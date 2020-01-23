Gezginler için en iyi 7 seyahat uygulaması

TripAdvisor

Seyahat uygulamalarının ‘Büyük Babası’ olarak bilinen TripAdvisor, sadece önemli şehirleri anlatan diğer uygulamaların aksine, hem seçkin turistik noktaları hem de dünyanın hemen hemen her köşesinde bulunan gizli saklı değerli noktaları gözler önüne seriyor. Bunların arasında restoranlar, oteller, tatil için kiralanan yerler, kafeler, barlar ve diskolar gibi gezerken gidilmesi gereken aklınıza gelebilecek her tür mekan bulunuyor. Uygulamanın yeni ‘Seyahatler’ özelliğinde ilgilendiğiniz yerleri kaydederek kişiye özel seyahat planı yaratabilirsiniz. Uygulamada bir şehir ararken, diğer kullanıcıların esin kaynağı olacak fikirlerini, seyahatlerini, videolarını, yorumlarını ve yazılarını inceleyebilirsiniz. Daha fazla seyahat planlama yardımı için, seyahate konu olan destinasyonun uzmanları tarafından derin tavsiyeler sunulan TripAdvisor’un forumlarında sorularınızı paylaşabilirsiniz. (iOS / Android )

Visit a City

Visit a City uygulaması içeriğinde, seyahat planlamasında yer alan iki genel sorunun çözümü bulunuyor. Birincisi, gidilen yerde ne kadar zaman geçirmeniz gerektiği, ikincisi de yakınlarda gidilecek turistik mekanları gruplayarak tatilinizi nasıl daha fazla genişleteceğiniz. Bu uygulamada, bir destinasyonu seçtiğinizde geçirmeyi planladığınız gün sayısına dayanarak size gezilecek yerlerin rehberi öneriliyor. Örneğin New York’ta üç gün kalmayı seçtiniz diyelim. Sistem size Paket Programlar, Aile Planları, En Çok Görülmesi Gereken Yerler gibi seyahat planları sunuyor. Bu uygulama aynı zamanda birbirlerine uzaklıkları da dahil olmak üzere bulunduğunuz yerin yakınlarındaki turistik mekanları da otomatik olarak listeliyor. Her noktada ne kadar süre geçirilmesi gerektiği gibi ya da ‘üç dakikalık yürüme mesafesinde’ gibi bilgileri veriyor. (iOS / Android )

CityMaps2Go

Yurt dışına çıktığımızda eğer internet paketimiz yoksa haritada nerede olduğumuzu görmekte ya da gideceğimiz yerlere uzaklığımızı öğrenmekte zorluk yaşarız. İnternete kavuşmak için ya fıldır fıldır internet ararız ya da internetinden faydalanmak için en yakında bulduğumuz herhangi bir kafeye otururuz. İşte bu derdi çözen CityMaps2Go uygulaması, ilgilendiğiniz noktayı kişiselleştirebileceğiniz, el altında hazır bulunan offline haritalar sunuyor. Dünyada herhangi bir yerdeki noktaya ait binlerce offline harita gösteren uygulama, uluslararası internet ücretleri ödemek istemeyen gezginler için son derece ideal. Bu uygulama ile bar, restoran ya da turistik yerlerin listesi gibi seyahatiniz için farklı farklı listeler oluşturabilirsiniz. Ayrıca uygulamaya ait ‘Bilgi Kartları’ kısmında eleştiri puanı, yakın konaklayacak yerler, bazı basit bilgiler ya da kendinize alacağınız not kısmı gibi bölümler bulunuyor. (iOS / Android )

Rome2rio

Seyahat planlamasının en eğlenceli kısmı, gideceğiniz havalı yerleri hayal etmektir. Peki, bu konuda eğlenceli olmayan nedir? Tabii ki gidilmesi gereken yere, nasıl ulaşılacağının planlanmasıdır. Rome2rio uygulaması, bu soruna çözüm getiren bir uygulama olarak listede yerini alıyor. Uygulama, A noktasından B noktasına gidebilmek için uçak, tren, metro, feribot, taksi ve Uber gibi bölgede sunulan her tür ulaşım şeklini sunuyor. Belirli bir şehirde, iki varış yeri ya da birbirinden uzak iki nokta girebiliyorsunuz ve uygulama size, ulaşım şekli, seyahat süresi ve yaklaşık maliyet gibi seçenekleri gösteriyor. Rome2rio’da listelenen bilgiler, sadece planlama amacıyla veriliyor yani uçuş ya da bilet rezervasyonu yapamıyorsunuz. (iOS / Android )

TripIt

‘En iyi Seyahat Uygulamaları’nda demirbaş olan bir uygulama var karşımızda. TripIt, gelen kutusunda dağınık otel ve restoran rezervasyon bilgilerini, offline olarak ulaşabileceğiniz, telefonunuzun takvimi ile senkronize edebileceğiniz ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz tek bir ana seyahat rehberine dönüştürüyor. Her bir konfirmasyonu ya da rezervasyonu, plans@tripit.com mail adresine göndermeniz ve gerisini uygulamaya bırakmanız yeterli. Eğer uygulamayı yılda 49$ vererek TripIt Pro’ya yükseltirseniz, gerçek zamanlı uçuş promosyonları, ödül programları takibi ve planlarınızın değişmesi durumunda alternatif uçuş bilgileri gibi ekstralara kavuşuyorsunuz. (iOS / Android )

Culture Trip

Culture Trip uygulamasının özelliği, popüler destinasyonların sık gidilen yerleri dışında, kimselerin uğramadığı, gözlerden uzak eşsiz yerleri seyahat tutkunlarına sunması. Dünya çapında 200’den fazla destinasyonu öneren uygulama, seyahat planlamanıza biraz daha yerel bir bakış açısı getirmek için harika bir yöntem. Culture Trip uygulaması, yayınlanan seyahat içeriklerini, uygulamanın bir başlangıç noktası olarak kullanıyor. Uygulamada makaleyi okurken, oluşturduğunuz listelere ayrı ayrı yerleri kaydedebilir ve konumlarını haritalarda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Culture Trip ile Rehberler, İp Uçları, Yeme & İçme ya da Müzik gibi farklı kategorileri keşfedebilirsiniz. Dünya çevresinde yeni keşifler yapmaya hazır olun. (iOS / Android )

TripScout

TripScout uygulaması, dünya çevresinde ‘kişiselleştirilmiş ve her zaman güncel bir seyahat rehberi’ oluşturmak amacıyla iyi bilinen seyahat editörlerinin ve yerel uzmanların yazılarıyla videolarını bir araya getirir. Bu uygulama aynı zamanda, seyahat tarihlerinize, bütçenize, ilgilerinize ve seyahat edeceğiniz kişi sayısına göre size tavsiyelerde bile bulunabiliyor. Bu listedeki diğer bazı uygulamalar gibi, TripScout uluslararası veri ücreti ödemenizi önlemek amacıyla tamamen offline çalışır. Tek dezavantajı ise sadece iOS telefonlarda çalışması. Andoid telefonlarda ise bu uygulama henüz yer almıyor.