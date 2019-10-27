Gezginlerin Kumbaracı’daki üssü
Burası bir kafeden daha fazlası; gençlere seyahat etmek için ilham ve imkân veren bir ‘gezginler üssü’. 15 yıl önce Eskişehir’de, öğretmen Murat Fıçıcı’nın girişimiyle kurulan Varuna Gezgin Kafe, bugüne kadar 2 bin 600 kişiye, 160 farklı ülkede gezme imkânı sağladı.
Tavanı kaplayan ülke bayrakları, farklı para birimleri, duvarları süsleyen ve dünyanın dört bir yanındaki bitpazarlarından alınmış objeler... Burası İstanbul Beyoğlu’nda, Kumbaracı Yokuşu’ndaki Varuna Gezgin Kafe. Bir gezginler üssü... Kuruluş hikâyesi 2004’te, Eskişehir’de başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu öğretmen Murat Fıçıcı, çalıştığı lisede seyahat etmeye meraklı gençlerin imkânsızlıklar sebebiyle hayallerini gerçekleştiremediğini fark ediyor ve katkı sunabilmek için bir kafe açıyor. Planı, elde edilen gelirle kafede çalışan ve dünyayı gezmek isteyen öğrencilerin masraflarını karşılamak. Adını, Avustralya’ya yaptığı bir ziyarette öğrendiği, ‘gezginlerin tanrısı Varuna’dan ilhamla koydu. İlk çalışanları da Anadolu Üniversitesi öğrencileriydi.
Girişim büyük başarıya ulaştı. 15 yılda 2 bin 600 öğrenci, 160 ülkeye seyahat etti. Murat Fıçıcı da onlara rehberlik etmeye, ilham vermeye devam etti. Kafenin Ankara’da iki, İstanbul’da iki, İzmir’de dört ve Antalya’da bir şubesi açıldı. Bugün, baştaki misyonundan vazgeçmeden gençlere dünyayı gezmenin zor ve pahalı olmadığını göstermeyi sürdürüyor. Her şubenin içinde kütüphane var. 15 sene önce öğrenci olan müşterileri artık çocuklarıyla ziyarete geliyor. Birlikte yola çıktıkları gençlerin büyüdüğünü ve artık donanımlı birer iş insanı olduğunu söyleyen Fıçıcı, başarısının sırrını “Her renk, kültür ve gelir grubundan insana hitap edip onları yan yana oturtmayı başarmış olmak” diye anlatıyor. Zaten kafeye girince masaların birbirine çok yakın olduğunu hemen fark ediyorsunuz.
Müşterilerin birbirleriyle kaynaşması ve sosyalleşmeleri üzerine bir düzen kurulmuş. Fıçıcı, “İlk kez pasaport alan, ilk kez uçağa binen, ilk kez Asya’yı, Afrika’yı gören 18-19 yaşındaki gençlerin gözlerindeki ışıltı ve mutluluklarından aldığımız enerjiyle bugünlere geldik. İnsanların Varuna Gezgin Kafe’ye gelerek gezgin anıları arasında vakit geçirmesinden mutlu oluyoruz. Sırt çantası ve uyku tulumu isteyen gençlere destek olmak, gezi planları yapan masaları görmek zorlukları yok ediyor. Daha fazla gence ulaşmak, yurtdışında ülkemizi temsil edebileceğimiz Varuna Gezgin Kafeler açmak en büyük isteğim” diyor.
Yol öğretir...
Kurulduğu yıldan bugüne giderek popülerleşen Varuna Gezgin Kafe’nin İstanbul şubelerinden sorumlu Rükent Beriş, “Amacımız insanlara yurtdışını göstermek değil, özgüven kazanmasını ve kendini geliştirmesini sağlamak. ‘Yol öğretir’ mottosuyla yola çıktık. Bir yere gitmiş insan asla aynı insan olarak dönmez. Ufku genişler, özgüveni genişler” diye anlatıyor: “Kafeye gelen insanın birinci hedefi oturmak, ikinci hedefi bir şeyler yiyip içmektir. Biz de insanlara salon rahatlığı veriyoruz. Yaptığımız yurtdışı seyahatlerinde bitpazarlarından topladığımız objeleri sergiliyor, farklı yemek kültürlerini öğrenip mönüde misafirlere bunları sunuyoruz.”
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