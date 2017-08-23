Gerçek olamayacak kadar güzel şelale: Baatara

Bir doğa harikası olan bu şelale 255 metre derinlikteki bir çukura akıyor. Şelalenin aktığı çukurun etrafında üç tane doğal köprü bulunuyor. Şelale sadece karlar eridiği zaman temmuz ve ağustos aylarında turist akınına uğruyor.







Her yıl muhteşem görentüyü görebilmek için turistler Baatara Şelalesi‘ne akın ederken, şelalenin aktığı çukurun bir tarafında oluşan 3 doğal köprüyü fotoğraflamadan geçemiyorlar…









Fotoğraflar: Feel The Planet, Worldwide Elevation Finder, Bored Panda, Wikimedia Commons, Lebanon Untravelled