Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, Otellerin resmi web siteleri, Hürriyet Seyahat Gezginleri
25 Aralık 2019 - 12:42,
Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı! Hepsi Türkiye'de, üstelik cep yakmıyor...
Tüm haftanın yorgunluğunu atmak ve hafta sonunda rahat bir nefes almak herkesin ihtiyacı… 2020’ye sayılı günler kala yılın son hafta sonu tatilini doğanın içinde hem yeni yerler keşfederek hem de konaklama yaparak geçireceğiniz yerleri sizin için derledik. İşte ailecek güzel bir hafta sonu hem güzel hem de cep yakmayan huzura kaçış adresleri…
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İki günlük hafta sonu tatilinizde ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmek ve bütün bir yılın yorgunluğunu atmak istiyorsanız sizin için güzel bir liste hazırladık. Yapmanız gereken tek şey ister ailecek isterseniz tek başınıza yollara düşmek… Üstelik gezilecek yerler dışında ucuza konaklama yapacağınız yerleri de listeye ekledik. İşte detaylar…
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Küçük Karadeniz
Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Aslında haklılar çünkü tıpkı Karadeniz gibi yemyeşil bir doğası var. Barajıyla ünlü Yuvacık İzmit’e 16, İstanbul’a 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
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Özellikle bu iki şehirden günübirlik kaçmak isteyenler için ideal. Geniş bir yayla görünümündeki belde trekking meraklıları için çok uygun… Sisli Vadi’sine doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Yuvacık’ta dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak.
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Nerede kalınır?
Karaaslan Kamping en ideal yer. Tesis birçok aktiviteyi de barındırıyor. Geldiğinizde mutlaka ATV safari ve yürüyüş parkurunu kullanın. Eğer kalabalık gelecekseniz paintball da oynayabilirsiniz. Fotoğraf: Karaaslan Kamping web sitesi / www.karaaslankamping.com
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Göl çevresinde kendin pişir kendin ye
Abant'ı gezmek için her mevsim başka bir sebebiniz var. Yazın ayrı kışın apayrı manzaralara sahip… İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tam bir kaçış noktası. Özellikle Abant Gölü Tabiat Parkı köknar, çam, meşe, kayın, gürgen, kestane, kavak, dişbudak ve fındık ağaçlarıyla muhteşem bir bitki örtüsüne sahip.
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Göl çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün. Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz. Bu arada Abant yolu üzerinde ve Abant Gölü etrafında birçok restoran var, hepsi de kendin pişir kendin ye tarzında, mutlaka uğramalısınız.
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Nerede kalınır?
Abant’ın güzelliğini taşıyan Abant Yeşil Ev oldukça ideal. ‘Pamuk Prenses’ ve ‘Yedi Cüceler’ masalını bilmeyen yoktur. İşte burası, size o masalı yaşatmayı vaat ediyor. Her bir ev, farklı bir cücenin evi gibi tasarlanmış. 12 farklı konsept konaklama seçeneği var. Fotoğraf: Abant Yeşil Ev web sitesi / www.abantyesilev.com
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Abant Gölü’ne sadece 15 dakika mesafede bulunuyor. Dolayısıyla çok kısa bir yolculuk yaparak gölün güzelliklerinden, aktivite, yeme-içme gibi imkânlarından da yararlanabilirsiniz. Fotoğraf: Abant Yeşil Ev web sitesi / www.abantyesilev.com
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Huzurlu adres
Kendinisi masal diyarında hissedeceğiniz bir yere gitmeye ne dersiniz? Sivas Belediyesi'nin kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri, kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor.
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Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1 artı 1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Kışın kar örtüsüyle kaplanan alanda otantik bir görüntü sunan evler, beğeni kazanıyor.
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Her mevsim güzel
Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Hangi mevsimde giderseniz gidin, size mutlaka en güzel özellikleriyle kucak açacak. Bursa’nın en özel yeri ise Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik evleri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık…
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Osmanlı'da erken dönem sivil mimari örneklerine ev sahipliği yapan köy, Uludağ'ın çevresine kurulan yedi kızık köyünden biri. Bu köylerden Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Derekızık, Fidyekızık ve Değirmenlikızık olmak üzere beşi günümüze kadar ulaşmış. Aralarında orijinal dokusunu korumuş olansa Cumalıkızık. Doğal kaynakları, şenlikleri ve yaşanmışlıklarıyla kentin hem tarihi hem de doğal güzellikleri arasında kaybolacaksınız. Üstelik dünyanın en dar sokağı da burada…
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Nerede kalınır?
