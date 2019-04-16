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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Google’da en çok aratılan tatil destinasyonları
Seyahat
Hürriyet Seyahat ∣ Fotoğraflar: DepoPhotos
16.04.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Google’da en çok aratılan tatil destinasyonları

Araştırmalara göre, geçtiğimiz 12 ay içerisinde dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi çeşitli seyahat rotalarını Google’da aratmış. Hangi ülkelerin ne kadar aratıldığına dair verileri ünlü seyahat sitesi TravelSupermarket veriyor. Bu listenin başındaysa üç Avrupa ülkesi yer alıyor...

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Yunanistan adalarıyla popüler

Yunanistan, 136,564 aramayla listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Ülkeye dair en çok aratılan lokasyonlar, mükemmel plajlara sahip olan adalar… Dünyanın her yerinden insanların ilgisini çekmeyi başaran Yunan Adaları, özellikle yaz aylarında turist akınına uğruyor. Turistler, internet sitelerinden araştırmalarını yaparak aylar öncesinden otellerden yerlerini ayırtıyor.

Google’da en çok aratılan tatil destinasyonları

İspanya’ya büyük ilgi

Listenin ikinci sırasında aylık 229.470 aramayla İspanya yer alıyor. Her ne kadar dünyanın farklı yerlerinden aratılsa da, İspanya sadece İngiltere'den 181.190 arama alıyor. İngilizler, daha çok İspanya'nın eşsiz lokasyonlarından Tenerife Adası'nı araştırıyor. TravelSupermaret editörleri bu durumun, iki ülkenin birbirine olan yakınlığı ve uçak biletlerinin son derece uygun fiyatlı olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Google’da en çok aratılan tatil destinasyonları

Rekor İtalya’da

İtalya, aylık toplam 226.860 arama sayısıyla Google'da en çok aranan ülkeler arasında en başta geliyor. Özellikle Amalfi Sahili'nin ve göllerin merak edildiği ülke, ‘İtalya'da görülmesi gereken yerler’ olarak da arama alıyor. Dolayısıyla İtalya hem Avrupa'da hem de dünya genelinde en çok aratılan tatil destinasyonu olarak listenin ilk sırasında…

Google’da en çok aratılan tatil destinasyonları

 

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