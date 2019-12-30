Yeni yıla 'zamanda yolculuk' yaparak girecekler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı tatili için yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlar arasında Safranbolu'nun da bulunduğunu belirten Ürkmezer, "Bütün otellerimizde doluluk bekliyoruz. Bize gelen bilgiler de bunu doğruluyor. Safranbolu 4 mevsim gezilebilecek bir tarihi ilçe. Aslında UNESCO'ya girişimizin 25. yıl dönümünü kutluyoruz. UNESCO'da olması, korumacılık anlayışıyla beraber tarihi çarşılarıyla, hanlarıyla, hamamlarıyla, konaklarıyla Safranbolu, yılbaşı tatilinde de yine çekim merkezi." diye konuştu.