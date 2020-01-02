Yeryüzünde saklı kalmış bir cennet

2- Uzun Yürüyüşler Kalalau Trail olarak bilinen yer, Aloha eyaletindeki en zorlu, bir o kadar da değerli olan yerlerden biri. 22 kilometre uzunluğundaki bölgede yürüyüş yapmak istiyorsanız, zorlu bir yolculuğa ve fırtınalara karşı hazırlıklı olun. Ancak unutmayın ki her zorlu yolculuğun bir varış noktası vardır. Ve o varış noktasında sizi bekleyen şeyleri düşünün. Nefes kesici manzaralar, plajlar ve daha fazlası.