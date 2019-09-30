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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Giresun'un travertenleri turizme değer katacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.09.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Giresun'un travertenleri turizme değer katacak

Giresun'da, mineralli suların oluşturduğu Kuzalan travertenleri ile yeni bir projeyle geliştirilmesi planlanan Göksu travertenlerinin, turizm değeri artırılacak.

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Giresun'un travertenleri turizme değer katacak

Dereli ilçesinde yer alan ve bölgede vatandaşlar tarafından "beyaz taş" olarak adlandırılan travertenlerin turizmde marka haline gelmesi hedefleniyor. Yaklaşık 500 hektar alana sahip Kuzalan Tabiat Parkı'nda, 1800 metrelik bir alanda yer alan traverten grubu, orman içerisinde saklı olması dolayısıyla ziyaretçileri şaşırtıyor. Tabiat parkına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Göksu travertenleri de ilgi çekiyor. Buradaki travertenlerin turizme kazandırılması amacıyla Giresun İl Özel İdaresince "Göksu Travertenleri Projesi" hazırlandı. Projeyle söz konusu alanda yaklaşık 1 milyon lira maliyetle Pamukkale benzeri havuzlar oluşturulacak.

Giresunun travertenleri turizme değer katacak

Projenin iki yılda tamamlanması planlanıyor

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göksu ve Kuzalan travertenlerinin, bölgedeki mineralli suyun oluşturduğu çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde çok sayıda traverten yer aldığını ifade eden Sarıfakıoğulları, Kuzalan'ın yanı sıra Göksu travertenlerinin de önemine değinerek, hazırlanan projeden bahsetti. Sarıfakıoğulları, "Göksu travertenlerinde 30 civarında irili ufaklı gölet oluşturacağız. Buradaki özgün dokuyu, tabiatı bozmadan bunu gerçekleştireceğiz. Göksu'da yapacağımız çalışmayla kentte ikinci bir traverten destinasyonumuz olacak." dedi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeye ilişkin çalışmaların, kısa süre sonra başlayacağını aktaran Sarıfakıoğulları, iki yılda tamamlanması planlanan projenin, bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Sarıfakıoğulları, bölgeye gelen ziyaretçilerin Kuzalan Şelalesi, Mavigöl, Kuzalan ve Göksu travertenleri ile yaylaları görme imkanına sahip olacağına işaret ederek, şöyle konuştu: "Ziyaretçilerimiz bir saatlik rotada bu dört ana destinasyonu görme şansına sahip olacaklar. Buralarda birer saat geçirdiklerini düşünürsek bir günde Giresun'u daha yakından tanıma imkanına sahip olabilecekler. Giresun, traverten turizminde iddialı. Kuzalan Tabiat Parkı üzerinde çok sayıda traverten var. Orman ve akarsu ekosistemi içerisinde travertenleri görme imkanına sahipler. Ziyaretçilerimizi eşsiz bir tabiat güzelliği içerisinde misafir etmek için bekliyoruz." Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki travertenleri gezen Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şimşek, doğal traverten oluşumunun ilgi çekici olduğunu söyledi. Şimşek, travertenlerin dünyada birkaç yerde bulunduğunu dile getirerek, "En önemlilerinden biri Pamukkale ama burası da mini Pamukkale olarak tanımlanabilir. Tabi buranın biraz daha korunması lazım. Burası mükemmel bir alan." diye konuştu.

 

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