Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı! Hepsi Türkiye'de, üstelik cep yakmıyor...

Göl çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün. Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz. Bu arada Abant yolu üzerinde ve Abant Gölü etrafında birçok restoran var, hepsi de kendin pişir kendin ye tarzında, mutlaka uğramalısınız.