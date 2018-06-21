Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeraltında saklı güzellik! Dünyanın en ilginç plajı...
Maden araştırmaları, arkeolojik çalışmalar, depo veya yaşam alanı olarak kullanılması gibi pek çok sebeple yer altına inan insanlık, artık bu ilginç yapılar hakkında çok daha fazla bilgiye sahip. İşte dünyanın dört bir yanından çekilmiş harika görüntülerle doğanın gizli harikası: Yeraltı dünyası…
Maden araştırmaları, arkeolojik çalışmalar, depo veya yaşam alanı olarak kullanılması gibi pek çok sebeple yeraltına inan insanlık, artık bu ilginç yapılar hakkında çok daha fazla bilgiye sahip. İşte dünyanın dört bir yanından çekilmiş harika görüntülerle doğanın gizli harikası: Yeraltı dünyası…
Fotoğraflar: Alamy
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Son Doong Mağarası Vietnam’da bulunan bu devasa mağara, dünyanın en büyük üçüncü mağarası durumunda…
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Heybetli mağaranın yüksekliği bir buçuk futbol sahası büyüklüğünde… İçinde harika sarı kumlardan oluşan bir altın plajda var.
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Mükemmel turkuaz suyu, ilginç sarkıtları ve tertemiz kumuyla çok özel bir yer.
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Bu mağaranın kendisine özel bir nehri hatta ormanı bile bulunuyor.
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Fingal Mağarası İskoçya’nın batısında, en yakın kara parçasına 10 kilometre uzaklıkta ıssız bir ada Staffa…
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19’uncu yüzyıl başında Fingal Mağaraları’nın keşfedilmesiyle birden ilgi odağı oldu.
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Fingal mağarası, dalgaların çarparken içerisinde çıkardığı yankı ve akustik nedeniyle Gal dilinde ‘melodi mağara’ anlamına gelen ‘Uamh-Binn’ olarak da biliniyor.
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Fingal mağarası, İskoçya’nın batı kıyılarındaki Staffa’da ıssız bir kaya ada…
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Bu büyüleyici ve farklı mağaradaki altıgen sütunlar, bazaltla okyanusta soğuyan lav akışının karışmasıyla oluşmuş.
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Brezilya’daki Cuncas II tünelinde çalışan bir işçi.
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İngiltere’nin en büyük mağarasını ziyaret ettikten sonra vinçle yukarı çekilen bir insan…
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Japonya’nın inanılmaz büyüklükteki bir yeraltı su tankını ziyaret eden bir turist.
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Burası Saitama şehrinde, şehir kurulduğundan beri meydana gelen sel baskınlarından korunmak için insan eliyle yapılmış en büyük drenaj sistemi...
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Yeni Zelanda’da bulunan bir yeraltı tüneli.
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Etiyopya’da dini törenler için kullanılan yer altındaki bir yapı.
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Pakistan’da bir madende eşekleri yukarı çıkartan genç bir madenci… Buradan çıkarılan kömürler, eşeklerin sırtına yüklenerek yukarı çıkartılıyor.
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Nemecon’daki bir tuz madeni.
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Çin’de yeni yapılan tren yolunda yürüyen bir işçi.
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Birleşik Krallık’ın en büyük yer altı mağarası.
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Kuzey Tayvan’da bulunan su tünelinde geleneksel bir botla gezen turistler.
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Batu Mağarası Tapınağında toplanan Hindular…
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İsrail’deki Columbarium mağarasını ziyaret eden bir turist.
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Nemecon, Kolombiya’da bulunan tuz madeni. Madenin kökeni ise 5 bin yıl önceye dayanıyor.
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İran’ın Kandovan köyünde, taşlara oyularak yapılmış evlerin oluşturduğu köy.
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Utah’da bulunan ve içinde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bir yardım kuruluşunun kocaman bir kaya içine yapılmış binası.