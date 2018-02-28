Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi
Bu yıl kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi tartışmasız Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğu oldu. Tam bir turizm atağına dönüşen Doğu Ekspresi çılgınlığıyla biletler tamamen tükendi. Şu sıralar gençlerin yeni gözdesi Van Gölü Ekspresi… Peki Van Gölü Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor? İşte Van Gölü Ekspresi hakkında detaylar ve bu yolculuk dışında alternatif rotalar...
Salı ve pazar günleri 24 saat süren yolculukla Van-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Tatvan’a varıyor. Yol boyunca İç Anadolu’nun bozkırları dahil her yerde şahane manzaralar olsa da en güzelleri Elazığ’da başlıyor. 60 istasyonda durduktan sonra Tatvan’a ulaşan tren Van’a kadar gitmiyor.
Tatvan’dan Van’a feribotla seyahat etme imkanı da bulan yolcular, Van Gölü’nün güzelliğine de tanıklık ediyor. 2017 ocak ayına göre yüzde 42’lik artış olan Van Gölü Ekspresi, sosyal medyada yakaladığı popülerliğin ardından Doğu Ekspresi’ne alternatif oluyor.
Bu yıl tren yolculuğu yapmak istiyorsanız, tek adres Doğu ya da Van Gölü Ekspresi değil elbette… İşte size alternatif seçenekler…
10 saatte Sofya: Sofya Ekspresi
Eski adı Bosfor Ekspresi olan trenin yeni adı Sofya Ekspresi. Halkalı’dan her gün 22:40’ta hareket eden tren 10 sonra Sofya’ya varıyor. Biletleri online alınmıyor. Sirkeci ya da Halkalı’dan almanız gerekiyor. Sirkeci Garı’ndan Halkalı’ya otobüsle ücretsiz servis var. Dört kişilik kompartmanlarda tek yön gidiş yatak fiyatı 135 lira, 2 kişilikte kişi başı 160 lira. Yolculuk için Bulgaristan ya da Schengen vizesi almanız gerekiyor.
Barış Manço bile bu yolculuktan esinlenmişti: Kurtalan Ekspresi
Kurtalan Ekspresi 74 yıldır aralıksız olarak seferlere devam ediyor. Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş'nin Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Siirt'in Kurtalan ilçesinde son buluyor.
Ankara-Kurtalan-Ankara arasında haftada 5 gün işleyen Güney Kurtalan Ekspresi haftanın beş günü Ankara’dan sabah saat 11’de, Kurtalan’dan ise saat 08’de hareket ediyor. 1212 kilometrelik yol 24 saat sürüyor. Trende yemek vagonu da bulunuyor.
Ege’nin güzel yolları: İzmir Eskişehir Mavi Tren
İzmir Basmane garından hareket eden ve sabah Eskişehir’e varan bu tren İzmirlileri İç Anadolu’ya, bozkırı da Ege’ye taşıyor. 573 kilometrelik yol 12 saat sürüyor.
Etkileyici yollar: Pamukkale Ekspresi
Denizli ile Eskişehir arasında her gün sefer yapan Pamukkale ekspresi Eskişehir’den hareket ediyor ve Kütahya, Afyon, Sandıklı güzergahını izleyerek Denizli’ye varıyor. Koltuk fiyatı 35 TL.
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