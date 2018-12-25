Yer altındaki gizli hava üssü! Atam bombasına da dayanıklı, kıyamet filmlerini andırıyor…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Eski Yugoslavya döneminde en gelişmiş teknolojiyle yapılan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki bölgede kaderine terk edilen askeri hava üssü Zeljava, görüntüsüyle kıyamet filmlerini andırıyor.
Fotoğraflar: Alamy
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Yapımı Soğuk Savaş döneminde, 1968 yılında tamamlanan hava üssü, savunma ve güvenlik amaçlı olarak Bosna Hersek sınırlarında kalan Bihac şehri yakınındaki Pljesevica Dağı'nda bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Avrupa'nın en büyük yer altı hava üslerinden biri kabul edilen ve benzerine az rastlanan askeri tesis, 1990'lı yılların başında Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki savaşta gördüğü hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Hürriyet Seyahat
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Yapımına 5 milyar dolardan fazla para harcanan ‘Nesne 505’ kod adlı Zeljava Hava Üssü, atom bombasıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara dahi dayanabilecek şekilde inşa edildi.
Hürriyet Seyahat
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Yalnız bu duruma rağmen bölgede savaşın oluşturduğu tahribat tüm çıplaklığıyla görülebiliyor.
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Üssün o dönemde 50'den fazla askeri savaş jeti ve keşif uçağına ev sahipliği yaptığı 3 bin 500 metre uzunluğundaki korunaklı yer altı tünelleri, tahribatın izlerini duvarlarında ve tavanlarında taşıyor.
Hürriyet Seyahat
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Eski Yugoslavya için oldukça stratejik önemi bulunan üsteki radar uyarı sistemi, güvenli iletişim hatları ve enerji tesisatlarının yıkıntıları etrafa yayılmış şekilde çürüyor.
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Zamanın yüksek teknolojisiyle üretilen uçakların indiği pistler, üzerinde biten otlarla çevrili halde duruyor.
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O dönemden kalan tek uçak ise kendisini çevreleyen çalıların arasında zamana direniyor.
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Turistler ve gezginlerin uğrak yerlerinden…Ziyaret edildiğinde kıyamet filmlerinde yolculuğa çıkılmış hissini veren üssün çevresi de mayınlarla dolu.
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Etrafta uyarı levhaları bulunan bölgede, mayınlar ziyaretçiler için risk taşımaya devam ediyor.
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Zaman içinde turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ve maceraperestlerin uğrak noktası haline gelen hayalet üs, görenlerin tüylerini diken diken ediyor.
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Faal olduğu dönemde 950 görevlinin çalıştığı devasa üs, eski Yugoslavya ordusunda pilot binbaşı Sanudin Jasarevic'in de görev yeriydi.
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Jasarevic, 1991'de başlayan savaşın ardından terk ettiği Zeljava Hava Üssü'nü ve burada yaşanan yıkımı 27 yıl aradan sonra ilk kez görme imkanı buldu.
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Tesisteki ofisini ve uzun yıllar çalıştığı tünelleri inceleyen Jasarevic, ülkedeki son savaşın ardında bıraktığı yıkımın açıkça görüldüğünü söyledi.
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Jasarevic, Zeljava'nın zamanında Avrupa'daki en büyük, en güvenli veen modern hava üssü olarak anıldığını belirterek, inşasında yerel mühendislerin görev aldığını kaydetti.
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Dönemin en önemli askeri üslerinden Zeljava'nın bugünkü halinin çok üzücü olduğunu anlatan Jasarevic, iki ülkenin sınırında olduğu için yeniden askeri çalışmalar yapmanın artık mümkün olmadığını dile getirdi.