Yüzen gecekondu mahallesi! Burada yaşayan insanlar sizi çok şaşırtacak...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatYüzen gecekondu mahallesi! Burada yaşayan insanlar sizi çok şaşırtacak...
Seyahat

Yüzen gecekondu mahallesi! Burada yaşayan insanlar sizi çok şaşırtacak...

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrindeki Makoko mahallesi dünyanın en büyük yüzen gecekondu mahallesine olarak biliniyor. Makoko mahallesinde kentte yeni evler için boş arazinin kalmaması bölge sakinlerini suların üzerine kaçak ev yapmaya zorladı. Bölgede öyle bir okul var ki, sizi çok şaşırtacak... İşte dünyanın en ilginç okulunun da olduğu yüzen gecekondu mahallesi olan Makoko ile ilgili detaylar…

Hürriyet Haber
X
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 30

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrindeki Makoko mahallesi dünyanın en büyük yüzen gecekondu mahallesine olarak biliniyor. Makoko mahallesinde kentte yeni evler için boş arazinin kalmaması bölge sakinlerini suların üzerine kaçak ev yapmaya zorladı. Bölgede öyle bir okul var ki, sizi çok şaşırtacak... İşte dünyanın en ilginç okulunun da olduğu yüzen gecekondu mahallesi olan Makoko ile ilgili detaylar…

Fotoğraflar: Associated Press, dailymail.co.uk, CNN

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 30

Nijerya’da bulunan Lagos şehrinde binlerce insan su üzerinde kendilerinin yaptığı evlerde yaşıyorlar.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 30

Makoko, 18. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak kuruldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 30

Şimdiler Nijerya'nın en eski gecekondu mahallesi...

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 30

Dünyanın yüzen gecekondusu olarak anılan bölgede kaç kişinin yaşadığı bilinmiyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 30

Çünkü resim bir sayımı yapılmadı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 30

Ama bölgeyi inceleyip makaleler yazan uzmanlar 300 bin kişinin yaşadığını tahmin ediyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 30
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 30

Batı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler bu bölgede yaşıyorlar.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 30

Özellikle yerliler gecekonduları kira karşılığında göçmenlere kiralıyorlar.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 30

Evlerde ortalama beş ya da 10 kişi yaşıyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 30

Nijerya hükümeti 2012 yılında ücretsiz olarak bölgede yaşayanlar için içme suyu sağlamak istemiş.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 30

Fakat bölgede yaşayanlar tarafından bu teklif geri çevrilmiş.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 30
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 30

Nedeni ise daha önce devlet tarafından burada bulunan evlerin birçoğunun yıkılması.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 30

Devlet Makoko'yu yasa dışı olarak görüyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 30

Ama gecekonduların yıkılmasını güçlü bir protesto ve medya desteği engellemiş.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 30

Bunun yanı sıra balıkçılık alanında çok fazla istihdam sağlanan bir bölge haline geldiği için devlet de fikrini değiştirerek bu şekilde yaşamalarına izin vermiş.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 30

Dünyanın en ilginç okulu
Ayrıca Makoko'da dünyanın en ilginç okulu da bulunuyor. Benzersiz bir mimariye sahip

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 30

Küçük yaştan beri eğitim gören çocukların yuvası olan bu okul ilk olarak lagünde yükselen su seviyelerine direnmek için inşa edilmiş.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 30

Hem sınıf hem de oyun alanlarına sahip olan bu alışılmadık su üstünde yüzen okul, aşırı hava koşullarında bile 100 çocuğa güvenle destek verebilme kapasitesine sahip.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 30
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 30

Dünyanın en büyük yüzen gecekondu mahallesinde çocuklar okula kayığa binerek gidiyor, kara ulaşımı kullanılamıyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 30

Makoko'da gecekondu sakinleri çöplerinin suyun üstünde birikmesinden dolayı ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 30
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 30

Buradaki insanların en büyük hayali büyük bir kara parçası üzerinde evlerinin olması.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 30
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 30
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 30
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 30
Seyahat HaberiSeyahat HaberiNijeryaNijeryaLagos şehriSeyahatdunyagezi
Hürriyet Haber

DİĞER GALERİLER