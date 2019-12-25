Gelibolu Tarihi SualtÄ± ParkÄ± kuruluyor

Ã‡anakkale DestanÄ±'nÄ±n yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gelibolu'yu aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶nemli bir projeyi hayata geÃ§iriyor. Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma Merkezi arasÄ±nda imzalanan protokolle Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±. Ã‡anakkale ValiliÄŸi ve GÃ¼ney Marmara KalkÄ±nma AjansÄ±'da (GMKA) destek verdiÄŸi projenin protokol imza tÃ¶reni ve tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in bugÃ¼n TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma Gemisi'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

"Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±nÄ±n deniz tarafÄ± da anlatÄ±lacak"



Gelibolu Tarihi SualtÄ± ParkÄ±'nÄ±n ilk adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanÄ± Ä°smail KaÅŸdemir, proje hakkÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak, TÃœBÄ°TAK ile imzalamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz protokol Ã§erÃ§evesinde GÃ¼ney Marmara KalkÄ±nma AjansÄ±mÄ±zÄ±n ve Ã‡anakkale ValiliÄŸimizin desteÄŸi ile Ã‡anakkale Ã§ok yakÄ±n bir zamanda dÃ¼nyanÄ±n ve TÃ¼rkiye'nin Ã§ok Ã¶nemli dalÄ±ÅŸ merkezlerinden biri olacak. TÃœBÄ°TAK'a ait AraÅŸtÄ±rma Gemisi, Ã‡anakkale savaÅŸlarÄ±nda, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ve Ege Denizi aÃ§Ä±klarÄ±nda batan savaÅŸ gemilerini ve su altÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n envanteri ortaya Ã§Ä±kartarak, TÃ¼rkiye'de ilk defa yapÄ±lan bir ÅŸey olacak. Gelibolu SualtÄ± ParkÄ± envanteri Ã§Ä±karÄ±lÄ±p bir su altÄ± parkÄ± oluÅŸturulacak.

TÃ¼rkiye'de ilk defa yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸma. Biz Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapmaktan ayrÄ±ca mutluyuz. AmacÄ±mÄ±z, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± hep kara tarafÄ±ndan bakÄ±ldÄ± ve anlatÄ±ldÄ±. Åžimdi artÄ±k denizin altÄ±nda da Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± hem anlatÄ±lacak, hem gÃ¶rÃ¼lecek hem de deÄŸerlendirme ÅŸansÄ± olacak. Bununla beraber de burasÄ±, Tarihi Alan ve Ã‡anakkale Ã§ok Ã¶nemli bir turizm ve dalÄ±ÅŸ merkezi olacak. Ã‡anakkale Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan koordine edilen bu dalÄ±ÅŸ faaliyetleri ile Ã¼mit ediyorum ki, Ã‡anakkale Ã§ok Ã¶nemli bir geliÅŸmeye sahne olacak. Ã‡anakkale dÃ¼nyada en Ã§ok tanÄ±nan ve bilinen dalÄ±ÅŸ merkezi haline gelmiÅŸ olacak"

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Projenin bÃ¼yÃ¼k heyecan ve merak uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Alan BaÅŸkanÄ± Ä°smail KaÅŸdemir, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "TÃ¼rkiye'den ve hatta Avrupa'da herkes Ã§ok merak iÃ§inde bu projeyi takip etmeye ve bu proje hakkÄ±nda bilgi alma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Yani bu tarihi yarÄ±mada, tarihi alan bu proje bittikten sonra, gÃ¶receksiniz dÃ¼nyada en Ã§ok ziyaret edilen aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesi olma yolundaki Ã§ok Ã¶nemli bir merhaleyi geÃ§miÅŸ olacak. Biz de Ã‡anakkaleliler olarak bundan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyacaÄŸÄ±z.

Ã‡Ã¼nkÃ¼, DalÄ±ÅŸ Turizmi dÃ¼nyada en Ã§ok talep edilen turizm Ã§eÅŸididir. Biz de bu konuda Ã§ok zenginiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼, baÅŸka memleketlerde dalÄ±ÅŸÄ± Ã¶zendirmek iÃ§in, dalÄ±ÅŸa imzalarÄ±n ilgisini Ã§ekmek iÃ§in suni olarak uÃ§aklar batÄ±rÄ±lÄ±yor, gemiler batÄ±rÄ±lÄ±yor ve bunlarla dalÄ±ÅŸ Ã¶zendirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ama bizim Ã‡anakkale boÄŸazÄ±nÄ±n altÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir doÄŸal zenginliÄŸimiz var. 105 yÄ±l Ã¶nce ve daha Ã¶nceki zamanlarda batmÄ±ÅŸ bir sÃ¼rÃ¼ zenginlik var ve onlar bizi bekliyor.

