Yerli yabancı turistlerin yeni adresi! Çekim yapmanın fiyatı 100 lira...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İstanbul; tarihiyle kendisine hayran bırakan, manzarasıyla büyük küçük herkesi büyüleyen bir şehir. Fırsat yakaladıkça dar sokaklarında kaybolmayı sevdiğim tarihi yarımadaya son ziyaretimin sebebi Kubbe İstanbul idi.
İstanbul; tarihiyle kendisine hayran bırakan, manzarasıyla büyük küçük herkesi büyüleyen bir şehir. Fırsat yakaladıkça dar sokaklarında kaybolmayı sevdiğim tarihi yarımadaya son ziyaretimin sebebi Kubbe İstanbul idi.
Fotoğraflar: İpek Evci / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Eminönü bölgesinde şehre ve tarihe ait ipuçları taşıyan onlarca handan birisi Valide Han’ı duymayan yoktur. Hatırlamayanlar için ‘İstanbul Kanatlarımın Altında’ filminde üzerinden atlanan kubbe dersem ufak bir tüyo vermiş olurum sanırım.
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Kubbe İstanbul, öncelerde Valide Han’a bağlı olan fakat sonrasında ayrılan Sağır Han’da yer alıyor. Uzun zamandır araştırdığım ve gitmek için sabırsızlandığım Kubbe İstanbul’a neden İstanbul’un çatısı dediklerini adımımı attığım an daha iyi anladım.
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İstanbul’da görebileceğiniz en etkileyici manzaralardan birisi kesinlikle bu noktada. Galata Köprüsü ve Kulesi, Haliç, Tarihi Yarımada tüm etkileyiciliği ile ayaklarınızın altında.
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Geçmiş dönemlerde Harun Reşit Göktaş tarafında Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren alan günümüzde fotoğraf stüdyosu olarak işletiliyor.
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Ziyaretimiz sırasında bu bölgenin korunması ve kubbelere zarar verilmemesi için çabalayan Hüseyin Coşkun’dan Kubbe İstanbul ile ilgili biraz bilgi istedik.
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Bu bölgenin Harun Reşit Göktaş tarafında ciddi emeklerle bu hale geldiğini, kubbelerin üzerine dökülen betonların temizlendiğini ve mümkün olduğunca koruma altına alındığını belirten Hüseyin Coşkun bu bölgedeki tarihi yapıların kesinlikle daha profesyonelce koruma altına alınması gerektiğinin de üzerini çizdi.
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Bölgeyi ziyaret eden turistler kubbelerin üzerinde gezdiği için Valide Han’ın kubbelerinin bir kısmının yıkıldığını öğrendik.
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Kösem Sultan’ın değerli eşyalarını sakladığı İreni Kulesi de bu handa yer alıyor. İstanbul’un en eski yapılarından birisi olan ve 7. yy Bizans döneminde inşa edildiği düşünülen bu kulenin içine girişler yasak.
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Yıkılmaya yüz tutan yapının restore edilmesi ve Galata Kulesi’nden bile eski olduğu düşünülen bu yapıya sahip çıkılması oldukça önemli.
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Çevre baskısı, ruhsat sıkıntıları gibi sebeplerle Harun Bey tarafından kültür merkezi olarak faaliyet gösterilen alan devredilmiş.
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Devralan prodüksiyon şirketi tarafından fotoğraf stüdyosu olarak işletilen bölgede öncelik, tarihi yapıya zarar verilmemesi ve alanın korunması. Kubbelerin üzerine çıkışı yasaklayan ve kendi imkanlarıyla girişleri kapatan şirket gece gündüz bu alanda nöbet tutuyor.
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Manzara alanının altında yer alan ve geçmiş yıllarda kütüphane, atölye şeklinde faaliyet gösteren beş oda fotoğraf meraklıları için eşsiz bir stüdyo gibi. Alanda profesyonel çekimler yapıldığı gibi amatör çekimler de yapılabiliyor. Burası bir kafe değil, bu sebeple manzaraya karşı çay kahve keyfi yapmak isteyenler için uygun bir nokta olmayacaktır.
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Yabancı turistler tarafından yıllar önce keşfedilen bu alanda amatör bir çekim yapmak istiyorsanız bedeli 100 TL. Bu çekim esnasında konsepte uygun dekore edilmiş alanda kahvenizi yudumlarken çekildiğiniz fotoğrafta size martılar da eşlik edecek.
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Kubbe İstanbul’da geçirdiğimiz son dakikalarda martıların beslenmesi ve alanın temizlenmesinden sorumlu olan, çevreye utangaç gülücükler saçan, yeri geldiğinde yerleri pislettiği için martılara söylenen Ali ile de vedalaştık. Ailesi Türkiye’de olmadığı için Kubbe İstanbul çalışanlarının oğlu gibi olmuş Ali. Gelen her turist ile 1-2 kelimede olsa İngilizce konuşmaya çalışan, sıcacık gülümsemesiyle insanın içini ısıtan Ali ile hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Ali bu kez makinanın arkasında değil önündeydi ve martılara yemini kendi fotoğrafı için verdi. Benim için oldukça keyifli bir deneyimdi Kubbe İstanbul.