Gökova’nın el değmemiş güzelliği
Marmaris Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ne bakan kesiminde yer alan Bördübet, sessiz ve dingin tatil arayanların bölgesi.
Yarısı bozuk asfalt, yarısı toprak olan zor bir yoldan ulaşılan Bördübet’te bir otel bir de kamp alanı yer alıyor. Golden Key Bördübet otel ve Amazon Camping, ziyaretçilerine yemyeşil bir orman, masmavi bir deniz, mis kokulu çam ormanları, rengarenk çiçekler arasında bir tatil yaşatıyor.
El değmemiş turkuaz koyların bulunduğu bölgeye ulaşımın zor olması Bördübet’in bakirliğini koruyor. Bölgeye gelenler kano, oltayla balık avlama, tekne turu, yürüyüş gibi sporları yapma şansına da sahip.
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