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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatGezgin konser balonu
Seyahat Gezgin konser balonu
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Seyahat
Hürriyet Haber
26.12.2017 - 14:44| Son Güncelleme:

Gezgin konser balonu

Kulağa çok ilginç geliyor ancak Anish Kapoor ve Arata Isozaki’nin tasarımı Ark Nova dünyanın ilk şişirilebilir konser salonu olma özelliğini taşıyor. İşte size dünyanın ilk şişirilebilir konser salonu…
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Sanat ile müziğin birleştirici ve iyileştirici yönü Ark Nova projesinde vücut buluyor. Japonya’nın 6 yıl önce yaşadığı deprem felaketinden iki sene sonra, felaketten etkilenen bölgelerin yaralarını sarma amacıyla, daha önce benzerine rastlanmamış bu proje hayata geçirildi.

Dünyaca ünlü Japon mimar Arata Isozaki ve modern sanatın yıldız ismi Anish Kapoor yeteneklerini birleştirerek bu ilginç konser salonunu yarattılar. Konser salonu, İsviçre’nin ünlü klasik müzik festivali Lucerne Festival’in kardeş festivali olan Lucerne Festival Ark Nova’ya 2013 ile 2015 yılları arasında üç kere, üç farklı şehirde ev sahipliği yaptı. Festivalin bu yılki durağı ise Tokyo oldu.

Gezgin konser balonu

18 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 500 kişi kapasiteli Ark Nova, hemen hemen bir saatte şişiriliyor. festivalin ardından ise katlanarak bir tıra yerleştiriliyor. Sanatın belki de ona en çok ihtiyaç duyan kitlelere ulaştırılması gibi anlamlı bir amacı olan bu proje, aynı zamanda mimari açında da benzersiz ve etkileyici bir yapı. Belli bir forma sahip olmamasıyla, kurulduğu her yerde dikkatleri üzerine topluyor. Balonun sıcak renkleri, yuvarlak hatları ve mükemmel akustiği ise konser salonunun konuklarına bir sanat eserinin içinde başka bir sanat eserini izleme şansını sunuyor.

Fotoğraflar: Googleusercontent, brandlifemag


5 Dakikada Dünya Turu

 

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