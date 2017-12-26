Gezgin konser balonu
Sanat ile müziğin birleştirici ve iyileştirici yönü Ark Nova projesinde vücut buluyor. Japonya’nın 6 yıl önce yaşadığı deprem felaketinden iki sene sonra, felaketten etkilenen bölgelerin yaralarını sarma amacıyla, daha önce benzerine rastlanmamış bu proje hayata geçirildi.
Dünyaca ünlü Japon mimar Arata Isozaki ve modern sanatın yıldız ismi Anish Kapoor yeteneklerini birleştirerek bu ilginç konser salonunu yarattılar. Konser salonu, İsviçre’nin ünlü klasik müzik festivali Lucerne Festival’in kardeş festivali olan Lucerne Festival Ark Nova’ya 2013 ile 2015 yılları arasında üç kere, üç farklı şehirde ev sahipliği yaptı. Festivalin bu yılki durağı ise Tokyo oldu.
18 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 500 kişi kapasiteli Ark Nova, hemen hemen bir saatte şişiriliyor. festivalin ardından ise katlanarak bir tıra yerleştiriliyor. Sanatın belki de ona en çok ihtiyaç duyan kitlelere ulaştırılması gibi anlamlı bir amacı olan bu proje, aynı zamanda mimari açında da benzersiz ve etkileyici bir yapı. Belli bir forma sahip olmamasıyla, kurulduğu her yerde dikkatleri üzerine topluyor. Balonun sıcak renkleri, yuvarlak hatları ve mükemmel akustiği ise konser salonunun konuklarına bir sanat eserinin içinde başka bir sanat eserini izleme şansını sunuyor.
Fotoğraflar: Googleusercontent, brandlifemag
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