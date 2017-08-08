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HürriyetSeyahatGökyüzüne açılan salıncak: La Casa del Arbol
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Gökyüzüne açılan salıncak: La Casa del Arbol

Denizden 2600 metre yüksekte, bir tepenin en uç noktasında kurulan, adrenalin yüklü bir salıncak… Bu çılgın salıncak Ekvador’un Banos şehrinde maceraperestlerin akınını uğruyor.

Hürriyet Haber
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Ağaç ev anlamına gelen “La Casa del Arbol” küçük bir demir parçasına iplerle bağlı. 2600 metre derinlikte uçurumun ağzına bağlı bu salıncakta aşağıya bakma cesaretinde bulunanları muhteşem bir manzara karşılıyor.

Gökyüzüne açılan salıncak: La Casa del Arbol

Bir tarafınızda Tungurahua volkanik dağı ve diğer tarafınızda etrafı saran eşsiz doğa manzarası.Manzaranın yanı sıra kendinizi salıncağın kollarına bıraktığınızda yaşayacağınız adrenalin ve özgürlük duygusu... Bunların hepsinin değeri ise paha biçilemez şüphesiz.

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Son olarakta “dünyanın sonundaki salıncak” diye bilinen akıllara zarar şey de ”Acaba sallanabilir miyim?” diye sormadan da edemiyor insan.

Gökyüzüne açılan salıncak: La Casa del Arbol

Fotoğraflar: thousandwonders, amusingplanet, hostalerupcion, tripadvisor, hostalerupcion

Kaynak: Hürriyet Haber

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Gökyüzüne açılan salıncak: La Casa del Arbol
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