BÃ¶yle bir zenginliÄŸe sahip olan biz Ã‡anakkaleliler olarak gÃ¶rmezden gelemezdik ve bununla ilgili hemen Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. Bu gemi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra en Ã§ok talep gÃ¶ren Majestic isimli batÄ±ÄŸa, dalÄ±ÅŸÄ± inÅŸallah 27 MayÄ±s 2020 tarihinde ilk dalÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyoruz. 27 MayÄ±s tarihi neden seÃ§ilmiÅŸtir. 27 MayÄ±sta Majestic isimli gemi o tarihte batÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Biz de Majesticâ€™in batÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± o tarihte ilk dalÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek istiyoruz. Ã‡ok mutluyuz, Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ yapÄ±yoruz. Ã‡anakkale ve TÃ¼rkiyeâ€™nin geleceÄŸi ile ilgili Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz"

TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma Merkezi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Haldun Karan ise, "Majestic gemisinin dalÄ±ÅŸ turizmine aÃ§Ä±lmasÄ±, bunun akabinde 1915 muharebeleri esnasÄ±nda batÄ±rÄ±lan gemilerin envanterinin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± kapsayan projenin hem aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± hem de protokol imzasÄ±nÄ± attÄ±k. Biz TÃœBÄ°TAK olarak BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve Ã‡anakkalelilerin heyecanÄ±na tamamen katÄ±lÄ±yoruz. Bu gemi bÃ¶lgesel araÅŸtÄ±rma gemisi ve kendi Ã¶lÃ§eÄŸinde TÃ¼rkiye'nin en iyi araÅŸtÄ±rma gemimizi diyebiliriz. Bu gemi donatÄ±lÄ±rken ve yapÄ±lÄ±rken sadece denizlerdeki eko sistemler keÅŸfedilsin diye deÄŸil, aynÄ± zamanda su altÄ± varlÄ±klarÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve su altÄ± enerjisini keÅŸfetmeye yÃ¶nelik de hizmet ediyor. Biz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bu sorumluluk bilinci ile yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AralÄ±k ayÄ±nÄ±n sonuna kadar arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek. Daha sonra bÃ¶lgeye Nisan-MayÄ±s aylarÄ±nda geri dÃ¶neceÄŸiz ve geri kalan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

Majestic, battÄ±ÄŸÄ± 27 MayÄ±s'ta dalÄ±ÅŸ turizmine aÃ§Ä±lacak

ArdÄ±ndan TÃœBÄ°TAK Marmara AraÅŸtÄ±rma gemisiyle katÄ±lÄ±mcÄ±lar, 27 MayÄ±s 1915'te SeddÃ¼lbahir aÃ§Ä±klarÄ±nda batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ZÄ±rhlÄ±sÄ± HMS Majestic batÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye gitti. AraÅŸtÄ±rma Gemisi HMS Majestic batÄ±ÄŸÄ±nÄ± sualtÄ± kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Majestic Gelibolu Tarihi SualtÄ± ParkÄ±'nÄ±n ilk envanteri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. BatÄ±rÄ±lÄ±ÅŸÄ±n 105'inci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 27 MayÄ±s 2020 tarihinde ise dalÄ±ÅŸ turizmine aÃ§Ä±lacak.

1 yÄ±l sÃ¼recek proje kapsamÄ±nda SeddÃ¼lbahir Burnu ile BÃ¼yÃ¼k Kemikli Burnu arasÄ±ndaki 50 kilometrelik hatta karadan ise, 3 kilometrelik aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kadar olan hatta AraÅŸtÄ±rma gemisiyle inceleme yapÄ±larak, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± batÄ±klarÄ±nÄ±n envanteri Ã§Ä±karÄ±lacak. Sadece savaÅŸ gemileri deÄŸil, savaÅŸ dÃ¶nemine ait tÃ¼m mÃ¼himmatlar tespit edilebilecek. Proje sonunda Gelibolu Tarihi SualtÄ± ParkÄ± oluÅŸmuÅŸ olacak.

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