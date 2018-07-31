Yeşilliklerin içinde sakin bir hafta sonu tatili

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bursa İznik'te 63 hektarlık Erikli Düzü Yaylası'nda yer alan ‘Eriklitepe Tabiat Parkı’, sık kayın ormanlarıyla ‘Güneşin toprağa ulaşmadığı yer’ olarak tanımlanıyor. Gündelik yaşamın stresinden uzak, doğa içinde tatil planlayanlara eşsiz fırsat sunuyor. İşte Eriklitepe Tabiat Parkı ile ilgili detaylar…
Bursa İznik'te 63 hektarlık Erikli Düzü Yaylası'nda yer alan ‘Eriklitepe Tabiat Parkı’, sık kayın ormanlarıyla ‘Güneşin toprağa ulaşmadığı yer’ olarak tanımlanıyor. Gündelik yaşamın stresinden uzak, doğa içinde tatil planlayanlara eşsiz fırsat sunuyor. İşte Eriklitepe Tabiat Parkı ile ilgili detaylar…
Fotoğraflar: AA, kocaeli.ormansu.gov.tr
Anadolu Ajansı
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Yüzölçümünün yüzde 45,8'i ile önemli orman varlığı bulunan Kocaeli, sekiz tabiat parkıyla Ballıkayalar, Beşkayalar, Kuzuyayla, Uzuntarla, Suadiye, Gaziler Dağı ve Uzunkum tabiat parklarından sonra, Gölcük Belediyesi'nin 10 milyon liranın üzerinde yatırımıyla yeni bir tabiat parkı şehre kazandırıldı.
Anadolu Ajansı
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Bursa ve Kocaeli sınırında bulunan Eriklitepe Tabiat Parkı, günübirlik kamp ve piknikçiler başta olmak üzere, bungalov tipi kır evleriyle doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya başladı.
Anadolu Ajansı
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"GÜNEŞİN TOPRAĞA ULAŞMADIĞI YER" Bursa İznik'te 63 hektarlık Erikli Düzü Yaylası'nda yer alan ‘Eriklitepe Tabiat Parkı’, sık kayın ormanlarıyla ‘Güneşin toprağa ulaşmadığı yer’ olarak tanımlanıyor. Gölcük’ün şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan tabiat parkına, büyük bölümü asfalt olan yoldan yarım saatlik yolculukla ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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Gölcük Belediyesi, günübirlik kamp ve piknik kullanım alanları, seyir kulesi, bungalov tipi evler, yürüyüş parkurları, çadır kamp alanları, macera parkı, kafeterya ve çay bahçeleri gibi hizmetlerin yer aldığı tabiat parkına, kapsamlı bir turizm kompleksi olması yönünde yatırımlarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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ŞEHRİN YÜZDE 45,8'İ ORMANLIK ALANLARDAN OLUŞUYOR Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, tabiat parkının 2011 yılındaki tescil işleminden sonra Gölcük Belediyesi'ne tahsisinin gerçekleştiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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"İlimizin yüzde 45,8'i ormanlık alanlardan oluşuyor. İlimizde 10 koruma alanımız var, bunlardan 8'i tabiat parkı, biri yaban hayatı geliştirme sahası, biri de sulak alan" diyen Çiçek, tabiat parklarının 5'ini kamu kurumlarının işlettiğini, Eriklitepe'de Gölcük Belediyesi'nin duyarlılığıya tek ağaç kesilmeden projenin hayata geçtiğini anlattı.
