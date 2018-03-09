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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı
Seyahat
Gamze Düşmez
09.03.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı

Kayakçı gazeteciler, gazeteci kayakçılar... 100’ü aşkın basın mensubu geçen hafta Bulgaristan’da haber için değil; şampiyonluk için yarıştı.

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30 ülkeden 178 gazeteci 65 yıldır süren bir geleneği sürdürmek, gazeteciler dünya kayak şampiyonasına katılmak için Bulgaristan’ın Pamporovo kayak merkezinde bir araya geldi. Soğuk Savaş’ın başlarında, iki kutuptan gazetecileri biraraya getirip kaynaştırmak amacıyla kurulan Uluslararası Kayak Kayan Gazeteciler Kulübü (SCIJ) Soğuk Savaş’ın bitmiş olmasına rağmen her sene farklı bir ülkede kayak şampiyonası düzenleme geleneğini sürdürüyor. Aslında kayak yarışları bahane; gazeteciler bir hafta boyunca hem konuk oldukları ülkenin kültürünü tanıma fırsatını yakalıyor; hem de birbirleriyle görüş alışverişinde bulunuyor.

Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı

EN İDDİALI ÜLKE İTALYA

Bununla birlikte yarışları çok ciddiye alan ve ödül için hırs yapan takımlar da yok değil. Her sene olduğu gibi bu sene de yarışlar Büyük Slalom ve Kayaklı Koşu olmak üzere iki dalda ve yaş grubuna göre altı kadın ve erkek kategorisinde düzenlendi. Yarışmaların galibi toplamda sekiz madalya ile Çek Cumhuriyeti oldu. Slovenya da toplamda altı madalya ile ikinci oldu. Büyük Slalom dalında 55 yaş üzeri erkeklerde ilk üç sırayı İtalyanlar paylaştı. Yine Italyanlar kadınlarda üç kategoride de birinciliği kaptırmadı. Yarışmalarda Türkiye’yi Hürriyet gazetesinden Seyahat Yayın Yönetmeni Serkan Ocak, Hürriyet gazetesi köşe yazarı Melis Alphan, Hürriyet Daily News gazetesi köşe yazarı Barçın Yinanç, Şükrü Küçükşahin, Erhan Karadağ, Aylin Öney Tan, Gamze Düşmez, Işıl Sarıyüce ve Behlül Özkan temsil etti.

Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı
Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı

MİLLİ KIYAFETLE PİSTLERDE KAYMADIK

Bu seneki yarışlar Bulgaristan’ın milli günü 3 Mart haftasına denk gelince, gazeteciler Pamporovo Kayak Merkezi’nde her sene yinelenen ilginç bir adete de tanıklık etti. Milli kıyafetleriyle pistlerden kayarak adeta resmi geçit töreni yapan onlarca Bulgar kayakçı ayaklarında kayaklarıyla halay çektiler. Yarışlarda dereceye giremeyen Türk takımı ise, milli ve yöresel kıyafetleriyle halay çekenlere katılarak özellikle Avrupalı gazetecileri epey bir şaşkınlığa düşürdüler: Malum; Bulgarlar milli günlerinde Osmanlı egemenliğinden çıkmalarını kutluyorlar. Türk ekibi, pek çok gazetecinin şaşkın bakışları altında fırsatı kaçırmayıp, Bulgar pistlerinde kayıp Türk esintisi yaratmayı ihmal etmedi.

Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı

BAHAR BAYRAMI

2018’in ev sahibi Bulgaristan tanıtım faaliyetleri kapsamında gazetecilere 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Plovdiv’de bir tur yaptırdı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde adı Filibe olan Plovdiv Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri. Bulgaristan’ın bu ikinci büyük
şehri adını Makedonya Kralı II. Flip’ten almış.

Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı

Bu tarihi yer, Türkiye’nin güzel şehri Edirne’den yalnızca 183 km uzaklıkta bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de her ülkenin yiyecek ve içeceklerinin tanıtıldığı ‘ülkeler gecesi’ düzenlendi ve yine her sene olduğu gibi Türkiye’den lokum ve Edirne’den badem ezmesi yine epey sükse yaptı.

Avrupa’da 340 TL’nin altında alternatif kayak merkezleri
Avrupa’da 340 TL’nin altında alternatif kayak merkezleri

Gazeteciler etkinlikler sırasında 1 Mart Bahar Bayramı’nı da kutladı. Bulgarlar bahar bayramında, kendi dillerinde ’Chestita Baba Marta!’ olarak bilinen bu eski gelenek gereği yakınlarının bileklerine ‘martenitsa’ olarak adlandırılan sembolleri takarak dilek tutuyorlar. Yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye edilen martenitsalar adete göre kırlangıç ve leylek görünceye kadar bilekte kalıyor.

Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı
Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı

Bu kuşları gören martenitsasını çıkarıp tomurcuklanmaya başlayan bir ağaca takıyor. Bu seneki SCİJ toplantısının önemli konuşmacılarından biri Bulgaristan’ın eski Devlet Başkanı Rosen Plevneliev oldu. Plevneliev Avrupa’daki İslam düşmanlığını eleştirirken, “Ben ülkemdeki Müslümanların da cumhurbaşkanı olduğum için gurur duydum. Benim ülkemde 1500 camii var,” diye konuştu.

18 saatte Bulgaristan ve Romanya’da 4 şehir
18 saatte Bulgaristan ve Romanya’da 4 şehir

FİNALDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

2018 buluşması bu kez diğer yıllardakinden farklı olarak değişik bir gala gecesi ile bitti. Her ülke kendi milli ve yöresel kıyafetleriyle katıldı. Italyanlar Roma dönemine ait kıyafetleriyle ilgi çekerken, Osmanlı ve Roman esintisi taşıyan Türk ekibiyle birlikte poz verince, resmin altına haliyle ‘Roma/İstanbul buluşması’ yazmak kaçınılmaz oldu. Belçika ekibi ise çizgi film karakterlerine bürünerek yaratıcılıkta bir numara olduklarını kanıtladılar.

Gazeteciler haber yerine şampiyonluk için yarıştı

TÜRKİYE DE 2010'DA DAHİL OLDU

Gazeteci Yazgülü Aldoğan ve Şükrü Küçükşahin tarafından kurulan Türkiye Kayak Seven Gazeteciler Derneği, 2010’da SCIJ üyesi oldu ve 2012’de 200 kişilik bir gazeteci grubunu Erzurum’da ağırladı.

 

İşte yarışmadan görüntüler

Dünya gazetecileri Pamporovo'da yarıştıTürkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 178 gazeteci 25 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında Bulgaristan’da bir araya geldi.Gazeteciler toplantı çerçevesinde Büyük Slalom ve Kayaklı Koşu olmak üzere 2 dalda yarıştı. 28 Şubat ve 1 Mart’ta yapılan bu iki büyük yarışma 6 kadın ve erkek kategorisinde düzenlendi. Yarışmaların galibi toplamda 8 madalya ile Çek Cumhuriyeti oldu. Slovenya da toplamda 6 madalya ile ikinci oldu.
daha fazla video için

 

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