu tür gezileri düzenliyoruz. Bugün de insanlığın sıfır noktasında, dünyanın ortak kültürel mirası olan Göbeklitepe’deyiz. Görme engelli kardeşlerimizi buraya getirdik ki insanların tarihi konusunda bilgi sahibi olsun. Ben dahil olarak arkadaşlarımızla tarihi eserlere dokunarak hissetmek istedik. Maalesef yasak olduğu için dokunamadık. Rehberimizin anlatmasıyla yetindik” diye konuştu.

Göremedikleri Göbeklitepeyi dinleyerek gezdiler

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe’yi 2019 yılının ilk 7 ayında, 2 milyon 700 bin ziyaretçinin gezdiği belirtildi.

 

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