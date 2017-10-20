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Vodafone Red İle Dünya Avucunuzda

Gastronomika'da Neler Yaşandı?

Dünya Avucunuzda takımı olarak bu sene San Sebastian’da 19.’su düzenlenen Gastronomika Festivali’ne katıldık. Onlarca standı gezip bir birinden güzel konuşmalar dinledik. Peki seyahat takımımız bu seneki Gastronomika hakkında neler düşünüyor?

Hürriyet Haber
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Mehmet Yaşin

Yemek dünyasının büyükleri bu festivalde yeni ürünlerini sergilediler. Bu yıl Hindistan Mutfağı özel konuk seçilmişti. Onun için tüm bina Mısır Çarşısı gibi baharat kokuyordu. Bu festivalde birçok yiyeceğin tadına baktım. Çoğunu ilk kez tadıyordum. Özellikle dünyanın dört bir yanından getirilen baharatların sergilendiği standın başından uzun süre ayrılamadım. Bu baharatlarla damağımı şaşırttım. Bizden hiç bir ürünün bulunmaması, beni üzdü. Mutfağımızın tanıtmak için bu festival bulunmaz bir fırsattı.

Gastronomikada Neler Yaşandı


Teoman Hünal

San Sebastian yeme içme konusunda olağan üstü bir üne sahip. Hal böyle olunca Gastronomika gibi bir festivale ev sahipliği yapması da normal. Geçen yıl Türkiye’nin misafir ülke olduğu festivalde bu yılın misafiri muhteşem yemekleriyle Hindistan’dı. Gastronomika’da birçok ülke ürünlerini sergiliyor, ünlü şefler yemekler yapıp konferanslara katılıyorlar. Geçen sene misafir ülke olarak çoğu kişiye göre “show” yaptığımız Gastronomika’da bu sene ise ne yazık ki bir tane bile temsilci firmamız veya şefimiz yoktu.

Gastronomikada Neler Yaşandı


Sezgin Yılmaz

Seyahat takımı olarak San Sebastian’a gitme sebeplerimizden birisi de Gastronomika kongresiydi. Gastronomika yeme-içme sektörünün dünyadaki en önemli ve prestijli kongresi olarak geçiyor. Her sene bir ülkenin konuk olduğu ve mutfağını tanıtma şansını yakaladığı bu kongrenin bu seneki konuğu Hindistan’dı. Benim en etkilendiğim konuşmalardan birisi Bangkok’ta yer alan restoranıyla harikalar yaratan Gaggan’dı. Gaggan yenilikçi Hint mutfağını çok başarılı bir şekilde tanıttı. Konuşmalar haricinde kongre alanı içinde kurulan stantlarda yaptığımız tadımlar da muhteşemdi. Yediğim istiridyenin ve füme somonun tadını hala unutamıyorum.

 

Kaynak:

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