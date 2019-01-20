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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gezginin astroloji rehberi
Seyahat
Aygül Aydın
20.01.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Gezginin astroloji rehberi

Seyahat planlarını yaparken astrolojiden yardım almak isteyenler... 2019’da burçları seyahat açısından neler bekliyor, hangi burç kimlerle seyahat etmeli, nerelere gitmeli? Astrolog Aygül Aydın sizin için derledi.

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KOÇ- 21 Mart / 19 Nisan

Bol seyahat var
Aktif ve başlarına buyruk oldukları için yalnız seyahat etmeyi tercih ederler. Gidilecek yerler kaya tırmanışı, dalış, şelale atlama, yürüyüş veya bisiklet gibi fiziksel aktivite içeriyorsa daha da mutlu olurlar. 2019’da farklı kültürleri tanıma, bol bol seyahat etme açısından çok şanslılar. Eğitim hayatlarını bile yurtdışı bağlantıları ile yapabilirler.

BOĞA- 20 Nisan / 20 Mayıs

Harika yol arkadaşı
Bir boğa her zaman kendini güvende hissetmek ister. Gezilerinde yemekler ve sanat ilgisini çeker. Aşırı tempo yerine sakin ve konforlu organizasyonlardan keyif alır. Toprak ve yeşilin bol olduğu yerler ruhsal bir huzur verir. Harika bir yol arkadaşıdır. Bu yılın ilk yarısında dinlendiren yerleri tercih edip, ikinci yarısında yurtdışı planları yapmaya başlayabilirler.

İKİZLER- 21 Mayıs / 20 Haziran

2020’ye hazırlanın
Gittikleri yerin her anını tecrübe etmek isteyen meraklı, canlı ve sosyal insanlardır. 2019’un ikinci yarısı, eğitim ya da işle ilgili konulardan dolayı seyahat etme planlarını gerçekleştirme ihtimalleri daha fazla. Belki bu yıl parasal koşullarından dolayı zorlanabilirler ancak kendilerini 2020’de yapacakları önemli ve eğlenceli seyahatlere hazırlamalılar.

YENGEÇ- 21 Haziran / 22Temmuz

Haziran ve temmuz önemli
Mistik efsaneler ve zengin tarih barındıran seyahatleri severler. Güven duyacakları kişilerle yola çıkmayı tercih ederler. Seyahat ruhlarını iyileştirir. 2019’da büyük bir değişim ve dönüşüm içindeler. Kısa ve ufak seyahatlerle motivasyonlarını artırmalarını önerebiliriz. Özellikle haziran ve temmuz onlar için oldukça keyifli zamanlar olabilir.


ASLAN- 23 Temmuz / 22 Ağustos

Önemli tanışmalar var
Yalnız seyahat etmeyi sevmekle birlikte onları asıl mutlu eden, yanlarında sevdiklerinin olmasıdır. Çarpıcı, görkemli, kazançlı ve kendilerini gösterişli ifade edebilecekleri ortamları tercih ederler. Sıcak ve güneşli ortamlar hoşlarına gider. Belli bir lüks seviyesinin tadını çıkarmak isterler. 2019’da seyahat esnasında tanıştıkları biriyle güzel bir ilişki başlatabilirler.

BAŞAK- 23 Ağustos / 22 Eylül

Şehir değiştirebilirsiniz
Sürprizlerden asla hoşlanmazlar. Bir Başakla seyahat edecekseniz her şeyiniz önceden planlı, dakik, pratik ve hazır olmalı. Kültürel gezileri severler, hijyen problemi olan yerlerden huzursuz olurlar. 2019’da çok fazla seyahat imkânı bulamayabilirler. Nisan-mayıs ya da ekim-kasım aylarında iş veya eğitim adına bazı sürpriz seyahatler söz konusu.

TERAZİ- 23 Eylül - 22 Ekim

Orda bir ülke var uzakta
Seyahat etme fikri onlarla her zaman zevkli hale gelir. Ruhun inceliklerine hitap eden ülkelerden ya da gezilerden keyif alırlar. Arkadaşları ile olmaktan zevk alır ve onların isteklerine göre hareket ederler. Seyahatlerde yorulmayı çok mantıklı bulmazlar. 2019’da seyahatleri iş hayatlarından kaynaklı olabilir. Bu yıl birçok Terazi, yaşadığı ülkeyi değiştirebilir.

AKREP- 23 Ekim / 1 Kasım

Yenilenme zamanı
Kendilerini yenilemeleri gereken bir dönemdeler. 2019’da başkalarının seyahat programlarına uymaktansa yalnız gezmeyi tercih edebilirler. Özellikle geçen yıllarda parasal konularda çok yıprandılar ve bu onları oldukça yordu. Şimdi bu yıl ekonomik koşullarındaki ilk rahatlama ile kendilerine bir program yapmaları onlara iyi gelecektir.

YAY- 22 Kasım / 21 Aralık

Pek çok fırsat var
Yaylar için seyahat etmek her zaman bir ruhsal gelişim ve yaşam biçimidir. Yanlarındaki insanları çok eğlendirirler ve bilgileri ile şaşırtırlar. Özellikle yurtdışı seyahatlerinde daha iyi ve farklı hissederler. 2019’da farklı kültür ve inançlarla tanışabilirler. Hatta bu yıl yapacakları bir evlilik ile başka bir ülkeye ya da şehre taşınma durumları söz konusu olabilir.

OĞLAK- 22 Aralık / 19 Ocak

Yılın ikinci yarısını bekleyin
Oğlaklar seyahatten çok fazla hoşlanmaz. Ancak onlar için 2019’da seyahat fırsatları artarken yurtdışı bağlantıları da güçleniyor. Bu yıl hiç istemedikleri kadar yeni yerler görmek isteyecekler. Özellikle ilkbahar aylarında veya yılın ikinci yarısında kendilerine bazı kültürel turlar düzenlemeyi seçmeleri doğru olacaktır.

KOVA- 20 Ocak / 18 Şubat

Aksiliklere dikkat
Kovalar 2019’da seyahat fikirlerinden biraz uzak durabilirler. Bu alanda kararlarını belki yılın ikinci yarısından sonra vermeleri daha doğru olabilir. Yılın ilk yarısı aksilikler (Son dakika pasaport sorunu gibi) yaşayabilirler. Bu yüzden çok şart olmadıkça seyahatlerinizi 2019 yılının ikinci yarısından sonra değerlendirmeniz daha doğru olacaktır.

BALIK- 19 Şubat / 20 Mart

Spiritüel tınılar peşinde
Deniz gören ve belli bir tarihi olan ülkeler her zaman ilgilerini çeker. 2019, seyahat etmek istedikleri ama sorumluluklarından dolayı fazla bir yere kıpırdayamadıkları bir yıl olabilir. O nedenle yakın çevrelerde yapacakları gezilerle motivasyon kazanmaya çalışmalılar. Yılın ikinci yarısı, hiç görmedikleri ve spiritüel tınıları olan ülkelerden birini görebilirler.

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