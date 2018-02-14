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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Game Of Thrones temalı otel açıldı
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Seyahat
Hürriyet Haber
14.02.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Game Of Thrones temalı otel açıldı

Artık son sezonu çekilen Game Of Thrones dizisi izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Birçoğumuz dizinin yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu beklemeyi eğlenceli zamanlara çevirecek oteller yapılıyor. Bunun son örneği Lapland’da açılan Lapland Hotels Snow Village. HBO Nordic işbirliğinde kurulan otel Game Of Thrones severleri ağırlamaya devam ediyor.  

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Lapland Hotels Snow Village, HBO Nordic ile iş birliği içinde inşa edildi. Game of Thrones temalı bu özel otel, Finlandiya Lapland'de açıldı. Her yıl yaklaşık 20 milyon kilo kar ve 350.000 kilo kristal buzun kullanılacağı buz otelde, ünlü dizinin hayali kahramanları ve mekanları tema olarak kullanılıyor.

Game Of Thrones temalı otel açıldı

Rusya, Polonya, Letonya ve Ukrayna'dan heykeltıraşlar tarafından özel olarak tasarlanan odalara sahip otelde, ejderhalar, buz kılıçları, kardan taht gibi farklı detaylar mevcut. 30 odalı otelde her şey kar ve buzdan oluşuyor.

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Lapland (Laponya) ve Kuzey Işıkları Sezonu Başladı
Lapland (Laponya) ve Kuzey Işıkları Sezonu Başladı!

Game Of Thrones temalı otel açıldı

Otelde soğuktan nasıl uyuyacağız diye sorabilirsiniz. Bunun için otel yüksek kaliteli termal uyku tulumları ve polar astar çantalar veriyor. Evlenmek isteyen çiftler için Buz Şapeli'nde düğün organizasyonu yapılıyor. Otel, Arctic Circle'ın yaklaşık 200 km yakınında bulunuyor. Ice Restoranı'nda akşam yemeği ve buz bardan "rocks" yudumlamak otelin en önemli akşam aktiviteleri arasında. Otelden ayrıca, yakındaki Ylläs ve Levi kayak merkezlerine özel turlar da düzenleniyor. Otel 8 Nisan 2018’e kadar açık kalacak.

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Kendinizi Game of Thrones’tan bir karakter gibi hissedeceğiniz ilginç otel
Kendinizi Game of Thrones’tan bir karakter gibi hissedeceğiniz ilginç otel

Game Of Thrones temalı otel açıldı

 

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