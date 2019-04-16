Google’da en çok aratılan tatil destinasyonları
Araştırmalara göre, geçtiğimiz 12 ay içerisinde dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi çeşitli seyahat rotalarını Google’da aratmış. Hangi ülkelerin ne kadar aratıldığına dair verileri ünlü seyahat sitesi TravelSupermarket veriyor. Bu listenin başındaysa üç Avrupa ülkesi yer alıyor...
Yunanistan adalarıyla popüler
Yunanistan, 136,564 aramayla listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Ülkeye dair en çok aratılan lokasyonlar, mükemmel plajlara sahip olan adalar… Dünyanın her yerinden insanların ilgisini çekmeyi başaran Yunan Adaları, özellikle yaz aylarında turist akınına uğruyor. Turistler, internet sitelerinden araştırmalarını yaparak aylar öncesinden otellerden yerlerini ayırtıyor.
İspanya’ya büyük ilgi
Listenin ikinci sırasında aylık 229.470 aramayla İspanya yer alıyor. Her ne kadar dünyanın farklı yerlerinden aratılsa da, İspanya sadece İngiltere'den 181.190 arama alıyor. İngilizler, daha çok İspanya'nın eşsiz lokasyonlarından Tenerife Adası'nı araştırıyor. TravelSupermaret editörleri bu durumun, iki ülkenin birbirine olan yakınlığı ve uçak biletlerinin son derece uygun fiyatlı olmasından kaynaklandığını düşünüyor.
Rekor İtalya’da
İtalya, aylık toplam 226.860 arama sayısıyla Google'da en çok aranan ülkeler arasında en başta geliyor. Özellikle Amalfi Sahili'nin ve göllerin merak edildiği ülke, ‘İtalya'da görülmesi gereken yerler’ olarak da arama alıyor. Dolayısıyla İtalya hem Avrupa'da hem de dünya genelinde en çok aratılan tatil destinasyonu olarak listenin ilk sırasında…
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