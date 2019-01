Gezginin astroloji rehberi

KOÇ- 21 Mart / 19 Nisan



Bol seyahat var

Aktif ve başlarına buyruk oldukları için yalnız seyahat etmeyi tercih ederler. Gidilecek yerler kaya tırmanışı, dalış, şelale atlama, yürüyüş veya bisiklet gibi fiziksel aktivite içeriyorsa daha da mutlu olurlar. 2019’da farklı kültürleri tanıma, bol bol seyahat etme açısından çok şanslılar. Eğitim hayatlarını bile yurtdışı bağlantıları ile yapabilirler.



BOĞA- 20 Nisan / 20 Mayıs



Harika yol arkadaşı

Bir boğa her zaman kendini güvende hissetmek ister. Gezilerinde yemekler ve sanat ilgisini çeker. Aşırı tempo yerine sakin ve konforlu organizasyonlardan keyif alır. Toprak ve yeşilin bol olduğu yerler ruhsal bir huzur verir. Harika bir yol arkadaşıdır. Bu yılın ilk yarısında dinlendiren yerleri tercih edip, ikinci yarısında yurtdışı planları yapmaya başlayabilirler.



İKİZLER- 21 Mayıs / 20 Haziran



2020’ye hazırlanın

Gittikleri yerin her anını tecrübe etmek isteyen meraklı, canlı ve sosyal insanlardır. 2019’un ikinci yarısı, eğitim ya da işle ilgili konulardan dolayı seyahat etme planlarını gerçekleştirme ihtimalleri daha fazla. Belki bu yıl parasal koşullarından dolayı zorlanabilirler ancak kendilerini 2020’de yapacakları önemli ve eğlenceli seyahatlere hazırlamalılar.



YENGEÇ- 21 Haziran / 22Temmuz



Haziran ve temmuz önemli

Mistik efsaneler ve zengin tarih barındıran seyahatleri severler. Güven duyacakları kişilerle yola çıkmayı tercih ederler. Seyahat ruhlarını iyileştirir. 2019’da büyük bir değişim ve dönüşüm içindeler. Kısa ve ufak seyahatlerle motivasyonlarını artırmalarını önerebiliriz. Özellikle haziran ve temmuz onlar için oldukça keyifli zamanlar olabilir.





ASLAN- 23 Temmuz / 22 Ağustos



Önemli tanışmalar var

Yalnız seyahat etmeyi sevmekle birlikte onları asıl mutlu eden, yanlarında sevdiklerinin olmasıdır. Çarpıcı, görkemli, kazançlı ve kendilerini gösterişli ifade edebilecekleri ortamları tercih ederler. Sıcak ve güneşli ortamlar hoşlarına gider. Belli bir lüks seviyesinin tadını çıkarmak isterler. 2019’da seyahat esnasında tanıştıkları biriyle güzel bir ilişki başlatabilirler.



BAŞAK- 23 Ağustos / 22 Eylül



Şehir değiştirebilirsiniz

Sürprizlerden asla hoşlanmazlar. Bir Başakla seyahat edecekseniz her şeyiniz önceden planlı, dakik, pratik ve hazır olmalı. Kültürel gezileri severler, hijyen problemi olan yerlerden huzursuz olurlar. 2019’da çok fazla seyahat imkânı bulamayabilirler. Nisan-mayıs ya da ekim-kasım aylarında iş veya eğitim adına bazı sürpriz seyahatler söz konusu.



TERAZİ- 23 Eylül - 22 Ekim



Orda bir ülke var uzakta

Seyahat etme fikri onlarla her zaman zevkli hale gelir. Ruhun inceliklerine hitap eden ülkelerden ya da gezilerden keyif alırlar. Arkadaşları ile olmaktan zevk alır ve onların isteklerine göre hareket ederler. Seyahatlerde yorulmayı çok mantıklı bulmazlar. 2019’da seyahatleri iş hayatlarından kaynaklı olabilir. Bu yıl birçok Terazi, yaşadığı ülkeyi değiştirebilir.



AKREP- 23 Ekim / 1 Kasım



Yenilenme zamanı

Kendilerini yenilemeleri gereken bir dönemdeler. 2019’da başkalarının seyahat programlarına uymaktansa yalnız gezmeyi tercih edebilirler. Özellikle geçen yıllarda parasal konularda çok yıprandılar ve bu onları oldukça yordu. Şimdi bu yıl ekonomik koşullarındaki ilk rahatlama ile kendilerine bir program yapmaları onlara iyi gelecektir.



YAY- 22 Kasım / 21 Aralık



Pek çok fırsat var

Yaylar için seyahat etmek her zaman bir ruhsal gelişim ve yaşam biçimidir. Yanlarındaki insanları çok eğlendirirler ve bilgileri ile şaşırtırlar. Özellikle yurtdışı seyahatlerinde daha iyi ve farklı hissederler. 2019’da farklı kültür ve inançlarla tanışabilirler. Hatta bu yıl yapacakları bir evlilik ile başka bir ülkeye ya da şehre taşınma durumları söz konusu olabilir.





OĞLAK- 22 Aralık / 19 Ocak



Yılın ikinci yarısını bekleyin

Oğlaklar seyahatten çok fazla hoşlanmaz. Ancak onlar için 2019’da seyahat fırsatları artarken yurtdışı bağlantıları da güçleniyor. Bu yıl hiç istemedikleri kadar yeni yerler görmek isteyecekler. Özellikle ilkbahar aylarında veya yılın ikinci yarısında kendilerine bazı kültürel turlar düzenlemeyi seçmeleri doğru olacaktır.





KOVA- 20 Ocak / 18 Şubat

Aksiliklere dikkat

Kovalar 2019’da seyahat fikirlerinden biraz uzak durabilirler. Bu alanda kararlarını belki yılın ikinci yarısından sonra vermeleri daha doğru olabilir. Yılın ilk yarısı aksilikler (Son dakika pasaport sorunu gibi) yaşayabilirler. Bu yüzden çok şart olmadıkça seyahatlerinizi 2019 yılının ikinci yarısından sonra değerlendirmeniz daha doğru olacaktır.



BALIK- 19 Şubat / 20 Mart



Spiritüel tınılar peşinde

Deniz gören ve belli bir tarihi olan ülkeler her zaman ilgilerini çeker. 2019, seyahat etmek istedikleri ama sorumluluklarından dolayı fazla bir yere kıpırdayamadıkları bir yıl olabilir. O nedenle yakın çevrelerde yapacakları gezilerle motivasyon kazanmaya çalışmalılar. Yılın ikinci yarısı, hiç görmedikleri ve spiritüel tınıları olan ülkelerden birini görebilirler.