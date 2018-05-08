Gökova Körfezi'nde uçurtma sörfü heyecanı
Havaları fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Körfezi'nde, rüzgar ve uçurtma sörfü yaparak rüzgarın tadını çıkarıyor. İşte detaylar...
Ula ilçesi Gökova Körfezi, rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.
Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında yer almaya başladı.
Havaların ısınmasıyla bölgeye tatile gelen yerli ve yabancı turistler, aldıkları eğitimin ardından sörf yapmanın heyecanını yaşıyor.
Okullarda kurs alan sörf tutkunları, gün boyunca uçurtma ve rüzgar sörfü yapıyor.
Fotoğraflar: AA
Yorumları Göster
Yorumları Gizle