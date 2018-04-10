Gökyüzünden Türkiye

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gökyüzünden Türkiye
Seyahat
AA
10.04.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

Gökyüzünden Türkiye

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin metfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İşte size gökyüzünden Türkiye…

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında 60 dönümlük alan üzerindeki Zerzevan Kalesi'nde, 12 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, kilise, saray, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl, silah depoları ile 54 su sarnıcı bulunuyor.

Gökyüzünden Türkiye

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan ve Mezolitik dönemde yerleşim yeri olarak kullanılan Hasuni Mağaraları, Anadolu’nun en eski mağara yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Artuklu Beyliği döneminde, Timurtaş Bin-i İlgazi tarafından 1147 yılında yapılan Batman Çayı üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde bulunan ve şehrin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Ulu Cami, İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif-i olarak kabul ediliyor.

Gökyüzünden Türkiye

Diyarbakır'ın simgesi olan yaklaşık 5 bin 800 metre uzunluğunda, 12-14 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde, üzerindeki yazıtları, burçları ve bezemeleriyle görkemli bir açık hava müzesi konumunda olan Diyarbakır Surları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

Diyarbakırda 1700 yıllık yer altı tapınağı bulundu
Diyarbakır'da 1700 yıllık yer altı tapınağı bulundu

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların beğenisini topluyor.

Gökyüzünden Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu yapılarak 3 yıl önce İçkale Müze Kompleksi olarak hizmete giren Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan tarihi mekan, kente gelen turistlerin ilk uğrak yeri durumunda. 

Türkiye’nin en iyi 10 kalesi
Türkiye’nin en iyi 10 kalesi

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların beğenisini topluyor Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde tarihi mekanlar arasında yer alan On Gözlü Köprü ile Dicle Vadisi, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. 

Fotoğraflar: Zerzevan, travelblog, arkeologlardernegi, haberplus

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