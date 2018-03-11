Yıllar sonra hayalini gerçekleştiren kadın pilot!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Pegasus Hava Yolları’nda toplam 716 pilot var. Bunların sadece 28’i yani yüzde dördü kadın. Eser Aksan Erdoğan da onlardan biri. Hayalini gerçekleştirip pilot oldu. Hatta aynı zamanda da bir gezgin, bugüne kadar 60 ülkeye ayak bastı… Hayatından oldukça memnun. Çoğu zaman takdir edildiğini söylüyor. Ancak hayal kırıklıkları da yaşadığı oluyor. ‘Uçağı kadın pilot uçaramaz’ diye yolculardan biri uçaktan inmek bile istemiş... İşte Eser Aksan Erdoğan’ın ilginç pilotluk ve seyahat hikâyesi…
Pegasus Hava Yolları’nda toplam 716 pilot var. Bunların sadece 28’i yani yüzde dördü kadın. Eser Aksan Erdoğan da onlardan biri. Hayalini gerçekleştirip pilot oldu. Hatta aynı zamanda da bir gezgin, bugüne kadar 60 ülkeye ayak bastı… Hayatından oldukça memnun. Çoğu zaman takdir edildiğini söylüyor. Ancak hayal kırıklıkları da yaşadığı oluyor. ‘Uçağı kadın pilot uçaramaz’ diye yolculardan biri uçaktan inmek bile istemiş... İşte Eser Aksan Erdoğan’ın ilginç pilotluk ve seyahat hikâyesi…Fotoğraflar: Eser Aksan Erdoğan
Serkan OCAK
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Eser Aksan Erdoğan 33 yaşında. Hollanda Dordrecht’te doğdu. Üniversiteyi bitirene kadar da orada kaldı. Çocukken tek bir hayali vardı. Pilot, hatta savaş pilotu olmak.
Serkan OCAK
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Bu konuda girişimi oldu. Ailesi istemiyordu ancak 17 yaşında Hollanda’da askeri pilot olmak sınavlara katıldı. Ancak daha ilk aşamalarda elendi. Annesi babası çok sevinse de kendisi için büyük bir hayal kırıklığıydı bu. Bir süre havacılığa küstü
Serkan OCAK
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Hollanda’da üniversiteye başladı. Uluslararası ticaret ve işletme okudu. Sonra aynı bölümde mastır yaptı. Bir dönem de ODTÜ’de ERASMUS öğrencisi olarak eğitim aldı.
Serkan OCAK
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Alanıyla ilgili bir yıl boyunca Hollanda’da çalıştı. Ancak aklında hep pilotluk vardı.
Serkan OCAK
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Bir yandan da Türkiye’ye özlem duyuyordu. İstanbul onu çekiyordu. Sonra İstanbul’a geldi. Burada da bir süre çalıştı. Türkiye’de sutopu milli takımına da girdi. Üç yıl müsabakalara katıldı, hatta Adalar Su Sporları Kulübü’nde Türkiye Şampiyonu da oldu.
Serkan OCAK
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Gördüğü ilan hayatını değiştirdi Türkiye’de THY’nin bir ilanını gördü. Pilot aranıyordu. Hemen dikkatini çekti. Küstüğü havacılık sektörüne adım atmak için yeni bir ışıktı bu. Uçuş akademisine kaydını yaptırdı ancak denkliği olmadığı için devam edemedim.
Serkan OCAK
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Pilot olmayı kafasına takmıştı bir kere. Bu sefer de Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçuş okuluna başladı. Sonunda hayalini gerçekleştirdi. Artık bir pilottu. Ancak bu o kadar da kolay olmadı:
Serkan OCAK
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“Eğitim 2.5-3 yıl sürdü. Bittikten sonra Pegasus’a başladım. Sivil havacılık için çok fazla sınava giriyordum. Çok zordu sınavlar. Sınıfta 14 kişi arasında tek kadın bendim. Eğitimim sırasında diğer bir grupta ta iki kız kardeş vardı. Okulu bitirdiler ancak sanırım şu anda pilot değiller.”
Serkan OCAK
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Eser Aksan Erdoğan, bu arada İstanbul’da şu anda kendisi gibi pilot olan eşi Volkan Erdoğan’la tanıştı. Üç yıl önce de evlendi.
Serkan OCAK
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Her zaman yumuşak iniş için uğraşıyoruz Erdoğan şu anda Pegasus’da dört yıllık pilot. “Kadın olarak azınlığız” diyor. Çünkü toplam 716 pilottan sadece 28’i kadın.
Serkan OCAK
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Hiçbir zaman kadın pilot olmaktan dolayı kendini kötü hissetmediğini söylüyor. Hatta bazı ilginiç anılarını da şöyle anlatıyor: “Şu anda ikinci pilotum. Sağ tarafta oturuyorum. Bazen birinci kaptanlar özellikle anonsu benim yapmamı istiyorlar. Yolcuların kadın pilot sesine alışmaları için. Tebrik edenler çok oluyor.
