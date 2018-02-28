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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi
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Seyahat
Hürriyet Haber
28.02.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi

Bu yıl kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi tartışmasız Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğu oldu. Tam bir turizm atağına dönüşen Doğu Ekspresi çılgınlığıyla biletler tamamen tükendi. Şu sıralar gençlerin yeni gözdesi Van Gölü Ekspresi… Peki Van Gölü Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor? İşte Van Gölü Ekspresi hakkında detaylar ve bu yolculuk dışında alternatif rotalar...

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Salı ve pazar günleri 24 saat süren yolculukla Van-Ankara arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Tatvan’a varıyor. Yol boyunca İç Anadolu’nun bozkırları dahil her yerde şahane manzaralar olsa da en güzelleri Elazığ’da başlıyor. 60 istasyonda durduktan sonra Tatvan’a ulaşan tren Van’a kadar gitmiyor.

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi

Tatvan’dan Van’a feribotla seyahat etme imkanı da bulan yolcular, Van Gölü’nün güzelliğine de tanıklık ediyor. 2017 ocak ayına göre yüzde 42’lik artış olan Van Gölü Ekspresi, sosyal medyada yakaladığı popülerliğin ardından Doğu Ekspresi’ne alternatif oluyor.

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi


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Doğu Ekspresi seyahatinde dikkat edilmesi gerekenler
Doğu Ekspresi seyahatinde dikkat edilmesi gerekenler

Bu yıl tren yolculuğu yapmak istiyorsanız, tek adres Doğu ya da Van Gölü Ekspresi değil elbette… İşte size alternatif seçenekler…

10 saatte Sofya: Sofya Ekspresi

Eski adı Bosfor Ekspresi olan trenin yeni adı Sofya Ekspresi. Halkalı’dan her gün 22:40’ta hareket eden tren 10 sonra Sofya’ya varıyor. Biletleri online alınmıyor. Sirkeci ya da Halkalı’dan almanız gerekiyor. Sirkeci Garı’ndan Halkalı’ya otobüsle ücretsiz servis var. Dört kişilik kompartmanlarda tek yön gidiş yatak fiyatı 135 lira, 2 kişilikte kişi başı 160 lira. Yolculuk için Bulgaristan ya da Schengen vizesi almanız gerekiyor.

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi

Barış Manço bile bu yolculuktan esinlenmişti: Kurtalan Ekspresi

Kurtalan Ekspresi 74 yıldır aralıksız olarak seferlere devam ediyor. Merhum Sanatçı Barış Manço'nun da esinlenerek 1972 yılında kurduğu müzik grubuna adını verdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş'nin Kurtalan Ekspresi'nde yolculuk, Ankara'dan başlayıp Siirt'in Kurtalan ilçesinde son buluyor.

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi


Ankara-Kurtalan-Ankara arasında haftada 5 gün işleyen Güney Kurtalan Ekspresi haftanın beş günü Ankara’dan sabah saat 11’de, Kurtalan’dan ise saat 08’de hareket ediyor. 1212 kilometrelik yol 24 saat sürüyor. Trende yemek vagonu da bulunuyor.

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi

Ege’nin güzel yolları: İzmir Eskişehir Mavi Tren
İzmir Basmane garından hareket eden ve sabah Eskişehir’e varan bu tren İzmirlileri İç Anadolu’ya, bozkırı da Ege’ye taşıyor. 573 kilometrelik yol 12 saat sürüyor.

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi

Etkileyici yollar: Pamukkale Ekspresi

Denizli ile Eskişehir arasında her gün sefer yapan Pamukkale ekspresi Eskişehir’den hareket ediyor ve Kütahya, Afyon, Sandıklı güzergahını izleyerek Denizli’ye varıyor. Koltuk fiyatı 35 TL.

Gençlerin yeni gözdesi: Van Gölü Ekspresi

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Doğu Ekspresine rakip çıktı Barış Manço bile bu yolculuktan ilham almıştı...
Doğu Ekspresi'ne rakip çıktı! Barış Manço bile bu yolculuktan ilham almıştı...

 

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