Cumalıkızık’ta konaklama yapılacak birçok tarihi konak var. Yalnız Cumalızık’ta konaklama yapmaktansa köyü baştan sona gezip, hazır Bursa’ya kadar gelmişken Uludağ’a uğramınızı tavsiye ederiz. Günübirlik kayak keyfinin ardından Uludağ Orman Köşkleri’nde konaklama yapabilirsiniz. Fotoğraf: Uludağ Orman Köşkleri web sitesi / www.uludagormankoskleri.com
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Şehir hayatından sıkılanlara
İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı adı gibi şirin Şirince. Bilinen en eski adı ‘Kırkınca’. Hikâyeye göre kendini dağlara vuran 40 kişiden dolayı almış bu ismi. Ancak daha sonra ‘Şirince’ adı verilmiş ve bu isim resmileştirilmiş. Ulaşımı çok kolay ve yaz-kış ziyaretinize açık. Şehirden, gürültüden, betondan, kirli havadan bunaldıysanız sakin bir hafta sonu için en güzel adres…
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Aslında buranın en güzel yanı, organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları… Geldiğinizde mutlaka Şirince’ye özgü güzel şaraplardan satın almalısınız… Aziz John Baptist Kilisesi ve Tiyatro Medresesi gibi yerleri gezmeden de sakın dönmeyin. Ayrıca Tiyatro Medresesi’nin yanında Nesin Matematik Köyü bulunuyor.
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Nerede kalınır?
Şirince’ye 1 kilometre mesafedeki Kayserkaya, Matematik Köyü’nün hemen yanında. Şirince’de çam ormanlarının içindeki tesis misafirlerine konaklama için bungalov ve kamp seçeneklerini bir arada sunuyor. Bazı evler şömineli. Burada hem köy hayatının tadını çıkarıp hem de yogadan müzik ve gastronomi etkinliklerine, konsept partilere kadar pek çok aktiviteye katılabilirsiniz. Fotoğraf: Kayserkaya Dağ Evi resmi sitesi
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İstanbul’a birkaç saat uzaklıkta
Büyük şehirlerde beton aralarında trafikte kalıp, kalabalık içinde hareket etmeye çalıştıkça hafta sonları daha kıymetli olmaya başlıyor. “Şu iki gün gelse bir yerlere kaçalım” cümlesini daha çok kurar oluyoruz. Sapanca tüm yorgunluğunuzu unutturacak güzel bir adres. Gölüyle bilinen, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var.
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Nerede kalınır?
Sapanca’nın Kurtköy ilçesine bağlı Dibektaş bölgesinde, orman içine kurulu ve göl manzaralı Zelişin Çiftliği… Bölge, kış aylarında kartpostalı andıran bir görünüme sahip. Tesisin kahvaltısı dillere destan; tamamı organik, sahibinin kendi elleriyle yaptığı ürünlerle hazırlanıyor. Burada konaklayarak Sapanca Gölü’nün güzelliğini tepeden seyredebilir, doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.
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Türkiye’de temiz hava denince akla gelen ilk yer
Yaylaları, dereleri, damak çatlatan lezzetleriyle Türkiye'nin en güzel yerlerinden Rize... Çamlıhemşin’de bulunan Fırtına Deresi’nin güzelliği ise insanın başını döndürüyor. Derenin manzarası filmleri aratmayacak güzellikte. Hemen yakınında bulunan Zilkale’yi mutlaka görmeniz gerekiyor. Hafta sonu için Rize size biraz uzak gelebilir ama temiz hava ve göreceğiniz manzara tüm yorgunluğunuzu unutturacak…
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Nerede kalınır?
Pokut Yaylası’ndaki altı odalı Mola Konukevi güzel bir seçenek. Kaçkarlar’da Çamlıhemşin’e 4 kilometre uzaklıkta. Burada dağların karlı zirveleriyle birlikte bölgenin en etkileyici vadisi Fırtına’yı saatlerce izleyerek insandan ve şehirden uzak olmanın huzurunu yaşayabilirsiniz. Fotoğraf: Mola Konuekevi web sitesi / www.platodamola.com
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Tüm yorgunluğunuzu unutacaksınız
Doğanın sunduğu tüm renklerin hâkim olduğu bir yer hayal edin... İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet... Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar. İstanbul’dan yola çıktığınıza yol dört saate yakın sürecek ama göreceğiniz manzara tüm yorgunluğunuzu unutturacak…
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Nerede kalınır?
Habitat Mesire Evleri çok ideal. Ormanın içinde bulunan bu yerde doğayla baş başa kalacaksınız. Ayrıca birçok aktivite de yapabilirsiniz. Fotoğraf: Habitat Mesire Evleri web sitesi / www.yedigollermillipark.com
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Keşfedecek çok şey var
İstanbul’dan 2-2,5 saat uzaklıkta Avrupa kıtasındaki komşularımıza en yakın ve hatta sınıra yakın olması nedeniyle Bulgar ve Yunan turistin ağırlıkta olduğu mükemmel bir hafta sonu rotası Edirne… İki günlük yolculukta gez gez bitiremeyeceğiniz ve yine gitmek için bol sebebiminiz olacağı Edirne’de gezilecek ve görülecekler birçok yer var. Selimiye Camii, Adalet Kasrı, Uzunköprü, Ali Paşa Çarşısı, Üç Şerefeli Camii, Karaağaç ve Sağlık Müzesi görülecek yerlerden bazıları...
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Nerede kalınır?En sakin ve sessiz yer Demircioğlu Camping… Huzurlu ortamı ve dere kenarında kuş sesleri içinde sunduğu konaklamayla şehirden kaçmak için mükemmel bir seçenek. Edirne Keşan’da Mecidiye yolu üzerinde yer alıyor. Edirne’den 1,5 saat uzaklıkta… Fotoğraf: Seymen Bozaslan / Hürriyet Seyahat Gezgini