Hawaii Adaları’nın en kuzeyindeki Kauai, bugünlerde turistlerin yeni gözdesi. Rakipleri Oahu ve Maui’yle karşılaştırıldığında çok daha bakir. Halk turizmde kontrolsüz gelişmeye karşı duyarlı. Geniş bir sanatçı kolonisi de adada yaşıyor, damak tadına düşkün gezginlere hitap eden mekânlar çoğalıyor, tatil köyleri kışkırtıcı güzellikte. Kauai sanki yeryüzünde saklı kalmış bir cennet. İşte Kauai’ye gitmek için 10 neden…
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Eğer herhangi bir seyahat blogu ve siteleri takip ediyorsanız Hawaii'deki Kauai Adası'nı kesin olarak görmüş veya duymuşsunuzdur. Peki ya bu adayı bu kadar özel kılan ne? İşte cevapları...
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1- Benzersiz plajlar
Kauai Adası'nın keyifli plajları şu ana kadar gördüğünüz tüm plajlardan daha masalsı. Masmavi denizin ve bembeyaz kumun renk uyumu bir görsel şölen oluşturuyor. Pudra gibi yumuşacık kumlarında güneşlendiğinizi ve masmavi ılık mercanlı suya girdiğinizi düşünün. Keyif verici öyle değil mi? Tüneller Plajı, Poipu Plajı ve Polihale State Park, çok tercih edilen plajlar arasında. Fakat tüm bunları yapmadan önce hava tahminlerini ve okyanus koşullarını kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü Hawaii okyanus kıyıları oldukça tehlikeli olabiliyor. Bununla birlikte geçtiğimiz senelerde bir dizi turist bölgede boğularak hayatını kaybetti.
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2- Uzun Yürüyüşler
Kalalau Trail olarak bilinen yer, Aloha eyaletindeki en zorlu, bir o kadar da değerli olan yerlerden biri. 22 kilometre uzunluğundaki bölgede yürüyüş yapmak istiyorsanız, zorlu bir yolculuğa ve fırtınalara karşı hazırlıklı olun. Ancak unutmayın ki her zorlu yolculuğun bir varış noktası vardır. Ve o varış noktasında sizi bekleyen şeyleri düşünün. Nefes kesici manzaralar, plajlar ve daha fazlası.
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3- Görsel Şölen
Mükemmel plaj ve sonsuz denebilecek kadar uzun yolculuktan sonra bir de dinlenmenin tadını çıkarın ve gün batımını izlemeye koyulun.
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4- Tarihi Hawaii
Hawaii'nin ana adalarından biri olan Kauai'nin yapılan jeolojik araştırmalar sonucu tarihi bir geçmişe sahip olduğu öğrenildi. Kauai'nin zengin doğal tarihini keşfetmek için, Makaowahi Mağarası'ndaki fosilleri ve eserlerle dolu büyük müzeyi ziyaret edin. Mağarada, çeşitli hayvan kemikleri, soyu tükenmiş bitki polenleri ve geçmişteki sel, kasırga ve büyük tsunamiler hakkında jeolojik kanıtlar bulunuyor.
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5- Pasifik'teki Büyük Kanyon
Waimea Kanyonu, abartılı olmayan takma adıyla tamamen yaşayan doğal bir mucize. Doruk noktalara, yemyeşil bitki örtüsüne ve yükselen şelalelere ev sahipliği yapmakta.
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6- Na Pali Sahili
Bu çarpıcı sahil şeridi belki de Kauai'nin en ünlü cazibesi. Canlı renkler, uçurumlar ve okyanusun eşsiz manzarası bu sahil şeridini Kauai'de mutlaka görmek gerektiğini kanıtlıyor. Sahil boyu yürüyüş ve helikopter turu gibi birçok aktivite bulunuyor.
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7- Küçük Known Kafesi
Kahve üretme süreci hakkında bilgi edinmek, gezinti yapmak ve tabii bazı leziz kahveleri tatmak için Kauai Kahve Şirketi'ni ziyaret edebilirsiniz.
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8- Lüks Oteller
Kauai'nin doğal güzellikleri ada ziyaretçilerinin gözünü alıyor. Peki insan yapımı lüks oteller? St. Regis Princeville ve Grand Hyatt Kauai gibi tatil köyleri, inanılmaz havuzları, lüks restoranları ve mükemmel odaları ile göz kamaştırıyor.
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9- Vahşi Şelaleler
Hawai adaları, şiddetli şelaleleri ile de ünlüdür. Mount Waialeale Şelalesi yürüyüşle ulaşılabilecek uzaklıkta yer alıyor. 800 metre yükseklikten akan sular derin bir kanyona dökülüyor.
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10- Rahatlatıcı ve Keyif Verici
Huzur ve sessizlik arıyorsanız, bu uykulu ada bunun için seçilmiş, mükemmel bir yer. Boş bir plaja sandalyenizi kurun ve dış dünya ile bağlantınızı kesin. Pasifik'in ortasında sakin bir adada kaliteli zaman geçirmek, şarj olmak ve gevşemek için daha iyi bir yol yok.