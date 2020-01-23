Gökçedere Gölü dondu, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15'lere düştüğü Bayburt'ta Gökçedere Gölü`nün yüzeyi buz tuttu. Gölün kıyısına giden vatandaşlar doyumsuz manzarada bol bol fotoğraf çektirdi, buz tutan göl üzerinde yürüme keyfi yaşadı.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi`nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bayburt`ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 12 derece, Demirözü'nde 10 ve Aydıntepe'de eksi 14 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 8 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece oldu.