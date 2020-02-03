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Gölcük ve Abant'a yarÄ±yÄ±l tatilinin son gününde yoÄŸun ilgi
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
Haber GiriÅŸ: 03.02.2020 - 13:04,Son GÃ¼ncelleme:/

Gölcük ve Abant'a yarÄ±yÄ±l tatilinin son gününde yoÄŸun ilgi

Bolu'nun doÄŸal gÃ¼zellikleriyle Ã¼nlÃ¼ GÃ¶lcÃ¼k ve Abant tabiat parklarÄ±na, yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

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Kent merkezine 13 kilometre uzakta bulunan GÃ¶lcÃ¼k'e gelen vatandaÅŸlar, buz tutan gÃ¶l Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve piknik yaparak, kartopu oynayarak, iskelede hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirerek tatilin keyfini Ã§Ä±kardÄ±. Merkeze yaklaÅŸÄ±k 35 kilometre mesafedeki Abant Tabiat ParkÄ± giriÅŸinde ise yoÄŸunluk nedeniyle zaman zaman uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu.

GÃ¶lcÃ¼k ve Abanta yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde yoÄŸun ilgi

Konaklamak ve gÃ¼nÃ¼birlik tatil iÃ§in Abant'Ä± tercih edenler, buz tutan gÃ¶l Ã§evresinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±, ata ve faytona bindi. Åžambrel ve kÄ±zaklarla kayarak eÄŸlenen tatilciler, piknik yapÄ±p hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

GÃ¶lcÃ¼k ve Abanta yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde yoÄŸun ilgi

Ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±yla Abant'a gelen Sevilay YazÄ±cÄ±lar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sakarya'da kar olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Abant'a geldik. BuranÄ±n doÄŸasÄ± ve havasÄ± Ã§ok gÃ¼zel. GÃ¶l Ã§evresinde mangal yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.

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GÃ¶lcÃ¼k ve Abanta yarÄ±yÄ±l tatilinin son gÃ¼nÃ¼nde yoÄŸun ilgi

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