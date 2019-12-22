Yılbaşı geri sayımı yapılabilecek en güzel 10 adres
Salı gününe denk gelen yılın son günü, çalışanlar için bir günlük izinle kısa bir seyahat fırsatına dönüşebiliyor. 2020’yi en coşkulu şekilde karşılamak için nerelere gidilebilir? Gazetecilere ve seyahat yazarlarına sorduk…
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1
Birbirinden farklı 10 seçenek çıktı ortaya. Kimi “Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence”, kimi “Romantizm”, kimi de “Hem eğlence hem dinlenme” diyor.
2
Üç güne üç program: İzmir
Ertuğrul Özkök / Hürriyet gazetesi yazarı İzmir yeni yıla girmek için çok fazla seçeneği olan şehirlerden. Yeni yılı bahane ederek kendinize üç günlük bir İzmir turu programlayabilirsiniz. Urla’ya gidip gastronomi turuna çıkın... Urla şarap yolunu gezip akşam da kesenize göre güzel bir yemek yiyebilirsiniz.
3
En moda olanları da en klasik olanları da iyidir. İkinci gün, özel yılbaşı programı olan bölgedeki otelleri ve restoranları inceleyebilirsiniz. Öğleden sonra istirahat veya İzmir Kordon’da gezinti iyi gelecektir. Akşam banko Alaçatı... Daracık sokaklarda yazın kalabalığının çekilmesini fırsat bilin ve doya doya gezin. Yeni yılın ilk günü ise Sığacık’a uğrayın… Sakin bir öğleden sonra yemeğiyle tatilinizi sonlandırın.
4
Eğlencesiyle, tarihiyle sarıp sarmalar: Eskişehir
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Yeni yılı karşılamak için İstanbul’a bir alternatif düşünseydim aklıma ilk gelen İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığıyla da avantaj sağlayan Eskişehir olurdu. İngiltere’deki Madame Tussauds Müzesi’ne benzer şekilde oluşturulan Balmumu Heykelleri Müzesi, tarihi Odunpazarı Evleri, Bilim Sanat ve Kültür Parkı ve daha pek çoğu…
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Aynı zamanda şehre müthiş bir müze daha açıldı. Bana göre Türkiye’nin en güzel müzelerinden. Mutlaka Odunpazarı Modern Müze’yi bir daha görmeye giderdim. Şehrin gece hayatı da çok güzel… Siz de yılbaşı gecesi barlar sokağındaki eğlenceye katılın! Ayrıca Omm Inn gibi, Tasigo gibi iyi oteller de var. Gitmişken Sazova Parkı’na uğramadan da dönülmez.
6
Bembeyaz bir yeni yıl: Kartalkaya
Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı Kartalkaya hem İstanbul’a hem de Ankara’ya yakın olması açısından ideal bir yılbaşı seçeneği. Yeni yılı burada karşılamanın en büyük avantajıysa kartpostalı andıran beyaz bir görüntünün içine girecek olmanız. Kartal otel son iki yıldır tur kayağı eğitimleri düzenliyor. Bir günlük eğitimin ardından tur kayaklarınızı takarak yukarı yürümeyi öğreniyorsunuz. Özetle burada gündüz ailenizle beraber kayak yapıp ardından akşam yeni yılı tüm coşkusuyla karşılayabileceğiniz partilere katılabilirsiniz.
7
Eğlence garantili: İstanbul
Esin Övet / Haber Türk köşe yazarı Ben birbirinden farklı ülkelerde yeni yıla girdim ama İstanbul bir farklı oluyor. Büyük şehir olduğundan yapabileceğiniz aktivite çok fazla. Birçok otel, restoran yeni yıl gecesine özel programlar hazırlıyor. Ve size bir öneri...
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Ortaköy’deki ‘Meftun İstanbul’ yeni yıla girmek için iyi bir adres. Çünkü Mert Davran sahneye çıkacak ve çok eğlendirecek. Dans etmek, göbek atmak ve kendinizden geçmek istiyorsanız yerinizi şimdiden ayırtın. Yemekte kebap da var. Mideniz de yeni yıla sizin gibi keyifli girsin.
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Ailece mutlu bir başlangıç: Erzurum
Özge Altınok Lokmanhekim / Hürriyet Seyahat yazarı Hazır kayak sezonu da açılmışken yeni yıl tatilini Erzurum’da geçirebilirsiniz. Uçakla yapılan yolculuk sonrası Palandöken Kayak Merkezi’ndeki kayak otellerine 20-25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Bizim tercih ettiğimiz yerler çocuk dostu Polat Otel ile Hotel Sway. Her iki otelin de kendi pisti olması ve kayak sporuna yeni başlayanlar ve çocuklar için uygun pistlerinin bulunması tercih sebeplerimizden.
