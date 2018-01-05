Zamanın durduğu ilginç yer!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Mennonitler; Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya gibi ülkelerde yaşayan sıra dışı yaşam tarzlarıyla ünlü bir topluluk. Burada adeta zaman durmuş durumda… Mennonitler birkaç yüzyıl geride yaşıyor gibiler, özetle onların hayatlarına tanık olduğunuzda 1800’lü yıllara ışınlanabilirsiniz. Birçok şeyi reddediyorlar ve gizemli bir hayat sürüyorlar. İşte sıra dışı yaşamlarıyla Mennonitler’in ilginç hikâyesi…
Mennonitler; Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya gibi ülkelerde yaşayan sıra dışı yaşam tarzlarıyla ünlü bir topluluk. Burada adeta zaman durmuş durumda… Mennonitler birkaç yüzyıl geride yaşıyor gibiler, özetle onların hayatlarına tanık olduğunuzda 1800’lü yıllara ışınlanabilirsiniz. Birçok şeyi reddediyorlar ve gizemli bir hayat sürüyorlar. İşte sıra dışı yaşamlarıyla Mennonitler’in ilginç hikâyesi…
Fotoğraflar:BBC; Alamy, darkroom.baltimoresun.com
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Mennonitler, ismini bugünün Hollanda'sında bulunan Frieslandlı bir rahip olan Menno Simons'dan alıyor.
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Menno Simons (1496-1561) halihazırdaki Hristiyanlık uygulamalarını beğenmediği için; barışsever, şiddet karşıtı bir tarikat kuruyor.
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Savaş karşıtı, pasifist bu tarikat, Avrupa'da süregelen bitmek bilmeyen savaşlarda yer almamak için devamlı yer değiştiriyorlar.
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Ve Pasifist inanışlarına tolerans gösteren ülkelere, kralların topraklarına göç ediyorlar.
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Böylece Mennonitlerin maceraları başlamış oluyor.
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Mennonitler, yüzyıllar önce Almanya ve Hollanda'dan gelerek Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya yerleşmişler.
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En büyük özellikleri, teknolojiyi reddetmeleri ve buna uygun bir yaşam sürmeye çalışmaları.
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Kendi yaşam tarzlarının en doğrusu olduğuna inanan Mennonitler, bunun yanında sadece kendilerinin cennete gideceğini düşünüyorlar.
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Doktor ve öğretmen yüzü görmek istemeyen Mennonitler, doğumlarını bile evde kendi başlarına gerçekleştiriyor.
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Mennonitlerin İbadetleri de oldukça farklı. Yüzlerini masalara gömüp dramatik bir şekilde ibadet ediyorlar.
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Hayatlarında şiddetin yeri yok , suç işlemiyorlar.
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Hırsızlık yok, cinayet yok, kavga yok, küfür yok.
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Birbirlerine karşı son derece saygılı davranıyorlar. Doğruluk ve dürüstlük en büyük öğretilerinden biri.
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Gençler pazar günleri buluşup tanışıyorlar; böylelikle evlilik öncesi tanışmalar kolaylaşıyor.
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Fakat gençlerin müzik dinlemeleri, dans etmeleri gibi eğlenceye yönelik eylemler Mennonitlerde yasaklanmış.
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Cenazeleri de sade bir biçimde kaldırılan Mennoniteler, teknolojiyle içli dışlı olmamakta kararlılar.
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En büyük lüksleri ise gaz lambaları kullanmaları... Bu lamba onlar için çok lüks bir teknoloji.
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Hatta onu bile bazen kullanmayı reddediyorlar.
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Sadece kendileri ne isterse çocuklara da onu öğretiyorlar.
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Dünyanın geri kalanı gibi öğretilmesi gerekenler listeleri yok.
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Burada kadınlar at sürüyor, tarım yapıyor ve üretime direkt katkıda bulunuyor.
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Aldıkları eğitim, onların üretim yapmasına, kendi kıyafetlerini dikip kendi yiyeceklerini yetiştirmesine yetecek kadar.
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Mennonitler, akşamlarını yıldızların ışığında sohbet ederek geçiriyorlar.
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Dünyanın geri kalanı gibi televizyon veya bilgisayar kullanarak zamanlarını geçirmiyorlar.
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Hayvanlarla da iç içe olan Mennonitler, fabrika üretimi hiçbir şeyi tüketmiyorlar.
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Kendi aralarında evlendikleri için de Alman ve Hollandalı genlerini hâlâ koruyorlar.
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Kadınlar ve erkekler tek tip giyiniyorlar, böylece kibiri ortadan kaldırıp bir şekilde eşitlik sağladıklarına inanıyorlar.
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Mennonitler sıra dışı yaşam şekilleri ve fikirleriyle insanları şaşkına çevirmeye kararlı gözüküyorlar.