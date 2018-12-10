Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Yeni yılı unutulmaz kılmanın altı yolu! 31 Aralık gecesinin ‘en’leri...
Geçen hafta Avrupa’nın farklı şehirlerinde Noel pazarlarını dolaştım. Her yerde yeni yıl hazırlıkları başlamıştı. Yeni yerler görmeyi, yeni kültürler keşfetmeyi seviyorsanız ve ‘Yıla nasıl girersen öyle gider’ inancına sahipseniz size 31 Aralık’ı karşılamak için dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç seçenekler hazırladım.
Geçen hafta Avrupa’nın farklı şehirlerinde Noel pazarlarını dolaştım. Her yerde yeni yıl hazırlıkları başlamıştı. Yeni yerler görmeyi, yeni kültürler keşfetmeyi seviyorsanız ve ‘Yıla nasıl girersen öyle gider’ inancına sahipseniz size 31 Aralık’ı karşılamak için dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç seçenekler hazırladım.
Fotoğraflar: Alamy
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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En hesaplısı: Batum Sınır kapısından sonra yarım saat sürüyor. Yemyeşil bir ormanın içine kurulmuş Batum, bir liman şehri.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Yurtdışında yılbaşı geçirmek için en uygun fiyatlı seçenekler arasında. SSCB döneminde ülkenin Riviera’sı sayılan bölgede zengin bir mutfak var.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Yeni yılı Avrupa, Asya ve Ortadoğu mutfaklarının harmanlandığı bir ziyafet sofrasında karşılayabilirsiniz.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Gürcülerin misafirperverliği de eklenince, sıcacık bir kutlama programı sizi bekliyor.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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En romantik: St. Petersburg St. Petersburglular için yılbaşı çok önemli. Zaten görkemli olan şehri daha da ilgi çekici hale getirmek için özenli bir telaş içindeler.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Hediyeleşme ritüelini Noel yerine yılbaşı gecesi yapmayı tercih ediyorlar. Kutlama için Hermitaj Meydanı seçilecek en güzel yerlerden biri.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Havai fişeklerin aydınlattığı gökyüzünün altında, buz pistlerinde kayan insanlar, sokakları dolduran müzikle birleşince karşılaşabileceğiniz en romantik yılbaşı görüntüleri çıkıyor ortaya.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Bu tabloyu masalsı bir havaya dönüştürme işini 30 kilometresi şehrin içinden geçen ve tamamen donarak beyaz örtüyle bütünleşen Neva Nehri üstleniyor. Manzaranın tadını çıkarmak için nehrin ikiye ayrıldığı yerde bulunan Vasilyevsky Adası’nı seçebilirsiniz.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Rusya’nın en büyük, dünyanın sayılı müzelerinden biri olan, 3 milyonun üzerinde esere sahip Hermitaj’ı gezmeyi de unutmayın.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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En sevdiğim: Sydney Sydney dünyada yeni yılı ilk karşılayan şehirlerden. Yılbaşı gecesi limanda yapılan ışık gösterisi dünyaca meşhur.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Akrobasi gösterisi, Aborjinlerin bir önceki yılın kötü ruhlarını yok etmek için yaptıkları tören geceyi renklendiren etkinlikler arasında.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Yılbaşı gecesi Darling Harbour limanında eğlence sabaha kadar sürüyor.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Yılbaşı kutlamalarının başrol oyuncusu ise etrafından havai fişeklerin atıldığı Sydney Limanı Köprüsü.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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En güzel meydan: New York Frank Sinatra’nın “Uyumayan şehir” dediği New York’ta yılbaşı kutlamak için sayısız seçenek var. Öncelikle Rockefeller Meydanı’na gidin derim; dünyanın en görkemli Noel ağaçlarından biri burada.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Yılbaşı akşamı New York’lular Times Meydanı’na koşuyor. Hep birlikte 10’dan geriye doğru saymak ve yeni yıla burada girmek şehrin bir diğer geleneği.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Ben de bir kez parçası oldum; -17 derecelik soğuğu ve buna rağmen iğne atsan yere düşmez kalabalığı unutamam...
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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New York aynı zamanda sanat şehri. Yeni yıl haftası için Metropolitan Operası’nın ve Broadway müzikallerinin programlarını kontrol edebilirsiniz. Central Park da yılbaşı gecesi ayrı güzel olur.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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En lüks plan: Aspen 26 ünlü kayak merkezine sahip Colorado’nun gözdesi Aspen, jet sosyetenin akın ettiği, dünyanın en pahalı kayak merkezlerinden.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Rocky Dağları’ndaki bu doğa harikası, yeryüzüne yaklaşık 1350 metre yüksekten bakmanızı sağlıyor.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Otelleri ve gece kulüpleriyle sadece kayağın değil eğlencenin de merkezi.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Ayrıca Wheeler Opera Binası’ndaki etkinliklere katılmak, White River Ulusal Ormanları’nda yürümek, Aspen Müzesi’ni gezmek de tatil programınıza ekleyebileceğiniz alternatifler.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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En turkuvaz: Barbados Barbados Karayipler’deki en gözde adalar arasında. Turkuvaz denizi, beyaz kumsallar ve palmiye ağaçları tamamlıyor.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Beyaz değil sarı – mavi bir yılbaşı istiyorum diyenler için ideal.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Güneş ışınları cömertçe palmiyelerin ve beyaz kumların üzerine saçılırken, yılbaşı heyecanı yaşamak yerine yaz tatiline çıkmış gibi hissetmek olası.
Saffet Emre TONGUÇ / tonguc@saffetemretonguc.com
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Adanın özellikle kuzey sahillerinde birbirinden şık otel ve restoranlar var; hepsi de yabancı turistlerle dolup taşıyor.