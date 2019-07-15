Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriGölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak
GeriSeyahat Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak
Seyahat
DHA
15.07.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak

Samsun'un Canik ilçesindeki doğa harikası Gölalan Şelaleleri'nin turizme kazandırılması hedefleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Samsun'un Canik ilçesindeki Gölalan Şelaleleri, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. İlçe merkezinden yaklaşık 30 dakika yürüyüşle ulaşılabilen şelaleler, doğa yürüyüşü, dağcılık, piknik ve foto safari gibi imkanlar da sunuyor. Şelaleler kadar çevresindeki orman ve bitki örtüsü de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak


Samsun'da birçok şelale, piknik alanı ve yaylanın olduğunu belirten Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, şunları söyledi: "Bu alanların başında da Gölalan Şelaleleri bulunuyor. 12 şelaleden oluşan ve yazın dahi sürekli akan ve yemyeşil suyu ile çok fazla ilgi çeken ve sosyal medya da çok fazla fotoğrafları dolaşan bir turizm alanımız. Ancak şu an itibari ile hem yönlendirme levhaları açısından, hem de yürüyüş yolları ve piknik alanları açısından ne yazık ki tam yeterli konumda değil."

Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak


İnsanların artık serin yerlere gitmeye başladığını anlatan Toktaş, şöyle konuştu: "Artık iklim değişiklikleri ile birlikte havaların daha fazla ısınmasıyla serin yerlere gitmek isteyenlerin sayısının artmasıyla bu alanlara da ilgi artmış durumda. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Samsun hem yeşiliyle hem de şelaleleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda bizim isteğimiz, şelale takımlarının bulunduğu bu alanın hızlı bir şekilde turizme kazandırılması ve gelen ziyaretçilerin hizmetine sunabilmektir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Gölalan Şelaleleri turizme kazandırılacak
Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Belenova Mesire Alanı ziyaretçilerin yeni gözdesi
Ege'nin deniz kokan 'sakin şehri'! Huzur arıyorsanız burası tam size göre...  