Serkan OCAK
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Ancak olumsuz durumlar da olmuyor değil. Erdoğan ilk örneğini de şöyle anlatıyor: “Bir Trabzon uçuşuydu. Kabin amiri kokpite geldi. Bir yolcunun uçaktan inmek istediğini söyledi. “Karı mı o bizi uçuracak” diyerek uçaktan inmek istemiş... Bir keresinde de Amsterdam uçuşumuzda vaktimiz vardı.
Serkan OCAK
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Havalimanda alışveriş yapmak içun uçaktan ayrıldık. Bir mağazadaki çalışan beni görünce çok şaşırdı. “Siz pilot musunuz?” diye sordu. “Evet, neden şaşırdın?” diye sorunca ilk kez kadın bir pilot gördüğünü söyledi. Bu diyalogun ardından da arkamdaki kaptan pilota “Uçağı uçurabiliyor mu?” diye sormuş...
Serkan OCAK
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Bazen de inişi beğenmeyenler oluyor. Ancak bunun kadın ya da erkek olmayla bir ilgili yok. Hatta zaten tamamen kaymak gibi bir iniş olması gerekiyor. Lastiklerin kimi zaman biraz sert yere temas etmesi, tatlı sert iniş gerekiyor. Ancak biz elimizden geldiği kadar yumuşak bir iniş olması için gayret ediyoruz. Bu arada inişlerin yüzde 99.9’u manuel oluyor. Otomatik iniş çok nadir yapılıyor. Sabiha Gökçen’e de sürekli manuel iniyoruz.”
Serkan OCAK
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Erdoğan farklı bir anısını da şöyle atardı: “Bir keresinde de nöbetteydim. Cidde’yi uçacaksınız dediler. Pek istmiyordum aslında. Ancak ‘güzel bir sürprizimiz var’ dediler.
Serkan OCAK
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Meğer iki kaın pilot uçacakmışız. Serap Kaptan’la birlikte gittik. Kabin memurları (İndiğimizde ne yapacağız’ diye soruyorlardı. Suudi Arabistan pilotların başlarını kapatmasını istemiyor. Biz uçaktan inmedik gerçi, geri döndük.
Serkan OCAK
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Ancak İran’da başımızı kapatmamızı istiyorlar. İran’daki uçuşlarda uçaktan inmiyoruz...”
Serkan OCAK
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“Kariyer de yaparım çocuk da” biraz zor... Kadın sayısının bu kadar az olsası yalnız Türkiye’nin sorunu olmadığını anlatan Erdoğan, “Dünyada da oran yüzde 4-5 seviyesinde. Mümkün olduğu kadar çok kadına ilham vermek istiyorum. Sırf bu yüzden Instagramı etkin kullanıyorum. Ben başardım, herkes başarabilir” diyor.
Serkan OCAK
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Pilotların çalışma saati uzun. Evlerine pek uğradıkları da aslında söylenemez. Erdoğan’a çocuk sahibi olma konusunda fikrini sorduğumda şu cevabı verdi:
Serkan OCAK
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“Çocuğum olsa nasıl bakabilirim bilmiyorum. 12 saat çalıştığımız çok oluyor. Şu anda çocuk istemiyorum. Tamamen meslekle alakalı değil. Çocuk da yaparım kariyer de lafı pek doğru değil. Çünkü bazen eşimle üç hafta görüşemiyoruz. Çünkü o da pilot. Onun da çalışma saatleri yoğun. Eşimle vakit geçirmeyi de çok seviyorum.
Serkan OCAK
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Zaten evliliğimizi de tropik bir ada olan Seyşeller’de yaptk. Ailemizi götürdük sadece. Sekiz kişiydik. Ben part time çalışıyorum. Her ayın ikinci haftası tamamen boşum. Eşim de izinlerini bana göre ayarlıyor. Bir keresinde iki hafta sonunda sadece kapıda karşılaşabildik. O gelirken ben gidiyordum.”
Serkan OCAK
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60 ülkeye gittiler Eser Erdoğan, İstanbul’da pek kalmak istemidiğini söylüyor, “Boğuluyorum” diyor. Erdoğan çifti boş zamanlarında sık sık geziyor. Bugüne kadar 60’dan fazla ülkeye gittiler. Sıradaki hedefleri ise Küba.
Serkan OCAK
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Eser Erdoğan, “Görmek istediğimiz bir çok yer var, ülkeden ziyade o ülkeye özgü deneyimleri yaşamak istiyoruz.
Serkan OCAK
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Örneğin; Mart’ta Japonya’da kiraz ağacı festivali, İskandinav bölgesindeki Aurora Borealis (kuzey ışıkları), kasımda Meksika’daki Ölüler Günü, Çin yeni yılı ve İrlanda’da St Patricks günü gibi özel etkinlikler görmek istediklerimiz arasında...
Serkan OCAK
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Ayrıca programlarımız arasında Rwanda’daki gorilleri ve Galagapos adasındaki doğal hayatı görmek var” diyor.