Anadolu Ajansı
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KOCAELİ'NİN EN ÖNEMLİ ALANLARINDAN BİRİSİ Çiçek, amaçlarının tabiatı tanıtmak ve ildeki tabiat turizmi potansiyelini arttırmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:
Anadolu Ajansı
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"Bizim açımızdan Kocaeli'nin en önemli alanlarından biri Eriklitepe Tabiat Parkı'dır. Gelen ziyaretçiler burada neyle karşılaşacaklar? İçinde 29 ayrı aktivite bulunan bir macera parkuru yer alıyor. Konaklama imkanı mevcut, 15 kır eviyle hizmet sunuluyor. Yöre halkının, köylülerimizin ürünlerini satabilecekleri mahalli satış ünitelerimiz var. Burada aynı zamanda bir ekoturizm amaçlıyoruz. Burada yaşayan insanlar, ürettiklerini burada satabilmeli. Burası İstanbul'un kapısı. İstanbulluların başka bir yere gitmesine gerek yok. Tabiat parklarımız bunun için en ideal alanlar"
Anadolu Ajansı
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SAPANCA VE İZNİK GÖLLERİ İLE İZMİT KÖRFEZİ MANZARALI TERAS Tabiat parkının içinde yürüyüş parkurunun da bulunduğunu söyleyen Çiçek, "İnsanlarımız burada konaklayacak ama boş durmayacak.
Anadolu Ajansı
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Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş parkurumuz var. Bir seyir kulesi inşa edilecek, 12 metre yükseklinde kulede ziyaretçilerimiz Sapanca Gölü, İzmit Körfezi ve İznik Gölü'nü görebilecek" dedi. Kayın ormanlarının içinde temiz havasıyla eşsiz bir park olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı
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"Sadece flora değil, fauna yönünden de zengin. Kuş sesleri, hayvan seslerinden buranın zenginliğini görüyoruz. Bir tarafı Bursa, bir tarafı Kocaeli... Sınırda yer alıyor. Burada hem Kocaeli'ye, hem Bursa'ya, hem sınır diyebileceğimiz yakınlıkta Sakarya'ya hizmet etmiş olacağız.
Anadolu Ajansı
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İnsanları buraya davet ediyoruz, gelip görsünler, temiz havayı solusunlar. Kocaeli her ne kadar 'sanayi kenti' görülüyorsa da bitki örtüsü, biyoçeşitlilik, orman yönünden çok zengin. Sanayi kenti algısını mesire alanlarımız, tabiat parklarımız, ormanlarımızla yıkacağız"
Anadolu Ajansı
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BEŞ YILDIZLI OTEL KONFORUNDA BUNGALOVLAR Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise Donanma Komutanlığı'nın ilçelerinde bulunmasından dolayı "Donanma Kenti" olarak anıldığını hatırlattı.
Anadolu Ajansı
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"İlçemiz, bir tarafında denizi, diğer tarafında Samanlı Dağları'yla sınırlı bir alan içinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşamın merkezinde" diyen Ellibeş, Eriklitepe'nin yıllardan beri piknik alanı olarak kullanılan, huzur veren bir yer olduğunu anlattı ve şöyle konuştu:"Eriklitepe, deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yüksekte bir alan. Yıllardır oraya pikniğe gideriz, uzun kayın ağaçlarının olduğu, mevsimin en sıcak olduğu temmuz, ağustos aylarında bile güneş ışınlarının aşağıya inemediği güzel bir ormanlık arazi.
Anadolu Ajansı
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Kendi doğal suyu bulunan, insanların amatörce, kısıtlı imkanlarla piknik yaptığı alanlardan biriydi. Girişimlerimiz sonucu 63 hektarlık alan tabiat parkı olarak ilan edildi, Gölcük Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladık. Bu alan için hazırladığımız projeyi bir yıl gibi kısa sürede hayata geçirdik"
Anadolu Ajansı
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"YAŞAM ALANLARINI OLUŞTURURKEN AĞAÇLARA HİÇ DOKUNMADIK" İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirden ziyaretçilerin geldiğinden bahseden Ellibeş, alanda beş yıldızlı otel konforunu aratmayacak bungalov tipi 15 ev bulunduğunu belirtti. Proje hayata geçirilirken orman özelliğini korumaya titizlik gösterdiklerini vurgulayan Ellibeş, "Tabiat parkındaki sosyal yaşam alanlarını yerleştirirken mevcut ağaçlara hiç dokunmadık, var olan boşluklara yerleştirdik, hiç ağaç kesmedik. Çevreye, yeşile olan saygımız sonsuz üst düzeyde, çok şükür ağaçlarımızı kesmeden sistemi oturttuk" dedi.