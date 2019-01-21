Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriGöbeklitepe'ye ziyaretçi akını
GeriSeyahat Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Seyahat
AA
21.01.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Turizmde 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki tarihi ören yeri, sömestr tatili ve sıcak havayı fırsat bilen yerli turistlerden yoğun ilgi görüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Turizmde 2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği tarihi ören yeri, sömestr tatili ve sıcak havayı fırsat bilen yerli ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret eden yüzlerce kişi, Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.

Göbeklitepeye ziyaretçi akını

‘Yoğunluk dikkat çekici’

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin geçen yılın aynı dönemine göre çok daha fazla kişiyi ağırladığını söyledi. Özellikle kentteki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sömestr tatili dolayısıyla ciddi bir ziyaretçi kitlesinin oluştuğunu vurgulayan Çoban, bu yıl kentin Göbeklitepe ile tarihi bir ziyaretçi rekoru kıracağına inandığını dile getirdi. 

Göbeklitepeye ziyaretçi akını

Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi ağırladıklarını vurgulayan Çoban, "Turizm ve seyahat acenteleri Göbeklitepe için özel turlar düzenliyor. Kış olmasına rağmen önceki yıllara göre hayli dikkat çekici bir yoğunluk var. Sırf Göbeklitepe için kente gelenler çoğunlukta bulunuyor. Yoğunluğun sömestr tatili boyunca sürmesini bekliyoruz." dedi. 

‘İnsan çok etkileniyor’

Van'dan 5 kişilik ailesiyle Göbeklitepe'ye gelen Mahmut Esat Partal da ilk defa gördükleri ören yerine hayran kaldıklarını söyledi.

Göbeklitepeye ziyaretçi akını

"İnsanlık tarihinin başlangıç noktasında" bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Partal, "Göbeklitepe'yi incelemeye geldik. Gerçekten de insan çok etkileniyor. Neolitik döneme ait çok sayıda eser var. Ülkemizin her tarafı tarihle dolu, bunun en iyi göstergesi ise tam da burasıdır. Böylesi tarihe sahip bir ülkenin vatandaşı olduğumuz için gurur duyuyorum." diye konuştu. Ziyaretçilerden Hikmet Eren ise Malatya'dan Göbeklitepe'yi görmek için geldiğini belirtti.

Göbeklitepeye ziyaretçi akını

Daha önce televizyondan gördüğü ören yerine ilk defa ziyarette bulunduğunu anlatan Eren, Göbeklitepe'nin Türkiye'ye kazandırılmasında ve tanıtılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

Yarıyıl tatilinde Doğu'nun gözde kayak merkezi: Hesarek

Karadeniz´de kış bir başka güzel

Kışın en huzurlu sığınağı: Sığacık