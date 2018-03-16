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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ghan Treni: Bir uçtan bir uca 3000 kilometre

 Avustralya çok ama çok büyük bir ülke. Ve şehirlerin arasında alabildiğine uzanan boşluklar var. Bu alanların genişliğinden dolayı, Avustralyalılar (çoğu zaman turistler de) esas olarak ülke içinde uçakla seyahat ediyorlar. Ama aradakileri görmek için yapılabilecek harika şeyler var. 

Hürriyet Haber
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Ghan Expedition adı verilen tren rotası mesela. 2.979 km'lik tren yolculuğu, misafirlerini ülkenin en kuzeyinden alıp en güneyine taşıyor. Üç gece dört gün süren bir yolculuk, Darwin'den başlayıp Adelaide'ye gelmeden önce Katherine, Alice Springs ve Coober Pedy'de durmakta. Her durağında, yolculara bir dizi gezi sunuluyor. Çoğu biletin maliyetine dahil edilirken, bazıları (doğal uçuşlar ve helikopter gezileri gibi) isteğe bağlı ekstralar.

Trende altın ve platin olmak üzerinde iki sınıf var. Altın sınıf, iki tek kişilik ranza ve trenin bir tarafında pencere ile banyo içeriyor. Platin sınıfında ise çift kişilik yatak ve vagonun her iki tarafından pencere manzarası var. Altın sınıf kişi başı 3299 dolar ama çok fazla zamanınız yoksa, Avustralya'nın merkezini görmenin ve yerli kültürün tadına bakmanın iyi bir yolu. Her yaştan, sınıftan ve milletten insanların kullandığı trende evlilik yıldönümlerini kutlayanlardan, sırt çantasıyla gezenlere herkese rastlayabiliyorsunuz.

Ghan Treni: Bir uçtan bir uca 3000 kilometre

İlk durağınız Katherine Kanyonu olacak. Binlerce yıllık bu doğa harikası yolda karşılaşacağınız doğal güzellikler için adeta bir ön gösterim. Raylar üzerinde ilerlerken heybetli kumtaşı uçurumları olağanüstü manzaralar sunuyor. Aralarındaki kanyondan aşağı inerken durgun su üzerindeki turuncu, sarı ve kahverengi yansımaları insana adeta dünyadaki küçük yerini hatırlatıyor. Uluru'da dünyanın en büyük monolitlerinden (tek parça kaya bandı) biri ile karşılaştığınızda bu duygunuz daha da pekişecek. Bu durakta monolitin heybetini yukarıdan görmek için helikopter opsiyonu da yolculara sunuluyor.  Gece durağınız Alice Springs’te ise sizi yıldızların altında barbekü keyfi bekliyor olacak.

Ghan Treni: Bir uçtan bir uca 3000 kilometre

Yolculuğunuz devamında ise görkemli bir yeraltı şehri var. Avustralya’nın bozkırları kompartımanınızın penceresinden akarken trenin içinde ihtiyacınız olan her türlü lüksü bulacaksınız. Bazı akşamlar trende canlı müzik dinleme imkanınız bile olacak. Bu devasa ülkenin barındırdığı bütün kültürleri bir rota içerisinde görmeyi sağlayan yolculuktan memnun kalınmaması mümkün değil.

Ghan Treni: Bir uçtan bir uca 3000 kilometre

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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