'Göbeklitepe Yılı' Güneydoğu turizmini canlandıracak

Bir dönem terör ve sınır olayları nedeniyle turizmin durma noktasına geldiği Güneydoğu, sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşadı. İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentlere ev sahipliği yapan bölge, geçen yıl adeta ziyaretçi akınına uğradı. Güneydoğulu turizmciler, sektörde yaşanan hareketliliğin 2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesiyle bu yıl daha da artmasını bekliyor. Bu kapsamda özellikle turizm sezonu olan ilkbahar öncesi için uygun kampanyalar hazırlayan tur şirketleri, organizasyonlarla vatandaşlara dolu dolu bir tatil imkanı sunuyor.

‘Tarihin sıfır noktası’ olarak kabul edilen Göbeklitepe'de, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, farklı medeniyetleri barındıran ve tarihi taş evleriyle dikkati çeken Mardin'de, gastronomi turizmiyle tanınan Gaziantep'te ve ‘Evliyalar şehri’ olarak bilinen Diyarbakır'da, bu yıl turizm sezonunun daha da hareketli geçeceği öngörülüyor.

"GAP bölgesi turizmde altın yılını yaşayacak"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, geçen yıl bölgede yoğun bir turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.

2019'un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesi sayesinde sadece Şanlıurfa'da değil, başta Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin olmak üzere birçok kentte turizm açısından altın yıl yaşanacağını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Geçen yıl sektör olarak yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl ise hareketliliğin daha da artmasını öngörüyoruz. Şu an nisan, mayıs ayları için otellerde yer bulmak zorlaşıyor. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi de hem Şanlıurfa hem de bölgemiz için mutlu ve umut verici bir gelişme. Biz turizmciler olarak çok heyecanlıyız. Göbeklitepe sayesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, turizmde altın yılını yaşayacaktır. Hükümetimiz ve yetkililerin yürüteceği çalışmalarla çok iyi bir yıl bizi bekliyor olacak. Bu anlamda bölgede turizmcilerin her anlamda yoğun bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz çünkü bu fırsatlar her zaman oluşmuyor. Göbeklitepe'nin UNESCO'ya alınması, ardından 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi bir nevi piyango. Bu tarihi fırsatı kaçırmamalıyız. Turist patlaması yaşanacağı kesin ama bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Gaziantep gibi birçok kentimize de katkı sunacaktır."

Gaziantep de ‘Göbeklitepe Yılı’ndan umutlu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de her zaman bölgesel kalkınmadan yana olduklarını söyledi. Bu kapsamda bölgesel turizmin önemli olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim de Göbeklitepe kadar eski Dülük Antik Kenti’miz var. Gaziantep olarak toplamda beş antik kentimiz bulunuyor. Cumhurbaşkanımız, Göbeklitepe Yılı ilan ederken ‘’Bölgeyi ve Gaziantep'i de dahil ediyoruz.’’demişti. Bu çok önemli çünkü bölgenin ihtiyacını gidermek açısından, otellerin yatak kapasitesi açısından gelen turistin ağırlanması açısından Gaziantep'in bu turizm projesinin içerisinde olması gerekiyor. Nasıl daha önce Zeugma'ya gelenler Şanlıurfa'ya gittiyse, şimdi Göbeklitepe'ye gidenler Gaziantep'e de geliyor."

Şahin, bölgesel kalkınma açısından bu büyük potansiyeli hep birlikte kullanabileceklerine işaret ederek, "Şehir milliyetçiliğiyle veya bir eser üzerinde değil, tamamen bölgesel kalkınma üzerinden, bir mozaik hattı üzerinden yapacağız. Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. Burada büyük bir kültürel miras, hazine var. Sandık açıldıkça ayrı bir güzellik, ayrı bir miras, tarih ve kültür çıkıyor." diye konuştu.

Eşsiz bir tatil için Güneydoğu hazır

Sahip olduğu değerlerle ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunan Şanlıurfa'da, en fazla ilgiyi, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl görüyor. Geceyi kent merkezinde geçirmek isteyenler ise yöresel müziklerin sunulduğu ünlü sıra gecelerine katılıp, lahmacun, çiğ köfte ve şıllık gibi yöresel lezzetlerin tadına bakıyor.

Şanlıurfa Müze Kompleksi, Göbeklitepe kazı alanı ile Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mekan da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kentin doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti, Bozova ve Birecik ilçeleri ile tarihi Harran ilçesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te Zeugma, Adıyaman'da Nemrut ziyaretçilerini bekliyor

Kente gelenler, alanında dünyanın sayılı müzelerinden olan ve Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere, Gaziantep Kalesi, hanlar, tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Zincirli Bedesten'i gezip, kentin eşsiz mutfağına ait tatların satıldığı Almacı Pazarı'ndan alışveriş yapabiliyor. Konaklama için kale ve çevresindeki eski Antep evlerinden dönüştürülen butik otelleri tercih eden turistler, birçoğu tematik 23 müzeyi ziyaret ederek, kent kültürü ve tarihi hakkında bilgi edinebiliyor.