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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir
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Seyahat
Hürriyet Haber
14.02.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Dünyaca ünlü şehirler her sene milyonlarca turist ağırlıyor. Tarih, sanat ve eğlence alanlarının bulunduğu bu şehirler ziyaretçilerinin yoğunluğuna göre çekilmezde olabiliyor. Ama hem insan hem de araç yönünden sıkıntı yaşatan yerlerin yanında araç trafiğine takılmadan yürüyerek gezebileceğiniz şehirlerde bulunuyor. İşte seyahat ettiğinizde keyif alacağınız o şehirler…

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Kopenhag, Danimarka

Kopenhag Avrupa'nın, içinde en az sayıda araba olan şehri. 1960'larda şehir meclisi şehir merkezinde yaya alanlarını genişletmeye ve araba yollarını daraltmaya başladı. Günümüzde Kopenhag'da halihazırda var olan 320 kilometrenin üzerinde bisiklet yolunun yanısıra, çevredeki banliyölere ulaşmak için bisikletlere yönelik otobanlar yapılasıda planlanıyor. Kopenhag yürüyerek gezilebilecek şehirlerden biri.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Hamburg, Almanya

Hamburg şehir merkezinde araçlar çok sıkı şekilde yasaklı olmasa da şehir meydanında halkın rahatça yürüyebilmesi, bisikletle veya toplu taşımayla gezebilmesi için yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Ayrıca şehirde motorlu taşıtlardan izole edilmiş trafiğe kapalı yürüyüş ve bisiklet yolları ağı oluşturmak için "yeşil ağ" isimli bir proje başlatıldı. Önümüzdeki 20 sene içinde Hamburg'da birçok yeni park, bisiklet yolu ve kaldırım yapılacak. Buda Hamburg’u yaya şekilde keşfetmenize olana sağlayacak.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Madrid, İspanya

Madrid şehir merkezindeki birçok ana cadde trafiğe kapalı ve buraya araçla girmenin cezası 100$. Bu kuralın tek istisnası oradaki evlerde ikamet edenler. Ayrıca en çok çevre kirliliğine sebep olan araçların sahipleri, park için daha yüksek bir ücret ödüyorlar. Yönetim önümüzdeki beş sene içerisinde şehir merkezini tümüyle araçlardan arındırmayı ve kalabalık caddeleri yürüyüş yollarına dönüştürecek şekilde yeniden tasarlamayı planlıyor.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Paris, Fransa

İki yıl önce Paris'te kirli hava seviyesi belirgin ölçüde yükselince belediye tek ve çift plakalı araçların dönüşümlü olarak iki günde bir trafiğe çıkması kararı aldı. Bu işe yaradı, hava kirliliği %30 azaldı. Ayrıca 2020 yılında yönetim bisiklet yollarının sayısını artırmayı ve elektrikli araçların şehir merkezine girişine izin vermeyi planlıyor. Günümüzde Paris'te şehir merkezinde birçok yaya yolu var. Ayrıca  komşu mahalle sakinlerinin hafta sonları şehre arabayla girmesi yasak. Paris yürüyerek gezebileceğiniz en güzel şehirlerden.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Helsinki, Finlandiya

Finlandiya'nın nüfusu önümüzdeki 10 sene artacak. Ama diğer taraftan arabaların sayısı azalacak. Yeni kabul edilen bir projeye göre araba trafiğine sadece banliyölerde izin verilecek ve şehir merkezinde sadece toplu taşıma olacak. Çoğu mobil uygulamada ise  şehir sakinlerinin en yakın bisiklet kiralama noktasını veya tramvay durağını bulabilmeleri için uygulamalar geliştirdi. Bu yüzden Helsinki'de arabalara giderek daha az ihtiyaç duyuluyor. Buda yürüme alanlarını çoğaltıyor.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Chengdu, Çin

Bu Çin banliyösünün caddeleri orijinalinde her yere yürüyerek 15 dakikada ulaşılabilecek şekilde tasarlanmış. Yolun sadece yarısında araba trafiğine izin veriliyor, diğer yarısı ise bisikletler ve yayalar için ayrılmış durumda.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Bogota, Kolombiya

Bogota'da bisiklet ve yürüyüş yolları 1950'lerde oluşturuldu. Günümüzde 300 km uzunluğunda bisiklet yolları var. Şehir merkezindeki caddelerin çoğu araç trafiğine kapalı ve sadece toplu taşımaya izin var.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Milan, İtalya

Milan yönetimi arabalarını kullanmayıp toplu taşıma kullanan yolcularına ücretsiz ulaşım sunuyor. Tüm arabalar özel bir sisteme kayıtlı. Bir araba park edilince aracın sahibi araç kartıyla ücretsiz otobüs veya tren bileti alabiliyor.

Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

 Fotoğraflar: cheapflightslab, Alamy

 

 

 

 

 

 

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