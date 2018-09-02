Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yaz biter, tat kalır! En iyi 10 sahil restoranı...
Sevdiklerinizle açık hava ve maviliğe karşı güzel bir sofraya oturmadan yaza veda etmeyin. Peki nereye? Üç tarafı denizlerle, kıyıları restoranlarla çevrili ülkemizin manzarası, yaratıcı ve yenilikçi mutfağıyla deniz kenarındaki en iyi restoranlarını jürimiz Hürriyet Seyahat okurları için seçti.
Sevdiklerinizle açık hava ve maviliğe karşı güzel bir sofraya oturmadan yaza veda etmeyin. Peki nereye? Üç tarafı denizlerle, kıyıları restoranlarla çevrili ülkemizin manzarası, yaratıcı ve yenilikçi mutfağıyla deniz kenarındaki en iyi restoranlarını jürimiz Hürriyet Seyahat okurları için seçti.
Fotoğrafları: Restoranların web ve sosyal medya sayfaları
Selim ONAT
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JÜRİ Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı Mehmet Yaşin – Gurme, seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Ferit Özkaşıkçı – Beef & Fish Dergisi GYY Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci
Selim ONAT
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Ebru Erke – TV programcısı, yemek yazarı Ufuk Kaan Altın – Gurme Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com kurucusu Nilay Örnek – Gazeteci Aylin Öney Tan – Gazeteci
Selim ONAT
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10- Fırat’ın yanı başında: SAHİL RESTORAN / ŞANLIURFA Tüm sahil restoranları deniz kenarında olacak değil ya. Sahil Restoran Fırat Nehri’nin eşsiz doğa manzarasının yanı başında yer alıyor.
Selim ONAT
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Kebap çeşitlerinin yanı sıra levrek, sazan ve alabalık ızgara da pişiriyorlar. Aylin Öney Tan, “Türkiye’nin en iyi patlıcanlı kebabını yemek için gidilmeli” yorumunu yapıyor. Birecik, (0414) 652 12 36
Selim ONAT
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9- 43 yıllık tecrübe: DALYAN RESTORAN / İZMİR Cevat’ın Yeri olarak da bilinen restoran 1975’ten beri hizmet veriyor. Kalamar, levrek ve ahtapot salatası mekânın favori lezzetleri.
Selim ONAT
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Aynur Tartan, “Çeşme’nin göz bebeği, gurme damakların buluşma adresi… Günbatımında, denize karşı bir başka balık keyfi yapmadan Çeşme’den ayrılmayın” diyor. Çeşme, (0232) 724 70 45
Selim ONAT
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8- Girit mezeleri: YENGEÇ / İZMİR 1860’tan kalma taş bir binada, Urla iskelesinde denize nazır deniz ürünleri restoranı burası.
Selim ONAT
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Eski Girit mezelerini tatmak için mutlaka gidilmeli. 28’i sadece buraya özgü 110 çeşit meze var.
Selim ONAT
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Mevsime göre değişen 28 çeşit balık ve 16 çeşit tatlı da cabası. Urla, (0232) 752 11 52
Selim ONAT
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7- Koydan gelenler… BOZBURUN BALIKÇISI / MUĞLA Ada Boğaz Koyu’ndan gelen günlük balıklar ve deniz ürünleriyle hazırlanan lezzetlerin yanı sıra vegan ve ızgara çeşitleri de var.
Selim ONAT
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Saffet EmreTonguç, “Olağanüstü yemekleri, ambiyansı ve servisiyle kesinlikle bir numaram Bozburun Balıkçısı” diyor.
Selim ONAT
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Sabrinas Haus Bozburun, (0252) 456 24 70
Selim ONAT
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6- Yenilikçi lezzetler: SOFRAM BALIK / İSTANBUL Tekirdağ istikametine doğru seyahat ediyorsanız denize hakim konumdaki Sofram’da mola verin.
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Deniz ürünleri günlük geliyor ve çiftlik balığı kullanmıyorlar. Ufuk Kaan Altın, “Renkli, yaratıcı, yenilikçi deniz ürünlü mezeleri, kusursuz servisi, her zaman standardını koruduğu için gidilmeli” değerlendirmesini yapıyor.
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Selimpaşa, (0212) 731 69 67
Selim ONAT
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5- Denizin üzerinde: MUFLA / MUĞLA Yalıkavak sahilinde son yılların popüler mekânı olan Mufla’nın mutfağında Türk, Akdeniz ve Girit lezzetleri hazırlanıyor.
Selim ONAT
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Müge Akgün, “Bu yıl ilk kez gittiğim denizin üstünde olan Mufla manzarası ve konumuyla beni en çok etkileyen yer oldu” diyor.
Selim ONAT
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Yalıkavak, (0252) 385 20 30
Selim ONAT
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4- Meze dünyası: BAY NİHAT / BALIKESİR İster eski Rum taş binasının otantik atmosferinde isterseniz de sahildeki lebi derya masalara sofranızı kurdurun.
Selim ONAT
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Ebru Erke, “Burası adeta meze dünyası… Şarapta pişmiş bebek ahtapot, kızarmış papalina balığı, beğendili ahtapot bacağı, kalamar dolması ve tatlı olarak mutlaka taze lor üzerinde vişne reçeli tadılmalı” tavsiyesini veriyor.
Selim ONAT
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Cunda, (0266) 327 10 63
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3- Romantik gün batımı: MİMOZA / MUĞLA Ferit Özkaşıkçı, “Dünya’da gün batımını en güzel izleyebileceğiniz yerlerden biri. Akdeniz’e özgü dekorasyonunun yanı sıra, kendisine özgü mükemmel mezeleri ile özel bir mekân.
Selim ONAT
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Püfür püfür bir gümüşlük akşamında; Ahtapot ızgara, fener kavurma, karides güveç, deniz börülcesi ve salatasının tadına bakmanızı öneririm” diyor. Gümüşlük, (0252) 394 31 39
Selim ONAT
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2- Geleneksel ve yenilikçi: FERDİ BABA / İZMİR L şeklinde tasarlanan mekânın iki tarafı denizle çevrili olması, deniz ürünlerinin lezzeti ve manzarasıyla öne çıkıyor.
Selim ONAT
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Nilay Örnek, “Deniz ürünü işini çok iyi biliyorlar. Hem tazesini, iyisini hem de pişirmesini. Her türlü deniz ürününü hem geleneksel, hem de yenilikçi yöntemlerle işliyorlar” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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Çeşme Marina ve Alaçatı Köyiçi’nde de şubesi mevcut. Port Alaçatı, (0232) 716 90 01
Selim ONAT
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1- Boğaz’ın en güzel yerinde: LACİVERT / İSTANBUL Yazın son günlerinde Rumelihisarı’na karşı, püfür püfür esen Boğaz havasında akşam yemeği…
Selim ONAT
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Hem manzaraya hem de Şef Hüseyin Ceylan’ın yönetimindeki yenilenen mönüye bayılacaksınız. Deniz ürünleri ağırlıklı lezzetlerden ızgara somon balığı, süt danası pirzola ve kalamar tavayı mutlaka tadın.
Selim ONAT
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Yalnızca cumartesi ve pazar günleri yapılan özel brunch’ını da mutlaka denemelisiniz. Anadoluhisarı, (0216) 413 37 53