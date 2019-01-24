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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Madrid'deki turizm fuarına Türkiye damgasını vurdu
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.01.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Madrid'deki turizm fuarına Türkiye damgasını vurdu

Turizm sektöründe dünyadaki önemli fuarlar arasında yer alan Fitur, bu yıl 165 kadar ülke ve bölgeden 10 bin 487 turizm firmasının katılımıyla kapılarını açtı. Türkiye'nin Göbeklitepe'yi öne çıkaran standı ilgi çekti.

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Fitur'un resmi açılışı, İspanya Kralı 6. Felipe, Kraliçe Letizia, İspanya Endüstri, Ticaret ve Turizm Bakanı Reyes Maroto, Fitur'a bu yıl onur konuğu olarak davet edilen Dominik Cumhuriyeti'nin Turizm Bakanı Francisco Javier Garcia ve Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili tarafından yapıldı. İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, Nevşehir Valiliği ve Türk Konseyi'nin yanı sıra Türki Hava Yolları, 28 seyahat acentesi ve otel ile Fitur'a katılan Türkiye, 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinden dolayı Göbeklitepe'yi öne çıkaran tanıtımlar yaptı.

Madriddeki turizm fuarına Türkiye damgasını vurdu

Madriddeki turizm fuarına Türkiye damgasını vurdu


Fitur'u ve Türkiye'nin standını ziyaret eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da Türkiye'den gelen turizm sektörünün temsilcileri ile sohbet ederek, bilgi aldı.

Madriddeki turizm fuarına Türkiye damgasını vurdu

Madriddeki turizm fuarına Türkiye damgasını vurdu


Göbeklitepe'nin önemi

Konumu, boyutları, tarihlendirilmesi ve yapılarının anıtsallığı ile Göbeklitepe, Neolitik dönem için eşsiz bir alan olarak gösteriliyor. Uzmanlar, Göbeklitepe ile ilgili bilimsel verilerin, arkeoloji çalışmalarında Neolitik dönemle ilgili kuramsal çerçevenin ve tarihlendirilmelerin yeniden değerlendirilmesini gerektiren önemli bilgiler verdiğini savunuyor. "Son yılların en büyük arkeolojik keşfi" olarak gösterilen Göbeklitepe'nin, yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olan, avcı ve toplayıcı insan toplulukları zamanında inşa edilen ilk tapınak olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hala cevap bulamayan tapınak, Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehenge anıtlarından yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan merkezi Madrid'de bulunan Dünya Turizm Örgütü'nün rakamlarına göre, 2018 yılında dünyada toplam 1 milyar 400 milyon kişinin seyahat ettiği açıklanmış, 2019 yılında da yüzde 3 ila 4 artış olacağı tahmininde bulunulmuştu.

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