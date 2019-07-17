Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yaz tatilinde Instagram’ı coşturacak rotalar! Hepsi Türkiye'de, hayran kalacaksınız...
Günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya, son dönemlerde yeni yerler keşfetmemize de vesile oluyor. Özellikle Instagram üzerinden gezginler sayesinde her geçen gün yeni yerler görüyor ve hayran kalıyoruz. Hatta birçok seyahatsever burası da bizim ülkemizde mi? diye bazı yerleri şaşkınlıkla keşfediyor. Sizin için yaz tatili anılarınızın Instagram’da da yoğun ilgi görecek rotalarını listeledik…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya, son dönemlerde yeni yerler keşfetmemize de vesile oluyor. Özellikle Instagram üzerinden gezginler sayesinde her geçen gün yeni yerler görüyor ve hayran kalıyoruz. Hatta birçok seyahatsever burası da bizim ülkemizde mi? diye bazı yerleri şaşkınlıkla keşfediyor. Sizin için yaz tatili anılarınızın Instagram’da da yoğun ilgi görecek rotalarını listeledik…
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Suluada Ülkemizin Maldivler’i olarak nitelendirilen yerlerden biri olan Suluada, Antalya’nın Adrasan mevkiinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Sosyal medya sayesinde her geçen gün popülerliği artsa da, henüz o meşhur tatil beldelerinin kalabalığı buralara uğramadı.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Turkuaz renkli suyu ve bembeyaz kumu ile büyüleyici bir güzelliği sahip olan Suluada, Adrasan’dan kalkan tekne turlarının favori duraklarından biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Bölgenin denizi ve doğasının güzelliği ise Instagram’da filtre kullanmadan en güzel fotoğrafları paylaşmanıza yeter de artar bile.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Barbare Bağları Huzur dolu minik kaçamakların adreslerinden biri olan Barbare Bağları Tekirdağ’da, İstanbul’dan 2 saatlik uzaklıkta konumlanıyor. 2002 yılında kurulan ve bünyesinde üzümlerin organik olarak üretildiği bu bağ, hiç şüphesiz görülesi fotoğraf karelerine ev sahipliği yapıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Üstelik bağda konaklamak isteyenleri sevindirecek butik otel işletmesi de yer alıyor. Bağ manzarasının muhteşemliği ise, yetenekli bir ressamın elinden çıkmış resim tablosunu aratmıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Gito Yaylası Karadeniz yaylalarını son dönemlerde sosyal medyada bir hayli görmeye başladık.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Hepsinin birbirinden eşsiz bir güzelliğe sahip olduğu bu yaylalar arasında favori olanı seçmek oldukça zor; ancak Gito Yaylası tıpkı Pokut, Huser ve Ayder yaylaları gibi Instagram’da oldukça popüler.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Gito, zaten manzarasıyla büyülemeye yetiyorken bir de şehir gürültüsünden uzakta sessiz konumuyla huzur arayanlara sesleniyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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İsmil Lale Bahçeleri Konya merkezine 50 km uzaklıkta, Karatay ilçesinde yer alan İsmil Lale Bahçeleri, sosyal medyada yeni yeni popüler olmaya başladı ve gün geçtikçe ilginin daha da artması beklenen destinasyonlardan biri haline geldi.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Rengârenk lalelerin üretildiği ve tüm renkleriyle görenleri kendine hayran bırakan bu bahçe, 400 bin metrekareliklik bir alanı kaplıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Haliyle alanın böylesine geniş olduğu bir yerde üretilen lale sayısı da milyonları buluyor. En sonunda renk geçişleriyle dolu, adeta bir görsel şölen ortaya çıkıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Patara Kum Tepeleri Patara Kum Tepeleri, begonvillerle donatılmış taş evleri ve eşsiz deniziyle ülkemizin tatil cennetlerinden Kaş’ta yer alan Patara Plajı’nın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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12 km. boyunca uzanan plajda, Patara Antik Kenti yakınlarında yer alan bu tepeler, Afrika çöllerini anımsatmasıyla ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Ziyaretçiler tepeleri özellikle gün batımında fotoğraflamak için adeta bir yarış halinde.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Kuyucak Köyü Siz Kuyucak Köyü’nü Lavanta Kokulu Köy olarak da biliyor olabilirsiniz. Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı olan bu köyde, ülkemizin lavanta üretiminin yüzde 90 gibi büyük bir oranı sağlanıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Özellikle hasattan önce temmuz ayı boyunca mor kalan lavantalar bizim de Instagram sayfalarımızı mora boyuyor. Çünkü son yıllarda gezginler özellikle temmuz ayında ve hasat zamanı olan ağustos ayında lavanta tarlasında bol bol fotoğraf çekmeye devam ediyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Salda Gölü Tıpkı Suluada gibi ülkemizin Maldivler’i olarak anılan bir diğer destinasyon da Salda Gölü. Turkuaz suyu, beyaz kumları ve tabii ki doğası ile sosyal medyada çok büyük ilgi gören göl, Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Önceleri kamp yapmaya izin verilse de daha sonra koruma altına alınarak doğasının bozulması engellenen Salda, eminiz ki daha uzun yıllar Instagram sayfalarımızı süslemeye devam edecek.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Gelidonya Feneri Manzarası 2007 yılında ülkemizin en güzel manzarası unvanına sahip olan Gelidonya Feneri, Antalya’nın Kumluca ilçesinde yer alıyor. Söz konusu manzara olunca da Instagram kullanıcılarının dikkatinden kaçmıyor. Likya Yolu’nun önemli uğrak noktalarından biri olan fenerin denizden yüksekliği 227 metre ve bulunduğu konumdan manzarayı izlemek ise paha biçilemez.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Pürenli Yaylası Instagram’ın favorisi Karadeniz yaylalarından biri de Pürenli Yaylası. Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan bu yayla, meşhur Doğu Karadeniz yaylalarının büyüleyici güzelliğini aratmıyor. Özellikle İstanbul gibi bir metropole yakın konumu sayesinde hafta sonu şehrin gürültüsünden kaçıp, doğayla bütünleşmek isteyenler için harika bir alternatif. Üstelik Pürenli kamp yapmak için de oldukça ideal.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Çubuk Gölü Bolu-Göynük’e araçla 15 dakika kadar uzaklıkta yer alan ve her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olan Çubuk Gölü, gerek iskelesi gerek yel değirmenleri ile görülesi bir güzelliğe sahip.
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
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Bir dizi çekimi için yapılmış ve sonrasında yıkılmamış olan yel değirmenleri hiç şüphesiz göle ayrı bir hava katmış. Gölün çevresi ise şehir keşmekeşinden uzakta, uzun bir doğa yürüyüşü yapmak için oldukça keyifli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Kaynak: neredekal.com