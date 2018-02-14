Game Of Thrones temalı otel açıldı
Artık son sezonu çekilen Game Of Thrones dizisi izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Birçoğumuz dizinin yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu beklemeyi eğlenceli zamanlara çevirecek oteller yapılıyor. Bunun son örneği Lapland’da açılan Lapland Hotels Snow Village. HBO Nordic işbirliğinde kurulan otel Game Of Thrones severleri ağırlamaya devam ediyor.
Lapland Hotels Snow Village, HBO Nordic ile iş birliği içinde inşa edildi. Game of Thrones temalı bu özel otel, Finlandiya Lapland'de açıldı. Her yıl yaklaşık 20 milyon kilo kar ve 350.000 kilo kristal buzun kullanılacağı buz otelde, ünlü dizinin hayali kahramanları ve mekanları tema olarak kullanılıyor.
Rusya, Polonya, Letonya ve Ukrayna'dan heykeltıraşlar tarafından özel olarak tasarlanan odalara sahip otelde, ejderhalar, buz kılıçları, kardan taht gibi farklı detaylar mevcut. 30 odalı otelde her şey kar ve buzdan oluşuyor.
Otelde soğuktan nasıl uyuyacağız diye sorabilirsiniz. Bunun için otel yüksek kaliteli termal uyku tulumları ve polar astar çantalar veriyor. Evlenmek isteyen çiftler için Buz Şapeli'nde düğün organizasyonu yapılıyor. Otel, Arctic Circle'ın yaklaşık 200 km yakınında bulunuyor. Ice Restoranı'nda akşam yemeği ve buz bardan "rocks" yudumlamak otelin en önemli akşam aktiviteleri arasında. Otelden ayrıca, yakındaki Ylläs ve Levi kayak merkezlerine özel turlar da düzenleniyor. Otel 8 Nisan 2018’e kadar açık kalacak.
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