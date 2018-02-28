Gezginlerin yeni adresi: El Cosmico
Teksas'ta 21 dönümlük bir arazi üzerine kurulan El Cosmico'nun bütün odaları karavan ve çadırlardan oluşuyor. İşte dünyanın en ilginç oteli El Cosmico ile ilgili detaylar...
El Cosmico, Texas Marfa’da 21 dönümlük araziye kurulmuş bir otel. Bu oteli diğer bütün otellerden ayıran ise alışılagelmişin çok dışında olan odaları… El Cosmico’nun odaları retro karavanlar, Kızılderili kabilelerine aitmiş gibi görünen çadırlar ve keçeden yapılma yörük çadırlardan oluşuyor.
Sanatın, gezginliğin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü komplekste sık sık spiritüel atölyeler ve başta Trans Pecos Festivali olmak üzere çeşitli sanat etkinlikleri düzenleniyor. “Hayatın, macera ve hiçbir şey yapmamanın bir dengesinden oluşması gerektiğine inancımızdan, barınak; ara sıra eğlence; öğrenmek, yapmak ve yaratmak için fırsat ve yalın çölün heybetine erişim sunuyoruz.” diyor El Cosmico’nun yöneticileri.
Alabildiğine geniş alanlardan, sonsuz yıldız örtüsüne uzanan bir alana inşa edilmiş olan otel, dünyadan geçici bir özgürleşme sunuyor. El Cosmico, gezegenin her köşesinden cesur gezginler ve avareler için ikinci bir yuva olarak adlandırılıyor.
Marfa, aynı zamanda 1970'lerden beri pek çok sanatçıyı etkileyen, pek çoğunun atölyelerine de ev sahipliği yapmakta olan bir kasaba. Elmgreen&Dragset‘in ünlü “Prada Marfa” eseri de bölgeye 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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