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Piste bakan bir bar ve kafenin olması otelden çıkmadan da keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Akşamları oyun odaları dışında çocuklar için sinema da var. Kayak eğitmenlerinin pistte yaptıkları gösterileri izlemek de oldukça keyifli. Ayrıca çocuğunuz onun için özel hazırlanan klüpte eğlenirken siz de Polat Otel’de düzenlenecek yılbaşı eğlencesine katılabilirsiniz.
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En romantik karşılama: Kapadokya
Rachel Araz / Blogger Karlar altında, ateşin etrafında romantik bir yılbaşı için bence Kapadokya en doğru seçim. Sevdiğinizle gündüz UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Göreme Açık Hava Müzesi’ni gezebilir, akşam da otelinizde şömine başında yeni yıla girebilirsiniz. Argos veya Museum otellerin özel yılbaşı gecesi programları da oluyor. Canlı müzik, set mönü ve çok şık dekore edilmiş bir yılbaşı sofrasına kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum.
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Hem dinlenin hem eğlenin: Göcek
Cihan Şensözlü / Hürriyet Kelebek köşe yazarı Dalaman Havalimanı’na 20 dakika mesafedeki Göcek’te yılın ilk gününe pırıl pırıl bir havayla uyanıp, uzun bir yürüyüşle yeni yılın ilk sabahına merhaba deyin. D-Resort, Renka, Rixos gibi otellerin SPA’larından faydalanıp, Üzümlü Köyü’nde yılın ilk şaraplarının tadına bakabilir, koylardaki balık restoranlarında günü batırıp Köyceğiz, Fethiye, Akyaka’ya 30-50 dakikada ulaşabilirsiniz.
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Rixos Premium Göcek’te yılbaşı yemeği programında Sibel Tüzün sahneye çıkacak. Dileyen Göcek çarşıda yer alan ‘The Wicker by The Sea’ restoranda dünyanın çeşitli mutfaklarından seçilmiş yemeklerle DJ performansı eşliğinde dans ederek yeni yılı karşılayabilir.
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Lezzetli ve renkli: Antakya
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Bilgi yüklü medeniyetlerin, yüzyıllarca süren geleneklerin, en lezzetli sofraların, mezelerin, müzelerin, birbirine hoşgörü ile yaklaşan insanların ve mozaiklerin şehri Antakya... Yeni yılı Antakya’da karşılamak,‘Uzun Çarşı’da dolaşmak, Konak Restoran’da meze tatmak, künefe yemek ve sokaklarında yürümek, sıcakkanlı Antakyalılarla kaynaşmak için harika bir sebep!
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Kışı bir başka güzel: Bozcaada
Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini Her ne kadar yaz rotası olarak düşünülse de kışın kendine has bir ruhu olan bu minicik adada yakın dostlarınız ve ailenizle sakin bir yılbaşı akşamı geçirebilirsiniz. Bütün yaz devam eden yoğun kalabalık bu dönemde son bulduğu için Bozcaada’nın tadına varabilirsiniz.
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Kışın, özellikle yeni yıl kutlamak için bence çok romantik bir rota. Ayazma’da Vahit’in yerinde sucuk ekmek ve şarap eşliğinde veya ada merkezindeki daracık sokaklardaki lokal balıkçılarda rakı-balık ve fasıl eşliğinde dostlarınızla eğlenebilirsiniz.
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Ege’nin incisi: Bodrum
Savaş Özbey / Hürriyet gazetesi kent yazarı Yaz eğlencesinin başkenti Bodrum uzun yıllardır yılbaşı kutlamalarının en coşkulu geçtiği yerlerin başında geliyor. Çünkü hem dışarıdan gelenler var hem de artık yerleşik nüfus çok arttı. Ama Çeşme’dekinin aksine kalabalıklar Alaçatı gibi kent dışında değil, marina ve Barlar Sokağı’nın olduğu merkezde toplanıyor.
18
Marina Yatch Club bu sene de her yerden canlı olacağa benziyor. Yeni yılı biraz daha ılık bir havada karşılamak isteyenlerin tercihi de Bodrum’dan yana oluyor. Eğlence yazın olduğu gibi sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.