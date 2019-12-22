Yılbaşı geri sayımı yapılabilecek en güzel 10 adres

Aynı zamanda şehre müthiş bir müze daha açıldı. Bana göre Türkiye’nin en güzel müzelerinden. Mutlaka Odunpazarı Modern Müze’yi bir daha görmeye giderdim. Şehrin gece hayatı da çok güzel… Siz de yılbaşı gecesi barlar sokağındaki eğlenceye katılın! Ayrıca Omm Inn gibi, Tasigo gibi iyi oteller de var. Gitmişken Sazova Parkı’na uğramadan da dönülmez.