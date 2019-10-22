Zeytinlik semtinde hedef UNESCO

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Giresun'un Zeytinlik semtinde yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen ve devam eden restorasyon çalışmalarıyla yeniden canlandırılan evler, UNESCO'ya hazırlanıyor.
Anadolu Ajansı
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Giresun'da 19. yüzyılda fındık ticareti yapan gemilerle Fransa'nın Marsilya kentinden getirilen malzemelerin de kullanılmasıyla yapılan tarihi evlerde, İl Özel İdaresince yaklaşık 3 yıldır restorasyon çalışması yürütülüyor.
Anadolu Ajansı
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen "Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi"nde ikinci etap çalışmaları başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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Üçüncü derece kentsel tarihi sit alanı olan bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla Zeytinlik semtinin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kazandırılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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200 yıllık kültür bozulmadan yaşatılıyor Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 yıldır Zeytinlik semti evleri ve mahalle kültürünün bozulmadan yaşatıldığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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Son 3 yılda hem evlerin restorasyonu hem da sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Sarıfakıoğulları, birinci etap çalışmalarda 12 evin restore edildiğini, 18 evin de basit onarımlarının gerçekleştirildiğini aktardı.
Anadolu Ajansı
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Sarıfakıoğulları, Giresun Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmaların ikinci etabının başladığını ifade ederek, "İkinci etap çalışmaları kapsamında yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık kaynak tedarik ettik. Bunun yüzde 25'ini İl Özel İdaresi karşılayacak. 16 evde dış cephe giydirme, 2 evde restorasyon, su ve kanalizasyon çalışmaları yapılacak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 2 milyon 300 bin liralık kaynak tedarik ettiklerini anlatan Sarıfakıoğulları, bu kaynakla da Zeytinlik semtini ziyarete gelenlerin ağırlanacağı bir meydan oluşturmak istediklerini aktardı.
Anadolu Ajansı
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"Bu alanda Giresun'a ait ne varsa ziyaretçiler görebilecek" Sarıfakıoğulları, kamulaştırma çalışmalarının başladığı bilgisini vererek, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
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"Önümüzdeki aylar içerisinde de kamulaştırma işlemlerini tamamlayıp bir meydan projesi ortaya koyacağız. Bölgeyi ziyarete gelen misafirlerimiz böylelikle dinlenebilecekleri bir alan bulacak, Giresun'un tüm otantik değerlerini görme imkanına kavuşacak. Orada aynı zamanda bir sergi alanı oluşturmak istiyoruz. Bu alanda Giresun'a ait ne varsa ziyaretçiler görebilecek."
Anadolu Ajansı
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Bölgede Türkiye'deki ilk tescilli elektrik trafo binasının da yer aldığına işaret eden Sarıfakıoğulları, bu binanın da restorasyonunu gerçekleştireceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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Vali Sarıfakıoğulları, restorasyonla Giresun'un asli ve özgün kısmının ortaya çıktığına dikkati çekerek, temel amaçlarının Zeytinlik semtini ana turizm destinasyonu haline getirmek olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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Zeytinlik'in UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kaydettirilmesi için de girişimlerinin olduğuna değinen Sarıfakıoğulları, "UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz oldu. Zeytinlik semti, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne inşallah alınacak. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.