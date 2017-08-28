Göbeklitepe dünya mirası adayı oldu

Kazı çalışmaları 54 yıl önce başladı, tüm dünyanın tanımasına bir yıl kaldı. Şanlıurfa'da Göbeklitepe'nin dünya mirası adayı gösterilmesi kentte sevinç yarattı.









Şanlıurfa'ya yaklaşık 20 kilometrelik mesafede bulunan Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tapınağı. Arkeolojik alanın tanıtımı ve geliştirilmesi için 15 milyon dolarlık yatırım planı hazırlandı.









Göbeklitepe, ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edildi. Şimdiye kadar yabani hayvan ve insan figürlü dikili taşlar, tapınak kalıntıları ile 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı.







