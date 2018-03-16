Ghan Treni: Bir uçtan bir uca 3000 kilometre

Ghan Expedition adı verilen tren rotası mesela. 2.979 km'lik tren yolculuğu, misafirlerini ülkenin en kuzeyinden alıp en güneyine taşıyor. Üç gece dört gün süren bir yolculuk, Darwin'den başlayıp Adelaide'ye gelmeden önce Katherine, Alice Springs ve Coober Pedy'de durmakta. Her durağında, yolculara bir dizi gezi sunuluyor. Çoğu biletin maliyetine dahil edilirken, bazıları (doğal uçuşlar ve helikopter gezileri gibi) isteğe bağlı ekstralar.

Trende altın ve platin olmak üzerinde iki sınıf var. Altın sınıf, iki tek kişilik ranza ve trenin bir tarafında pencere ile banyo içeriyor. Platin sınıfında ise çift kişilik yatak ve vagonun her iki tarafından pencere manzarası var. Altın sınıf kişi başı 3299 dolar ama çok fazla zamanınız yoksa, Avustralya'nın merkezini görmenin ve yerli kültürün tadına bakmanın iyi bir yolu. Her yaştan, sınıftan ve milletten insanların kullandığı trende evlilik yıldönümlerini kutlayanlardan, sırt çantasıyla gezenlere herkese rastlayabiliyorsunuz.

İlk durağınız Katherine Kanyonu olacak. Binlerce yıllık bu doğa harikası yolda karşılaşacağınız doğal güzellikler için adeta bir ön gösterim. Raylar üzerinde ilerlerken heybetli kumtaşı uçurumları olağanüstü manzaralar sunuyor. Aralarındaki kanyondan aşağı inerken durgun su üzerindeki turuncu, sarı ve kahverengi yansımaları insana adeta dünyadaki küçük yerini hatırlatıyor. Uluru'da dünyanın en büyük monolitlerinden (tek parça kaya bandı) biri ile karşılaştığınızda bu duygunuz daha da pekişecek. Bu durakta monolitin heybetini yukarıdan görmek için helikopter opsiyonu da yolculara sunuluyor. Gece durağınız Alice Springs’te ise sizi yıldızların altında barbekü keyfi bekliyor olacak.

Yolculuğunuz devamında ise görkemli bir yeraltı şehri var. Avustralya’nın bozkırları kompartımanınızın penceresinden akarken trenin içinde ihtiyacınız olan her türlü lüksü bulacaksınız. Bazı akşamlar trende canlı müzik dinleme imkanınız bile olacak. Bu devasa ülkenin barındırdığı bütün kültürleri bir rota içerisinde görmeyi sağlayan yolculuktan memnun kalınmaması mümkün değil.