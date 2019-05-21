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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geyik boynuzları Safranbolu evlerinin 'sigortası' gibi görülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
21.05.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Geyik boynuzları Safranbolu evlerinin 'sigortası' gibi görülüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi evlere koruyucu ve uğur getirici özelliğe sahip olduğu inancıyla asılan ‘geyik boynuzları’ dikkati çekiyor. ‘En iyi korunan 20 kent’ arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İşte Karabük ve Safranbolu hakkındaki detaylar…

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Kendilerine göre daha merkezi konumdaki kamu binalarına, dini yapılara ve anıt eserlere dönük yapılan, birbirinin manzarasını kesmeyen ve ışığını kapatmayan Safranbolu evleri, birçok özelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Geyik boynuzları Safranbolu evlerinin sigortası gibi görülüyor

18-20. yüzyıl başlarında yapılan yaklaşık 2000 geleneksel Türk evinin yer aldığı Safranbolu'da, evlerin dış duvarlarında çiçek buketi, Arapça yazılar, mavi zemin üzerine çizilmiş hilal süslemeleri yer alıyor. Dünyaca ünlü Safranbolu evlerine, koruyucu ve uğur getirici özelliğe sahip olduğu inancıyla ‘geyik boynuzları’ asılıyor. Ahşap ustalığının en güzel örneklerinin görüldüğü Safranbolu evleri, ‘geyik boynuzları’ ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken simgelerin başında yer alıyor.

"Safranbolu'da simgelerin önemli yeri var"

Kent üzerine çalışmalar yapan ve kitapları bulunan araştırmacı-yazar Aytekin Kuş, Safranbolu'da simgelerin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Safranbolu'da birçok simgenin yer aldığını belirten Kuş, "Safranbolu'da bazı simgelerin uğur getirdiği, nazara karşı iyi geldiği söylenir. Bunların en görkemlisi geyik boynuzlarıdır. Evlerin dış cephelerinde üçgen alınlıkta veya evin içlerinde bunu görebiliriz. Bereket ve uğur getiren, nazara karşı bir simgedir. Evlerin 'sigortası' denebilir. Bazılarında da geyik boynuzuna gök boncuk da konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Geyik boynuzları Safranbolu evlerinin sigortası gibi görülüyor

Kuş, geyik boynuzlarının dışında koçbaşının Safranbolu evlerinde, çeşmelerde sıkça yer alan bir simge olduğunu dile getirerek, "O da güç ve bereketi, üretkenliği simgeler. Eli belinde, eli böğründe payandalar vardır. Onlar da 'Yuvayı dişi kuş yapar.' özdeyişinin somut örnekleridir. Safranbolu yaşamında simgelerin önemli bir yeri vardır. Bunlar insanlara hem moral ve güç verir hem de tuttuğunuz yolda sağlıklı yürümeniz konusunda manevi yol gösterir." diye konuştu.

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