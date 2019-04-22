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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geçmişe yolculuğun mekânı: Zaman Müzesi
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Geçmişe yolculuğun mekânı: Zaman Müzesi

Konya'nın tarihi Sille Mahallesi'nde bulunan 'Zaman Müzesi', Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 'zaman' ile ilgili sergilediği araçları ve coğrafi konumunun özelliğiyle ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.

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Geçmişi 5 bin yıla dayanan Sille’de turizmin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkılması amacıyla Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli’nde kurulan Türkiye’nin ilk zaman müzesinde, zamanı gösteren araçlar sergileniyor. Müzenin ilgi çeken eserleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma-baskı takvimler yer alıyor.

Geçmişe yolculuğun mekânı: Zaman Müzesi

Sille’nin yüzlerce yıl süren çok dinli ve çok kültürlü yapısını yansıtan müze, Müslüman ve Hristiyan mezarlıklarıyla yan yana ve iç içe bulunuyor. Ayrıca altın, gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumuna ait, illere göre coğrafik ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, Roma dönemi arkeolojik güneş saati örneği ve halen Konya Hacı Hasan Camii kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu gibi birçok eser dikkati çekiyor. Belediye tarafından restore edilerek müze haline dönüştürülen Zaman Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’ kapsamında ‘Süreklilik Ödülü’ aldı.

"Müze çeşitliliğinin en güzel örneklerinden biri"

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, yaptığı açıklamada, son zamanlarda yapılan çalışmalar ve atılımlarla Türkiye’de müze sayısı ve çeşitliliğinin arttığını söyledi. Tarihi Sille Mahallesi’nde oluşturulan Zaman Müzesi’nin müze çeşitliliğinin en güzel örneklerinden birisi olduğunu ifade eden Çaycı, şöyle konuştu:

Geçmişe yolculuğun mekânı: Zaman Müzesi

"Bu müze, kategorisinin en önemli örneklerinden biridir. Küçük ancak küçük olduğu kadar da enteresan bir mekân ziyaretçilerini bekliyor. Zaman Müzesi, Türkiye için ilklerdendir. Konya’da küçük ölçekli, o döneme ait eserlerin sergilendiği müze ziyaretçilere hizmet veriyor. Zaman denildiğinde genellikle izafi bir konu olması nedeniyle insanların açıklamakta güçlük çektiğini görüyoruz. ‘Zaman Müzesi’, zamana ait elimizde bulunan somut objelerin teşhir edildiği bir müze haline getirilmiştir. Sille’nin tarihi çok erken dönemlere gider. Burada bulunan küçük bir şapel, müze haline getirilerek değerlendirilmiştir. İslam kültürüne ve İslam bilim tarihine ait zaman objeleri burada korunmaktadır."

Geçmişe yolculuğun mekânı: Zaman Müzesi

Vaktin belirlendiği mekânlar; "Muvakkithaneler"

Türk kültüründe zamandan daha çok ‘an’ ve ‘vakit’ algısının bulunduğuna dikkati çeken Çaycı, "Bu nedenle İslam medeniyetinin unsurları olan külliyeler bünyesinde oluşturulan muvakkithanelerde zamanın ölçüldüğünü ve zaman tayininin yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla İslam şehirlerinin her büyük külliyesinde bir muvakkithanenin varlığı bilinir. Oradaki görevli de ezan vakitlerinin tayini için görevlidir. Muvakkithane ‘vaktin belirlendiği mekân’ anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçmişe yolculuğun mekânı: Zaman Müzesi

Çaycı, Anadolu’nun tarih boyunca ev sahipliği yaptığı farklı medeniyetlerle zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Konya da Anadolu’ya benzer özelliktedir. Konya içinde de Sille’nin farklı bir yeri vardır. Sille’de 1923 yılına kadar farklı etnik gruplardan kaynaklı özel durum çok kültürlü bir yaşamı beraberinde getirmiştir. Çok kültürlü yaşamın parametreleri Sille’de ayakta durmaktadır. Bu müze bir şapele yapılmıştır. Günümüzde bir şapelin zaman müzesi olarak dizayn edilmesi oldukça anlamlıdır."

 

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