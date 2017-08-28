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Göbeklitepe dünya mirası adayı oldu

UNESCO'nun gelecek yıl yapılacak toplantısında Türkiye'nin dünya mirası adayı, Göbeklitepe arkeolojik alanı olacak. Göbeklitepe, Türkiye'den listeye giren 18'nci varlık olacak.

Hürriyet Haber
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Kazı çalışmaları 54 yıl önce başladı, tüm dünyanın tanımasına bir yıl kaldı. Şanlıurfa'da Göbeklitepe'nin dünya mirası adayı gösterilmesi kentte sevinç yarattı.

Göbeklitepe dünya mirası adayı oldu


Şanlıurfa'ya yaklaşık 20 kilometrelik mesafede bulunan Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tapınağı. Arkeolojik alanın tanıtımı ve geliştirilmesi için 15 milyon dolarlık yatırım planı hazırlandı.

Göbeklitepe dünya mirası adayı oldu


Göbeklitepe, ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edildi. Şimdiye kadar yabani hayvan ve insan figürlü dikili taşlar, tapınak kalıntıları ile 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen insan heykeli gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe dünya mirası adayı oldu

İnsanlık tarihinin en kıymetli kazısı / Urfa (Göbeklitepe)İnsanlık tarihinin en kıymetli kazısı / Urfa (Göbeklitepe)

Kaynak: Hürriyet Haber

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