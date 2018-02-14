Gittiğinizde yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

Kopenhag, Danimarka

Kopenhag Avrupa'nın, içinde en az sayıda araba olan şehri. 1960'larda şehir meclisi şehir merkezinde yaya alanlarını genişletmeye ve araba yollarını daraltmaya başladı. Günümüzde Kopenhag'da halihazırda var olan 320 kilometrenin üzerinde bisiklet yolunun yanısıra, çevredeki banliyölere ulaşmak için bisikletlere yönelik otobanlar yapılasıda planlanıyor. Kopenhag yürüyerek gezilebilecek şehirlerden biri.

Hamburg, Almanya

Hamburg şehir merkezinde araçlar çok sıkı şekilde yasaklı olmasa da şehir meydanında halkın rahatça yürüyebilmesi, bisikletle veya toplu taşımayla gezebilmesi için yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Ayrıca şehirde motorlu taşıtlardan izole edilmiş trafiğe kapalı yürüyüş ve bisiklet yolları ağı oluşturmak için "yeşil ağ" isimli bir proje başlatıldı. Önümüzdeki 20 sene içinde Hamburg'da birçok yeni park, bisiklet yolu ve kaldırım yapılacak. Buda Hamburg’u yaya şekilde keşfetmenize olana sağlayacak.

Madrid, İspanya

Madrid şehir merkezindeki birçok ana cadde trafiğe kapalı ve buraya araçla girmenin cezası 100$. Bu kuralın tek istisnası oradaki evlerde ikamet edenler. Ayrıca en çok çevre kirliliğine sebep olan araçların sahipleri, park için daha yüksek bir ücret ödüyorlar. Yönetim önümüzdeki beş sene içerisinde şehir merkezini tümüyle araçlardan arındırmayı ve kalabalık caddeleri yürüyüş yollarına dönüştürecek şekilde yeniden tasarlamayı planlıyor.

Paris, Fransa

İki yıl önce Paris'te kirli hava seviyesi belirgin ölçüde yükselince belediye tek ve çift plakalı araçların dönüşümlü olarak iki günde bir trafiğe çıkması kararı aldı. Bu işe yaradı, hava kirliliği %30 azaldı. Ayrıca 2020 yılında yönetim bisiklet yollarının sayısını artırmayı ve elektrikli araçların şehir merkezine girişine izin vermeyi planlıyor. Günümüzde Paris'te şehir merkezinde birçok yaya yolu var. Ayrıca komşu mahalle sakinlerinin hafta sonları şehre arabayla girmesi yasak. Paris yürüyerek gezebileceğiniz en güzel şehirlerden.

Helsinki, Finlandiya

Finlandiya'nın nüfusu önümüzdeki 10 sene artacak. Ama diğer taraftan arabaların sayısı azalacak. Yeni kabul edilen bir projeye göre araba trafiğine sadece banliyölerde izin verilecek ve şehir merkezinde sadece toplu taşıma olacak. Çoğu mobil uygulamada ise şehir sakinlerinin en yakın bisiklet kiralama noktasını veya tramvay durağını bulabilmeleri için uygulamalar geliştirdi. Bu yüzden Helsinki'de arabalara giderek daha az ihtiyaç duyuluyor. Buda yürüme alanlarını çoğaltıyor.

Chengdu, Çin

Bu Çin banliyösünün caddeleri orijinalinde her yere yürüyerek 15 dakikada ulaşılabilecek şekilde tasarlanmış. Yolun sadece yarısında araba trafiğine izin veriliyor, diğer yarısı ise bisikletler ve yayalar için ayrılmış durumda.

Bogota, Kolombiya

Bogota'da bisiklet ve yürüyüş yolları 1950'lerde oluşturuldu. Günümüzde 300 km uzunluğunda bisiklet yolları var. Şehir merkezindeki caddelerin çoğu araç trafiğine kapalı ve sadece toplu taşımaya izin var.

Milan, İtalya

Milan yönetimi arabalarını kullanmayıp toplu taşıma kullanan yolcularına ücretsiz ulaşım sunuyor. Tüm arabalar özel bir sisteme kayıtlı. Bir araba park edilince aracın sahibi araç kartıyla ücretsiz otobüs veya tren bileti alabiliyor.

Fotoğraflar: cheapflightslab, Alamy