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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökçeada'da 'Madam'ın dibek kahvesi' lezzeti
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.08.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Gökçeada'da 'Madam'ın dibek kahvesi' lezzeti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde lezzeti yıllara meydan okuyan "Madam'ın dibek kahvesi", adaya gelen yerli ve yabancı konuklar tarafından beğenilerek tüketiliyor.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Rum köyü Zeytinli'de, babasından kalma kahvehaneyi 1970'li yıllardan itibaren işleten ve 2003'te vefat eden Madam Estratia'dan adını alan dibek kahvesi geleneği, aileden 68 yaşındaki Urania Kutufo tarafından yaşatılıyor. Yunanistan başkenti Atina'da yaşamını sürdüren Kutufo, her sene yaz mevsiminin ilk günlerinde Gökçeada'ya gelerek adanın meşhur dibek kahvesini üretmeye başlıyor. Kutufo, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok turisti kahvehanede dibek kahvesinin müthiş lezzetiyle ağırlıyor. Urania Kutufo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madam'ın dibek kahvesi" adıyla ünlenen bu içeceğin adadaki geçmişinin 1890'lı yıllara uzandığını söyledi.

Gökçeadada Madamın dibek kahvesi lezzeti



"Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum"

Dibek sisteminin kahvenin hem kalitesini hem de lezzetini artırdığını belirten Kutufo, şöyle konuştu: "Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Bulgaristan, İtalya, Almanya gibi ülkelerden gelen turistler kahvemizi içmeye geliyor. Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum. Ben dördüncü nesil olarak kahveyi yaşatıyorum. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler kahvemizi yoğun şekilde tercih ediyorlar. Şu anda sosyal medyada ve internette de çok sayıda paylaşım var bizimle ilgili. Bu bizi mutlu ediyor. Ömrümüz yettiğince bu geleneksel lezzeti yapmaya devam etmek istiyoruz."

Gökçeadada Madamın dibek kahvesi lezzeti


"İlk kez 40 yıl önce Madam Estratia'nın elinden içtim"

Ankara'dan Gökçeada'ya gelen Mustafa Girgin ise bu kahveyi ilk kez yaklaşık 40 yıl önce Madam Estratia'nın elinden içtiğini belirtti. Girgin, "Onu sevgiyle yad ediyorum. Şu anda sadece gelini kalmış, o işletiyor. Onun yaptığı kahvenin tadını andırıyor. Meşhur dibek kahvesi çok çok güzel. Dibekte dövülerek yapılan bir kahve." dedi.

Gökçeadada Madamın dibek kahvesi lezzeti



Dibek kahvesi

Zeytinli köyünün damak tatlarından dibek kahvesi, taşa oyulmuş bir çukurda kahve çekirdeklerinin 10 kilogramlık demirle ezilerek elekten geçirilmesiyle yapılıyor. Kahve taze taze günlük olarak hazırlanıyor. Rutubetsiz ortamda saklanan kahve çekirdekleri taş dibek içine atılıp burada eziliyor. Yaklaşık 45 dakika elle ezilen kahve çekirdekleri daha sonra elekten geçirilip pişirebilir hale getiriliyor. Sade, az şekerli, şekerli ve orta şekerli olarak servis edilen kahve, taze çekim lezzetini de bu sayede kazanıyor.

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