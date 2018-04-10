Gökyüzünden Türkiye
Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin metfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İşte size gökyüzünden Türkiye…
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında 60 dönümlük alan üzerindeki Zerzevan Kalesi'nde, 12 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, kilise, saray, 22 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi, konut, kaya mezarları, hamamlar, tahıl, silah depoları ile 54 su sarnıcı bulunuyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan ve Mezolitik dönemde yerleşim yeri olarak kullanılan Hasuni Mağaraları, Anadolu’nun en eski mağara yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Artuklu Beyliği döneminde, Timurtaş Bin-i İlgazi tarafından 1147 yılında yapılan Batman Çayı üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde bulunan ve şehrin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Ulu Cami, İslam dünyasının 5. Harem-i Şerif-i olarak kabul ediliyor.
Diyarbakır'ın simgesi olan yaklaşık 5 bin 800 metre uzunluğunda, 12-14 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde, üzerindeki yazıtları, burçları ve bezemeleriyle görkemli bir açık hava müzesi konumunda olan Diyarbakır Surları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların beğenisini topluyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyonu yapılarak 3 yıl önce İçkale Müze Kompleksi olarak hizmete giren Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan tarihi mekan, kente gelen turistlerin ilk uğrak yeri durumunda.
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hz. Süleyman Camisi'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda yapılan rekreasyon çalışması vatandaşların beğenisini topluyor Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde tarihi mekanlar arasında yer alan On Gözlü Köprü ile Dicle Vadisi, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Fotoğraflar: Zerzevan, travelblog, arkeologlardernegi, haberplus
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