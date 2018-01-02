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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatGaziantepGaziantep'te Türkiye'nin ilk Zooloji Müzesi
Seyahat Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Zooloji Müzesi
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Seyahat
DHA
02.01.2018 - 10:33| Son Güncelleme:

Gaziantep'te Türkiye'nin ilk Zooloji Müzesi

Dünyanın 4’üncü, Türkiye’nin ise en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi. Bu Zooloji Müzesi’ne Türkiye’de ilk olması sebebiyle büyük bir ilgi gösteriliyor. Üniversiteler ve akademisyenler öğrencilerine burada uygulamalı dersler veriyor. İşte Zooloji Müzesi hakkında bazı bilgiler…
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Dünyanın 4'üncü, Türkiye'ninse en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi, üniversitelerin eğitim merkezi halini aldı. Akademisyenler müzeye getirdikleri öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi

Her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi unvanına sahip olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesinde, Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi

Müzede doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış olan hayvanlar burada uzmanlar tarafından tahnit sanatı yöntemiyle hazırlanarak sergileniyor. Yaşam alanlarındaki duruş ve pozisyonları göz önüne alınarak hazırlanan gerçekçi kompozisyonlar sayesinde birçok hayvanın hayatlarına yakından tanıklık edilen hayvanlar, avlanırken, av olurken, beslenirken, uçarken gibi pozisyonlarla müzedeki yerlerine konulmuş durumda.

Gaziantepi Keşfet
Gaziantep'i Keşfet

Ötücü ve yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvanın doğal yaşam alanlarının yeniden canlandırılarak sergilendiği müzede 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi

Yılan, timsah, varan (Komodo ejderi) ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde müzedeki yerini almış durumda.

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi

Hayvanat bahçesi içerisinde 750 metrekarelik alana kurulu olan Zooloji ve Doğa Müzesi'nde ayrıca 50 kişi kapasiteli bir de eğitim salonu bulunuyor.

Üniversite öğrencilerine müzede eğitim

Müzeyi bu yıl yaklaşık olarak 3 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, başta üniversite öğrencileri olmak üzere çok sayıda öğrencinin buradan faydalandığını anlattı. Özsöyler, şunları söyledi:

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"Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak, Türkiye de ilk defa Jeoloji ve doğa müzesi açmış bulunmaktaydık. Bu yıl içerisinde Gaziantep jeoloji ve doğa müzesini yaklaşık 3 milyon kişi ziyarette bulundu."

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi

Özsöyler, "Bunun bir çoğunluğu çevre illerimizden gelip özellikle hayvanat bahçemizi ziyaret etmektedirler. Jeoloji ve Doğa Müzemiz, 23 Nisan 2017 tarihinde açılmış bulunmakta. Buranın en önemli özelliği özellikle üniversitelerin jeoloji ve biyoloji bölümlerinden buraya gelerek öğrencilerine öğrenim vermesidir."

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi

"Burada yaklaşık olarak 300 türümüz, 700 hayvanımız bulunmakta. Bunları tahnit sanatıyla doldurmuş ve canlı türlerin birebir örneğini sergilemekteyiz. Müzemizde ayrıca 50 kişilik bir eğitim salonumuz bulunmakta.

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi

''Bu eğitim salonunda üniversitedeki öğrencilerimize ve yine buradaki okul çocuklarımıza buranın kuruluş amacını ve burada hangi hayvanları görebileceklerini belli eğitimden geçirdikten sonra gezdiriyoruz" dedi.

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Müzede ayrıca isteyen gruplara belgeseller eşliğinde nesli tükenmiş hayvanlar da tanıtılıyor.

Gaziantepte Türkiyenin ilk Zooloji Müzesi


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