Gökyüzüne açılan salıncak: La Casa del Arbol

Ağaç ev anlamına gelen “La Casa del Arbol” küçük bir demir parçasına iplerle bağlı. 2600 metre derinlikte uçurumun ağzına bağlı bu salıncakta aşağıya bakma cesaretinde bulunanları muhteşem bir manzara karşılıyor.

Bir tarafınızda Tungurahua volkanik dağı ve diğer tarafınızda etrafı saran eşsiz doğa manzarası.Manzaranın yanı sıra kendinizi salıncağın kollarına bıraktığınızda yaşayacağınız adrenalin ve özgürlük duygusu... Bunların hepsinin değeri ise paha biçilemez şüphesiz.

Son olarakta “dünyanın sonundaki salıncak” diye bilinen akıllara zarar şey de ”Acaba sallanabilir miyim?” diye sormadan da edemiyor insan.





Fotoğraflar: thousandwonders, amusingplanet, hostalerupcion, tripadvisor, hostalerupcion