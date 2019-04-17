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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
17.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyanın en büyük mermer şehri olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 2200 yıllık antik tiyatro gün ışığına çıkarılıyor. UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve ‘Gladyatörler Şehri’ olarak da bilinen Strakonikeia Antik Kenti’nde 12 ay kazı çalışması yürütülüyor.

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Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren Stratonikeia Antik Kenti’nde, 3000 yıl öncesine ait birçok eser kazı çalışmalarında bulundu. Kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, 2200 yıllık antik tiyatro, hazırlanan proje kapsamında yürütülen restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşturulacak.

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi’ndeki antik kent Stratonikeia’da kazı çalışmalarına başkanlık yapan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia’nın, Anadolu’nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Antik kentte bir taraftan kazı, diğer yandan da önemli yapıların ayağa kaldırıldığı restorasyon çalışması yürüttüklerini belirten Söğüt, Stratonikeia’nın yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu dile getirdi. Söğüt, çalışmaların restoratör, konservatör ve konularının uzmanları gözetiminde yürütüldüğünü kaydetti.

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Stratonikeia Antik Kenti’nin tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan depremlerden ağır hasar gördüğünü anlatan Söğüt, “Bu deprem izlerinin en belirgin yeri ise antik tiyatro. Muğla Kültür Turizm Müdürlüğü’nün bünyesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle tiyatroyu eski ihtişamına kavuşturacağız.” dedi.

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Tiyatroda 2400 yıl öncesine ait kalıntıların da bulunduğuna dikkat çeken Söğüt, şunları dile getirdi:  “2200 yıl öncesine ait buradaki tiyatronun varlığını biz biliyoruz. Özellikle 2000 yıl öncesinde tiyatro üç katlı sahne binasıyla birlikte anıtsal bir yapı olarak en gösterişli yapılardan biri haline geliyor.

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Arkasında bir de tapınak terasının inşa edildiğini biliyoruz. Bu alanda tiyatroyla ilgili çalışmaları tamamlayacağız. Aşamalar halinde restorasyonu gerçekleştireceğiz.”

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

Çalışmalar kapsamında tiyatrodaki blokların sağlamlarını kontrol edeceklerini aktaran Söğüt, daha sonra var olan blokların kendi yerlerine konulacağını, eksik kalan kısımların tamamlanacağını vurguladı.  Söğüt, proje maliyetinin 3 milyon 50 bin lira olduğunu, bunan 2 milyon lirasının GEKA’dan 1 milyon 50 bin lirasınınsa Kültür Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü’nden karşılandığını ifade etti.

‘Gladyatörler Kenti’nin tiyatrosu gün ışığına çıkıyor

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