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HürriyetSeyahatGerçek olamayacak kadar güzel şelale: Baatara
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Seyahat

Gerçek olamayacak kadar güzel şelale: Baatara

Dünyanın en güzel mağarası ve dünyanın en güzel şelalesini tek bir çatı altında toplayan bir yer var... Lübnan’da bulunan Baatara Derin Çukur Şelalesi…

Hürriyet Haber
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Bir doğa harikası olan bu şelale 255 metre derinlikteki bir çukura akıyor. Şelalenin aktığı çukurun etrafında üç tane doğal köprü bulunuyor. Şelale sadece karlar eridiği zaman temmuz ve ağustos aylarında turist akınına uğruyor.

Gerçek olamayacak kadar güzel şelale: Baatara

Her yıl muhteşem görentüyü görebilmek için turistler Baatara Şelalesi‘ne akın ederken, şelalenin aktığı çukurun bir tarafında oluşan 3 doğal köprüyü fotoğraflamadan geçemiyorlar…

Gerçek olamayacak kadar güzel şelale: Baatara
Gerçek olamayacak kadar güzel şelale: Baatara

Fotoğraflar: Feel The Planet, Worldwide Elevation Finder, Bored Panda, Wikimedia Commons, Lebanon Untravelled

Kaynak: Hürriyet Haber

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